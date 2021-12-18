حضري أشهي وألذ فطائر مدرسية هشة وطرية علي الإفطار بطعم الباتيه

تعتبر الفطائر ، من الوصفات السريعة والسهلة والغير مكلفة، والتي يمكنك تحضيرها بأكثر من حشوة، ويمكنك أيضاً إعدادها لأطفالك عند الذهاب إلي المدرسة، فهي تحتوي علي مذاق للذيذ ورائع، وهي من الأكلات الخفيفة علي المعدة، وتتميز أيضاً بسهولة وسرعة تحضيرها، فهي من المقبلات التي يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل، فهي تعد من ألذ المعجنات وأشهرها في كل العالم، كما أنها تتميز بشكل جميل ورائع يجعل الكثير من الأطفال يعشقونها، فهي تتمتع بقوام هش وخفيف جداً، يمكنك تحضيرها علي العشاء أو الإفطار كوجبة بديله، فهي من أكثر أنواع المقبلات، التي يحبها الجميع ويرغبون في تناولها باستمرار في أي وقت، فهي مفيدة جداَ وصحية لاحتوائها علي الجبن الغني بالفيتامينات، لذلك سوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة عمل الفطائر في المنزل بكل سهولة. مكونات عمل الفطائر مكونات عمل الفطائر من هنا سوف نتعرف علي مقادير عمل الفطائر الهشة وهي كالاتي:- 3 أكواب من الدقيق.

كوب لبن دافئ.

معلقة كبيرة من الخميرة.

مقدار معلقة كبيرة من السكر.

50 جرام من الزبدة.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

رشة من الملح.

بيضة. للحشو:- 50 جرام من الزبدة الطرية.

جبنة موتزريلا.

جبنة برميلي أو حسب الرغبة. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف من خلال هذه المقالة علي خطوات تحضير الفطائر الهشة في المنزل بكل سهولة وهي كالاتي:- نقوم أولاً بخلط المكونات الجافة مع بعضها في العجان الكهربائي، ثم نضيف الزبدة والبيض والفانيليا، ونستمر في الخفق. بعد ذلك نضع اللبن الدافئ بالتدريج، مع العجن لمدة 10 دقائق تقريباً، ثم نضع العجين في بولة، ونغطي حتي يتخمر لمدة نصف ساعة تقريباً. ثم بعد التخمير نقوم بتقسيم العجين إلي جزئيين، ونفرد كل جزء ونعمله علي شكل مستطيل، ثم ندهن بالزبدة الجزئيين. بعد كدة نضع في جزء الجبنة ونقفل بالجزء الثاني، ونقفل كويس ونمرر عليه النشابة عشان الحشو يثبت. ثم نقطع شرائح طويلة بعرض واحد سم، ونلفها علي بعضها ثم نلفها دائرة، ونضع الأطراف في الداخل. بعد ذلك نرصصها في صينية بها ورق الزبدة، مدهونة بالزيت، ونتركها نصف ساعة أخرى في مكان دافئ للتخمير. ثم نقوم بدهن الوجه بالبيض والفانيليا، وندخلها فرن ساخن علي درجة حرارة 250 مئوية، علي الرف الأوسط، لمدة ربع ساعة تقريباً، حتي تنضج. بعد ذلك نخرجها، ونتركها تبرد قليلاً، ثم تقدم بالهناء والشفاء. الوسوم

تعتبر الفطائر ، من الوصفات السريعة والسهلة والغير مكلفة، والتي يمكنك تحضيرها بأكثر من حشوة، ويمكنك أيضاً إعدادها لأطفالك عند الذهاب إلي المدرسة، فهي تحتوي علي مذاق للذيذ ورائع، وهي من الأكلات الخفيفة علي المعدة، وتتميز أيضاً بسهولة وسرعة تحضيرها، فهي من المقبلات التي يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل، فهي تعد من ألذ المعجنات وأشهرها في كل العالم، كما أنها تتميز بشكل جميل ورائع يجعل الكثير من الأطفال يعشقونها، فهي تتمتع بقوام هش وخفيف جداً، يمكنك تحضيرها علي العشاء أو الإفطار كوجبة بديله، فهي من أكثر أنواع المقبلات، التي يحبها الجميع ويرغبون في تناولها باستمرار في أي وقت، فهي مفيدة جداَ وصحية لاحتوائها علي الجبن الغني بالفيتامينات، لذلك سوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة عمل الفطائر في المنزل بكل سهولة. مكونات عمل الفطائر مكونات عمل الفطائر من هنا سوف نتعرف علي مقادير عمل الفطائر الهشة وهي كالاتي:- 3 أكواب من الدقيق.

كوب لبن دافئ.

معلقة كبيرة من الخميرة.

مقدار معلقة كبيرة من السكر.

50 جرام من الزبدة.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

رشة من الملح.

بيضة. للحشو:- 50 جرام من الزبدة الطرية.

جبنة موتزريلا.

جبنة برميلي أو حسب الرغبة. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف من خلال هذه المقالة علي خطوات تحضير الفطائر الهشة في المنزل بكل سهولة وهي كالاتي:- نقوم أولاً بخلط المكونات الجافة مع بعضها في العجان الكهربائي، ثم نضيف الزبدة والبيض والفانيليا، ونستمر في الخفق. بعد ذلك نضع اللبن الدافئ بالتدريج، مع العجن لمدة 10 دقائق تقريباً، ثم نضع العجين في بولة، ونغطي حتي يتخمر لمدة نصف ساعة تقريباً. ثم بعد التخمير نقوم بتقسيم العجين إلي جزئيين، ونفرد كل جزء ونعمله علي شكل مستطيل، ثم ندهن بالزبدة الجزئيين. بعد كدة نضع في جزء الجبنة ونقفل بالجزء الثاني، ونقفل كويس ونمرر عليه النشابة عشان الحشو يثبت. ثم نقطع شرائح طويلة بعرض واحد سم، ونلفها علي بعضها ثم نلفها دائرة، ونضع الأطراف في الداخل. بعد ذلك نرصصها في صينية بها ورق الزبدة، مدهونة بالزيت، ونتركها نصف ساعة أخرى في مكان دافئ للتخمير. ثم نقوم بدهن الوجه بالبيض والفانيليا، وندخلها فرن ساخن علي درجة حرارة 250 مئوية، علي الرف الأوسط، لمدة ربع ساعة تقريباً، حتي تنضج. بعد ذلك نخرجها، ونتركها تبرد قليلاً، ثم تقدم بالهناء والشفاء.

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