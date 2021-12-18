صبغ الحواجب في البيت باللون المفضل وملئ الفراغات بدون الذهاب إلى الصالونات

طريقة صبغ الحواجب في البيت من الأشياء التي تقوم بها كل فتاة لتظهر جمال وجهها وتصبح ذات جاذبية أكثر عن ذي قبل، ومن المعروف أن هناك العديد من الطرق لصبغ الحواجب والظهور بشكل أفضل، لذلك ينبغي عليك اختيار اللون المناسب لم تلاحظين الفرق كثيراً ويصبح الشكل غير لطيف، لذلك نقدم لكم في هذا المقال طريقة صبغ الحواجب بالمنزل بالعديد من الطرق المختلفة وعليك اختيار الطريقة التي تناسبك.

طريقة صبغ الحواجب في البيت

تعد الحواجب من الأماكن التي تبرز جمال الوجه، وتوجد طريقة صبغ الحواجب في البيت من الطرق السهلة والبسيطة والتي تتمثل في الآتي:

صبغ الحواجب باللون الأسود أو الكستنائي

تجد اللون الأسود واللون الأحمر من أكثر الألوان التي يقوم بها الجميع باستخدامها باستمرار لصبغ الحواجب بالحنة ، والطريقة تتمثل في الآتي:

طريقة الاستخدام: يتم وضع ملعقة واحدة من الحنة، ويضاف إليها نصف ملعقة من الكركم، بالإضافة إلى العصفر مع القليل من ورق الشاي الأخضر.

قومي بعجن هذه المكونات بالماء واستمري في العجن على تحصلي على خليط متجانس.

تترك العجينة لمدة ست ساعات قبل الاستخدام.

توضع بعد ذلك على الحواجب لمدة ساعتين.

تغسل بعد ذلك وسوف تلاحظين الفرق.

صبغ الحواجب باللون الأحمر

يفضل بعض الفتيات اللون الأحمر نظراً لون صبغة شعرها، لذلك يمكنك معرفة استخدامها من خلال الآتي:

طريقة الاستخدام: :قومي بإحضار وعاء صغير ويتم وضع به ملعقة من الحنة، ثم يتم إضافة بعد ذلك ملعقتين من الكردية المطعون ناعماً، ويضاف مع هذه المكونات ملعقة من العصفر، ثم يتم إضافة ماء بالتدريج للعجن، واستمري في التقليب حتى تحصلي على عجينة متماسكة.

:قومي بإحضار وعاء صغير ويتم وضع به ملعقة من الحنة، ثم يتم إضافة بعد ذلك ملعقتين من الكردية المطعون ناعماً، ويضاف مع هذه المكونات ملعقة من العصفر، ثم يتم إضافة ماء بالتدريج للعجن، واستمري في التقليب حتى تحصلي على عجينة متماسكة. ينبغي تركها لمدة ست ساعات قبل وضعها لصبغ الحواجب.

قومي بوضعها على الحواجب بطريقة رسمها حتى يكون شكلها جيد.

تترك على الحواجب لمدة ساعتين.

تغسل الحواجب بالماء الفاتر والصابون للتخلص من الحنة.

وكانت هذه أسهل طرق لصبغ الحواجب في البيت وبدون الحاجة إلى الذهاب إلى صالونات التجميل وصرف الكثير من الأموال، جربي الخطوات في البيت بنفسك وبدون بذل مجهود.