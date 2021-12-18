اقوي وصفة طريقة عمل الناجتس و اصابع الناجتس الكودون بلو مقرمشة جدا ألذ من الجاهز

الناجتس و اصابع الناجتس الكودون بلو، يعتبر الناجتس من أهم الأكلات السريعة التي تشتهر في المطبخ الأمريكي وتم أخذها عنه وأقبل الناس عليها في مصر ويسهل إعدادها في المنزل من خلال صدور الدجاج المخلية، بطريقة بسيطة تضمن تحضير أشهي ناجتس لإدخال البهجة علي قلب عائلتك في خلال وقت قصير. الناجتس و اصابع الناجتس الكودون بلو مكونات الناجتس أربع قطع من صدور الدجاج خالي من الجلد.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

1 ثمرة صغيرة من البصل المقطع أرباع.

فص واحد من الثوم.

2 ملعقة من البقسماط.

ملعقة صغيرة من الملح.

صفار بيضة. مكونات التغطية بيضة.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

2 كوب من البقسماط.

زيت ذرة للقلي.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. طريقة تحضير الناجتس لابد من فرم الدجاج مع البصل والثوم ويوضع البقسماط والملح والفلفل الأسود وصفار البيض وتمزج جيدا حتي نحصل على عجينة متماسكة.

ثم إحضار إناء واسع ويوضع ورقة للزبدة ويتم فرد عجينة الناجتس ويتم وضعها في الثلاجة مدة قليلة ثم يتم تقطيعها إلى مربعات صغيرة أو أشكال فنية مفضلة.

ثم يتم إحضار إناء آخر ويوضع فيه البيض مع الملح والفلفل الأسود ويمزج جيدا وفي أناء آخر يتم وضع البقسماط ثم قطع الناجتس، ومن ثم في البقسماط ثم يوضع كمية من الزيت على النار حتي تسخن جيدا ثم توضع قطع الناجتس المتبلة بالبقسماط في الزيت حتي تأخذ اللون الذهبي وتقدم ساخنة. أصابع الناجتس المقرمش مكونات التغطيةطريقة تحضيرأصابع الناجتس المقرمش مكونات الناجتس المقرمش أربع قطع من صدور الدجاج.

مكونات خليط الدقيق

ربع ملعقة من الفلفل الأسود.

بياض ثلاث بيضات كبيرة الحجم.

ربع كوب من الحليب.

نصف ملعقة من الملح. مكونات الناجتس المقرمش مكونات خليط الكورن فليكس 2 كوب من الكورن فليكس.

ربع كوب من جبن البارميزان أو الجبن التركي المفروم.

نصف كوب من جبن الشيدر المفروم.

مكونات صلصة الكريمة الحامضة

نصف كوب من الكريمة الحامضة.

نصف كوب من الكاتشب.

ملعقة كبيره من خل البلمسيك.

ملعقة كبيره من صويا الصوص

2 ملعقة كبيرة من البصل الأخضر المفروم.

نصف ملعقة من الكزبرة المطحونة. طريقة تحضير الكورن فليكس مكونات خليط الكورن فليكسطريقة تحضير الكورن فليكس يتم تشغيلي الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية ويتم أحضار أناء واسع لدخول الفرن ودهنه بالزيت ثم يتم تقطيع قطع الدجاج إلى اصابع متساوية. يتم وضع الدقيق في أناء واسع ويضاف التوابل عليه ونخلط المكونات جيدا ويتم وضع بياض البيض في أناء واسع ووضع الجبن ويخلط جيدا ثم توضع قطع الدجاج في الدقيق ومزجها جيدا ثم توضع في خليط البيض ثم توضع في الكورن فليكس، ثم إدخال الدجاج في إناء واسع معد لدخول الفرن لمدة 15 دقيقة حتي يأخذ اللون الذهبي ثم يوضع عليه خليط الكريمة الحامضة بعد مزج كل مكوناتها سويا حتي نحصل على صلصة سميكة وتقدم ساخنة. الوسوم

الناجتس و اصابع الناجتس الكودون بلو، يعتبر الناجتس من أهم الأكلات السريعة التي تشتهر في المطبخ الأمريكي وتم أخذها عنه وأقبل الناس عليها في مصر ويسهل إعدادها في المنزل من خلال صدور الدجاج المخلية، بطريقة بسيطة تضمن تحضير أشهي ناجتس لإدخال البهجة علي قلب عائلتك في خلال وقت قصير. الناجتس و اصابع الناجتس الكودون بلو مكونات الناجتس أربع قطع من صدور الدجاج خالي من الجلد.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

1 ثمرة صغيرة من البصل المقطع أرباع.

فص واحد من الثوم.

2 ملعقة من البقسماط.

ملعقة صغيرة من الملح.

صفار بيضة. مكونات التغطية بيضة.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

2 كوب من البقسماط.

زيت ذرة للقلي.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. طريقة تحضير الناجتس لابد من فرم الدجاج مع البصل والثوم ويوضع البقسماط والملح والفلفل الأسود وصفار البيض وتمزج جيدا حتي نحصل على عجينة متماسكة.

ثم إحضار إناء واسع ويوضع ورقة للزبدة ويتم فرد عجينة الناجتس ويتم وضعها في الثلاجة مدة قليلة ثم يتم تقطيعها إلى مربعات صغيرة أو أشكال فنية مفضلة.

ثم يتم إحضار إناء آخر ويوضع فيه البيض مع الملح والفلفل الأسود ويمزج جيدا وفي أناء آخر يتم وضع البقسماط ثم قطع الناجتس، ومن ثم في البقسماط ثم يوضع كمية من الزيت على النار حتي تسخن جيدا ثم توضع قطع الناجتس المتبلة بالبقسماط في الزيت حتي تأخذ اللون الذهبي وتقدم ساخنة. أصابع الناجتس المقرمش مكونات التغطيةطريقة تحضيرأصابع الناجتس المقرمش مكونات الناجتس المقرمش أربع قطع من صدور الدجاج.

مكونات خليط الدقيق

ربع ملعقة من الفلفل الأسود.

بياض ثلاث بيضات كبيرة الحجم.

ربع كوب من الحليب.

نصف ملعقة من الملح. مكونات الناجتس المقرمش مكونات خليط الكورن فليكس 2 كوب من الكورن فليكس.

ربع كوب من جبن البارميزان أو الجبن التركي المفروم.

نصف كوب من جبن الشيدر المفروم.

مكونات صلصة الكريمة الحامضة

نصف كوب من الكريمة الحامضة.

نصف كوب من الكاتشب.

ملعقة كبيره من خل البلمسيك.

ملعقة كبيره من صويا الصوص

2 ملعقة كبيرة من البصل الأخضر المفروم.

نصف ملعقة من الكزبرة المطحونة. طريقة تحضير الكورن فليكس مكونات خليط الكورن فليكسطريقة تحضير الكورن فليكس يتم تشغيلي الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية ويتم أحضار أناء واسع لدخول الفرن ودهنه بالزيت ثم يتم تقطيع قطع الدجاج إلى اصابع متساوية. يتم وضع الدقيق في أناء واسع ويضاف التوابل عليه ونخلط المكونات جيدا ويتم وضع بياض البيض في أناء واسع ووضع الجبن ويخلط جيدا ثم توضع قطع الدجاج في الدقيق ومزجها جيدا ثم توضع في خليط البيض ثم توضع في الكورن فليكس، ثم إدخال الدجاج في إناء واسع معد لدخول الفرن لمدة 15 دقيقة حتي يأخذ اللون الذهبي ثم يوضع عليه خليط الكريمة الحامضة بعد مزج كل مكوناتها سويا حتي نحصل على صلصة سميكة وتقدم ساخنة.

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