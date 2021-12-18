اصنعي بنفسك كريم الخميرة والحلبة الرهيب لشد الوجه ونفخ الخدود بشكل رائع

يعتبر كريم الخميرة والحلبة ، من الكريمات الطبيعية التي تمتلك خصائص عديدة ومواد مضادة للأكسدة التي تعمل على تشد الوجه ونفخ الخدود ومنحها مظهر رائع وجميل، كم يساعد هذا الكريم السحري على تفتيحا البشرة وإزالة التجاعيد منها بشكل رائع، ويخفي علامات تقدم العمر والخطوط الرفيعة التي تجعل الوجه يبدو أكبر سناَ، ويساعد على حل جميع مشاكل البشرة التي تسبب الإزعاج لكثير من السيدات، وهو من الكريم التي تعطي نتائجها من أول استخدام وهو فعال وأمن تماماً على البشرة الجافة والدهنية، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كريم الخميرة والحلبة الرهيب في شد والوجه ونفخ الخدود بكل سهولة بالمنزل. مكونات كريم الخميرة والحلبة مكونات كريم الخميرة والحلبة يحتوي هذا الكريم على بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:- ملعقة كبيرة من الخميرة البيرة.

ملعقة كبيرة من الحلبة المطحونة.

مقدار ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقتين من عسل النحل.

ملعقتين من الزبادي. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الخميرة والحلبة الرهيب لشد الوجه ونفخ الخدود بشكل رائع بخطوات بسيطة وهى كالتالي:- نحضر علبة فارغ ونضعه به جميع المكونات ونقوم بتقليبهم جيداً حتى يصبح الخليط كريمي القوام. بعد ذلك نغسل الوجه بالماء الفاتر ونضع الكريم عليه لمدة 20 دقيقة حتى يجف تماماً. بعد مرور الوقت المحدد نقوم بغسل الوجه بالماء البارد، حتى نتخلص من بقايا الكريم تماماً. نكرر وضع هذا الكريم على الوجه ثلاث مرات في الأسبوع حتى نحصل على نتائج رهيبة لتفتيح البشرة. طريقة عمل ماسك الخميرة والعسل لتبييض البشرة سوف نتعرف على طريقة عمل الماسك السحري في تفتيح البشرة بخطوات بسيطة وهى كما يلي:- نقوم بإحضار طبق صغير، ونضع به ملعقة كبيرة من الخميرة، وملعقة كبيرة من العسل ونقلبهم مع بعض جيدًا.

نستمر بخلط المكونات مع بعضها حتى تمتزج جيداً، ثم نضيف بعض القطرات من الليمون حتى يسهل فرده على الوجه.

نقوم بتوزيع الماسك على الوجه، ثم نتركه لمدة 15 دقيقة كاملة حتى يجف.

بعد ذلك نفرك الوجه بواسطة اليد حتى نزيل الخلايا الميتة والاسمرار، بعد ذلك نقوم بغسل الوجه بالماء البارد.

نكرر وضع الماسك على الوجه مرتين في الأسبوع حتى نحصل على نتائج مذهلة وتفتيح رهيب للبشرة. الوسوم

يعتبر كريم الخميرة والحلبة ، من الكريمات الطبيعية التي تمتلك خصائص عديدة ومواد مضادة للأكسدة التي تعمل على تشد الوجه ونفخ الخدود ومنحها مظهر رائع وجميل، كم يساعد هذا الكريم السحري على تفتيحا البشرة وإزالة التجاعيد منها بشكل رائع، ويخفي علامات تقدم العمر والخطوط الرفيعة التي تجعل الوجه يبدو أكبر سناَ، ويساعد على حل جميع مشاكل البشرة التي تسبب الإزعاج لكثير من السيدات، وهو من الكريم التي تعطي نتائجها من أول استخدام وهو فعال وأمن تماماً على البشرة الجافة والدهنية، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كريم الخميرة والحلبة الرهيب في شد والوجه ونفخ الخدود بكل سهولة بالمنزل. مكونات كريم الخميرة والحلبة مكونات كريم الخميرة والحلبة يحتوي هذا الكريم على بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:- ملعقة كبيرة من الخميرة البيرة.

ملعقة كبيرة من الحلبة المطحونة.

مقدار ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقتين من عسل النحل.

ملعقتين من الزبادي. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الخميرة والحلبة الرهيب لشد الوجه ونفخ الخدود بشكل رائع بخطوات بسيطة وهى كالتالي:- نحضر علبة فارغ ونضعه به جميع المكونات ونقوم بتقليبهم جيداً حتى يصبح الخليط كريمي القوام. بعد ذلك نغسل الوجه بالماء الفاتر ونضع الكريم عليه لمدة 20 دقيقة حتى يجف تماماً. بعد مرور الوقت المحدد نقوم بغسل الوجه بالماء البارد، حتى نتخلص من بقايا الكريم تماماً. نكرر وضع هذا الكريم على الوجه ثلاث مرات في الأسبوع حتى نحصل على نتائج رهيبة لتفتيح البشرة. طريقة عمل ماسك الخميرة والعسل لتبييض البشرة سوف نتعرف على طريقة عمل الماسك السحري في تفتيح البشرة بخطوات بسيطة وهى كما يلي:- نقوم بإحضار طبق صغير، ونضع به ملعقة كبيرة من الخميرة، وملعقة كبيرة من العسل ونقلبهم مع بعض جيدًا.

نستمر بخلط المكونات مع بعضها حتى تمتزج جيداً، ثم نضيف بعض القطرات من الليمون حتى يسهل فرده على الوجه.

نقوم بتوزيع الماسك على الوجه، ثم نتركه لمدة 15 دقيقة كاملة حتى يجف.

بعد ذلك نفرك الوجه بواسطة اليد حتى نزيل الخلايا الميتة والاسمرار، بعد ذلك نقوم بغسل الوجه بالماء البارد.

نكرر وضع الماسك على الوجه مرتين في الأسبوع حتى نحصل على نتائج مذهلة وتفتيح رهيب للبشرة.

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