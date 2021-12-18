طريقة عمل المولتو بالشوكولاتة بنفس قوام وطعم الجاهز بخطوات سهلة

المولتو واحد من أشهر المعجنات التي عرفت في المطبخ الفرنسي من سنوات بعيدة، وسرعان ما اشتهر في العالم كله، وأصبح من الأطعمة المفضلة لدى الجميع وبشكل خاص الأطفال، وعادة ما يتم شراء المولتو الجاهز من المخابز أو من السوبر ماركت، ونظراً لتعلق الجميع بالمولتو يمكن لكل أم إعداده في البيت بكل سهولة بحشواته المختلفة، وهذا دون تعب ولا عناء ولا مجهود متزايد، فقط تابعونا في هذا المقال وسنطلعكم عن طريقة عمل المولتو بالشوكولاتة ذي الجاهز.

طريقة عمل المولتو بالشوكولاتة:

المولتو من الوصفات التي تقدم باستمرار في وجبة الإفطار مع كوب الشاي، أو يقدم كوجبة خفيفة في أي وقت، وعادة ما يتناوله الأطفال بشكل يومي وهذا يقلق الأمهات بسبب احتواء المولتو الجاهز على مواد حافظة يمكن أن تضر بصحتهم، فبمكونات قليلة متوفرة في البيت يمكن لكل أم عمل المولتو بحشواته المختلفة بسهولة، وهذا للحفاظ على سلامتهم وضمان جودته.

3 كأس دقيق.

كأس لبن.

نصف كأس زيت.

نصف ملعقة بكينج بودر.

رشة ملح.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

قطع شكولاتة للحشو.

قطع من الجبنة الكريمي أو الجبنة الرومي أو البيضاء.

صفار بيضة.

ملعقة كبيرة من النسكافيه.

ملعقة كبيرة من اللبن.

في وعاء نضع اللبن، ونضيف عليه مقدار الخميرة ونقلبهما جيداً ويغطى الخليط ويترك جانباً.

نحضر وعاء واسع ونضع الدقيق والزيت والملح والبيكنج بودر ونقلب جيداً.

ننزل بمزيج الخميرة على المكونات ونعجن المكونات معاً جيداً، وهذا للحصول على عجينة متماسكة طرية.

تغطى العجينة بكيس بلاستيك وتترك في مكان دافئ لمدة ساعتين لتتخمر.

تقطع لعجينة كرات متوسطة الحجم، وتفرد كل كرة على حدا ونضع فيها قطعة من الشوكولاتة ونلفها حتى تكون مثل الهلال، وتكرر تلك الخطوة أيضاً مع حشو الجبن.

نرص المولتو في صينية الفرن ونغطيه بفوطة نظيفة ويترم ربع ساعة يتخمر.

قبل دخوله الفرن نقوم بخلط اللبن وصفار البيض والنسكافيه، وندهن وجه المولتو به.

ندخل الصواني الفرن على درجة حرارة 180 لمدة ربع ساعة لينضج تماماً,

يخرج المولتو من الفرن ويترك ليبرد تماماً ويقدم بعد ذلك وبالهناء والشفاء.

المكونات:للوجه:طريقة التحضير: