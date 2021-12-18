 ( بتر تشيكن الهندي) مكعبات الدجاج الأصلية بالزبدة بخطوات سهلة جداً

يعتبر بتر تشيكن الهندي ، من أشهر الوصفات الهندية في العالم، وهو طبق يحضر من الدجاج المطبوخ في صلصلة الطماطم، ويرجع أصل الطبق إلي الهند، وهي عبارة عن وصفة قديمة في بلاد الهند، تعني دجاج الزبدة، وأصبحت مشهورة في دول العالم، وتقدم بأسعار غالية، وهي من الوصفات الشهية واللذيذة، التي يعشقها الجميع ويحبها الكبار والصغار، ويبحث الكثير من الأشخاص عن الأكلات المختلفة والجديدة، وهو طبق شهير يمتاز بمذاق مختلف ورائحة ذكية، وهو أكلة غنية عن التعريف، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل بتر تشيكن الهندي في المنزل بكل بساطة.

سوف نتعرف من هنا علي مقادير هذه الأكلة الشهية وهي كالاتي:-

2 معلقة كبيرة من الزبادي.

معلقة كبيرة من الزيت النباتي.

فص ثوم كبير مفروم.

قطعة صغيرة من الزنجبيل المفروم.

نصف لليمونة.

التوابل ( ملح / فلفل اسود / ومسترده / وفلفل حار).

نصف كيلو دجاج مقطع مكعبات.

بصلة كبيرة مقطعة.

4 حبات طماطم متوسطة الحجم مكعبات.

نصف كوب كاجو.

مقدار نصف كوب من الماء.

رشه من الملح.

فص ثوم كبير مفروم / قطعة زنجبيل صغيرة مفرومة.

بهارات رشة صغيرة من ( القرفة / وكزبره / كمون / حبهان / قرنفل / جوزه الطيب).

رشة فلفل حار.

معلقة كبيرة من الخل الأبيض.

2 معلقة كبيرة من الزبدة.

معلقة صغيرة من السكر.

تعرفي من خلال هذه المقالة علي خطوات تحضير بتر تشيكن الهندي اللذيذ في المنزل بأبسط الخطوات وهي كالاتي:-



نقوم أولاً بإحضار طبق عميق، نضع الزبادي، والزيت، والثوم، وزنجبيل، وعصير الليمون، والملح، والفلفل الأسود، والمستردة والفلفل الحار، ثم نقلب جيداً، حتى يمتزج الخليط تماماً. ثم نقوم بإضافة مكعبات الدجاج، ونقلب جيداً حتى يمتزج الخليط تماماً، ثم يوضع في الثلاجة لمدة ساعتين، لتتشرب التتبيلة. بعد ذلك في طاسة على النار ونضع الزيت و الدجاج ثم نقلب جيداً، حتى يأخذ لون ذهبي، يخرج ويترك جانباً، في نفس الطاسة، نضع البصل، والملح والثوم، وزنجبيل ونقلب جيداً. ثم نقوم بوضع البهارات، والسكر، والفلفل الحار، ونقلب جيداً، ونضيف الطماطم، ويترك لمدة 10 دقائق، ثم نخلطها في الخلاط الكهربائي. بعد ذلك تصب في الطاسة على النار، ونضيف إليها الخل، والزبدة، والفراخ، ونقلب لمدة 2 دقيقة، ثم يقدم بجانب الأرز الأبيض، أو علي حسب الرغبة، بألف صحة وعافية.

فوائد الدجاج الصحية للجسم

توجد فوائد عديدة يحتوي عليه الفراخ وهى كما يلي:-