طريقة عمل المعروك السوري بالعجوة اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبساطة

المعروك السوري بالعجوة ، يعتبر من المعجنات الخفيفة والسريعة والدهشة التي يحبها الكثير من الصغار والكبار، وتعتبر من المعجنات الخفيفة والسريعة التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند تحضيره، تبحث دائماً الأمهات على طرق سهلة وبسيطة لتحضيره وتكون غير مكلفة وموجودة في كل منزل، ويعتبر من المعجنات التي تختلف الحشوات بداخلها منها بالعجوة والزبيب والسادة والشوكولاته وغيرها من الحشوات، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير المعروك السوري بالعجوة اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل المعروك السوري بالعجوة

يتكون المعروك السوري بالعجوة من بعض المكونات التي تعطيه مذاق رائع وشهي وهي كالآتي:-

3 كوب ونصف من الدقيق.

كوب من السكر.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ربع كوب من الزيت.

كوب من الماء الدافئ.

4 ملاعق كبيرة من الحليب البودرة.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

حبة من البيض كبيرة.

مقادير عمل الحشوة والتزيين

هناك بعض المكونات لعمل الحشوة وهي كالتالي:-

كوب من العجوة.

نصف ملعقة صغيرة من القرفة.

ملعقة كبيرة من الزيت.

مقدار ملعقة كبيرة من حبة البركة.

2 ملعقة كبيرة من السمسم.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير المعروك السوري بالعجوة اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-

تحضير إناء عميق ونضع به الدقيق والبيكنج بودر والفانيليا والحليب البودرة ونقلب المكونات جيداً حتى تختلط. نقوم بتحضير إناء أخر ونضع بها الماء والخميرة والسكر ونقلب المكونات جيداً حتى يذوب السكر جيداً ونتركها لمدة عشر دقائق. نضيف بعد ذلك الزبدة الي الخليط السابق ونقلب المكونات جيداً حتي تذوب الزبدة والسكر للحصول على خليط متجانس. ثم بعد ذلك نضيف الخليط السابق الي الدقيق بالتدريج ونعجن باستخدام اليد جيداً حتى الحصول على عجينة متماسكة وطرية ومتجانسة. قومي بتغطية العجينة ونضعها في مكان دافئ ونتركها لمدة ساعة كاملة حتي تخمر ويتضاعف حجمها جيداً. تحضير مقلاة غير قابلة للالتساق ونضع بها الزيت والعجوة والقرفة ونقلب جيداً حتى الحصول على عجوة طرية. نقسم العجينة الي كرات متوسطة الحجم وكلها متساوية ثم نضع في كل كرة كمية من العجوة ونغلقها جيداً إلي أن ينتهي العجين. قومي بتحضير صينية الفرن وندهنها بالقليل من الزيت ونفرد كرة العجين ثم باستخدام سكينة نقوم بعمل شقوق على شكل وردة أو ضفيرة. نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة عالية ونتركها حتي تسخن جيداً. ندهن الوجه بالبيض جيداً ونرش عليها السمسم وحبة البركة وندخل الصينية في الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة نصف ساعة. نخرج الصينية من الفرن عندما تأخذ اللون الذهبي وتنضج ونتركها تبرد تماماً ونضعها في طبق التقديم وتقدم بالهنا والشفا.

هناك بعض الفوائد للسمسم

هناك بعض الفوائد التي يمنحها السمسم للجسم وهي كالآتي:-