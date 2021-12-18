“طريقة جبارة”.. القرنبيط المقرمش المقلي بالبيض والمكونات الرهيبة بتكات سهلة هتعجب أولادك

طريقة القرنبيط المقرمش ، يعد القرنبيط واحد من الأكلات التي يتوجه لها فئة كبيرة من المصريين والعرب بالأخص خلال فصل الشتاء؛ حيث يزيد بحثهم عن طريقة عمل شوربة العدس والوجبات الساخنة خلال هذا الفصل البارد، وتعد طريقة عمل القرنبيط المقرمش أحد هذه الأمور وربما تتوجه له ربات المنزل كونه يحتوي على فوائد عديدة يحتاج الصغار والكبار، لذلك تبحث الأمهات عن طريقة مبتكرة يمكن من خلالها عمل القرنبيط المقلي بتتبيلة تجذب أبنائه، ويوجد العديد من الخطوات التي يفضل إتباعها من خلال هذا المقال للحصول على الطعم المقرمش مع تقليل نسبة الزيت المتواجده داخله.

طريقة عمل القرنبيط المقرمش

يعد القرنبيط أحد الخضروات من فصيلة اللفائف ويوجد فوائد كثيرة تحتويها بداخلها أبرزها مضادات الأكسدة والتي تعد من العناصر الهامة في الحفاظ على صحة الجسم من الأنواع المختلفة للأمراض مثل السرطانات،ويحتوي القرنبيط على أنواع من الألياف الغذائية التي تساعد في عملية الهضم ويعد عمل القرنبيط للأطفال غاية في الأهمية حيث يوجد بداخله نوع من العناصر المهمة وهو “الكولين” والذي له على عقل الفئات العمرية مثل إكتساب مهارات ذهنية والتعلم، وله دور في المساعدة على النوم وتحسين نقل العمليات العصبية، وهذه نبذة صغيرة عن الفوائد التي يحتويها.

نحضر كمية من القرنبيط حسب الرغبة.

1 كوب من الدقيق الأبيض.

1كوب من اللبن السائل.

4 بيضات.

نصف كوب من الكزبرة والشبت المفروم.

ملعقة من الكمون والشطة.

فصين من الثوم الطازج المفروم.

ملح وفلفل أسمر حسب الطلب.

نحضر قطع من القرنبيط والتي توضع داخل إناء عميق ملئ بالماء والقليل من الملح وتوضع القطع بداخله حتى تنضج.

نخرج القرنبيط من الماء المغلي ثم يترك على مصفه للعمل على نزول كمية المياه الممتصه منه.

نحضر جميع المكونات المذكورة وهي الملح، الفل الأسود، البيض، الحليب، الدقيق، الكمون والشطة بالإضافة إلى باقي المقادير.

تقلب جميع المكونات داخل إناء للحصول على قوام مناسب.

تغمس قطع القرنبيط بداخله حتى تتخل جميع الأماكن ثم توضع داخل الزيت الساخن.

يتم إخراجها عند إكتساب اللون الذهبي وتوضع على أوراق إمتصاص زيت.

تقدم وهي ساخنة كطبق رئيسي أو جانبي حسب الرغبة.

مكونات عمل القرنبيط المقليخطوات تحضير القرنبيط المقرمش.