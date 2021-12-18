سحر العيون الكحل الخليجي لعيون جميلة وجذابة بمكونات طبيعية ١٠٠٪

الكحل الخليجي ، من أجود أنواع الكحل التي تقوم باستخدام نساء الخليج والعرب، لتظهر جمال وجاذبية العيون، وهو من أدوات المكياج التي تعشقها النساء، ولا يمكن وضع المكياج بدونه، كما يمنح الرموش التغذية ويجعلها تنبت بشكل رائع، ويزيد من طولها ويحميها من الالتهابات التي تصيب جفون العين، وتجد الكثير من الشعراء تغزلون في العيون المكحلة، لأن بدون الكحل لا يكتمل جمال العين، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل الكحل الخليجي لعيون جميلة وجذابة بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل. مكونات عمل الكحل الخليجي مكونات عمل الكحل الخليجي يتكون الكحل من بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:- ٧ حبات من نواة التمر المحمص مثل الفحم. قطعة صغيرة من حجر الاثمد. نقطين من زيت الزيتون. نقطتين من زيت الخروع. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير الكحل الخليجي لعيون جميلة وجذابة بكل سهولة بالمنزل وهى كالتالي:- نقوم بنقع حجر الاثمد في الماء لمدة ساعتين حتى يطرى.

ثم نجففه جيداً من الماء ونترك في الهواء لمدة عشر دقائق حتى يجف تماماً.

بعد ذلك نحضر المطحنة الكهربائية ونضع بها نواة التمر المحمص، وحجر الاثمد ونطحنهم جيداً حتى يصبح الخليط ناعم للغاية.

بعد ذلك نقوم قطعة من قماش الشاش ونضع بها الخليط ونقلب بواسطة ملعقة خشبية حتى نسهل نزول الخليط من الشاش ونحصل على خليط ناعم مثل البودرة.

نقوم بوضع خليط الكحل الناعم في علبة صغيرة ونضيف إليه زيت الزيتون، وزيت الخروع ونقلبهم جيداً حتى يصبح الخليط ناعم يسهل فرده داخل العين.

نقوم بوضع الخليط في الثلاجة لبضع دقائق، ثم نقوم باستخدام على العين، يومياً وسوف تلاحظين جمال عيونك بعد وضع الكحل داخلها. فوائد الكحل الخليجي للعيون سوف نقدم لكم بعض الفوائد الرائعة التي يحتوي عليها الكحل وهى كما يلي:- يساعد على نمو الرموش بشكل رائع وجميل. يخفف من الالتهابات التي تصيب العين نتيجة البكتيريا والفطريات. يعطي للعين مظهر جمالي رائع وجذاب. كما يحافظ على سلامة النظر ويعمل على تقويته بشكل أفضل. يساعد على تغذية بصيلات الشعر ويجعلها طويلة. الوسوم

الكحل الخليجي ، من أجود أنواع الكحل التي تقوم باستخدام نساء الخليج والعرب، لتظهر جمال وجاذبية العيون، وهو من أدوات المكياج التي تعشقها النساء، ولا يمكن وضع المكياج بدونه، كما يمنح الرموش التغذية ويجعلها تنبت بشكل رائع، ويزيد من طولها ويحميها من الالتهابات التي تصيب جفون العين، وتجد الكثير من الشعراء تغزلون في العيون المكحلة، لأن بدون الكحل لا يكتمل جمال العين، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل الكحل الخليجي لعيون جميلة وجذابة بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل. مكونات عمل الكحل الخليجي مكونات عمل الكحل الخليجي يتكون الكحل من بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:- ٧ حبات من نواة التمر المحمص مثل الفحم. قطعة صغيرة من حجر الاثمد. نقطين من زيت الزيتون. نقطتين من زيت الخروع. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير الكحل الخليجي لعيون جميلة وجذابة بكل سهولة بالمنزل وهى كالتالي:- نقوم بنقع حجر الاثمد في الماء لمدة ساعتين حتى يطرى.

ثم نجففه جيداً من الماء ونترك في الهواء لمدة عشر دقائق حتى يجف تماماً.

بعد ذلك نحضر المطحنة الكهربائية ونضع بها نواة التمر المحمص، وحجر الاثمد ونطحنهم جيداً حتى يصبح الخليط ناعم للغاية.

بعد ذلك نقوم قطعة من قماش الشاش ونضع بها الخليط ونقلب بواسطة ملعقة خشبية حتى نسهل نزول الخليط من الشاش ونحصل على خليط ناعم مثل البودرة.

نقوم بوضع خليط الكحل الناعم في علبة صغيرة ونضيف إليه زيت الزيتون، وزيت الخروع ونقلبهم جيداً حتى يصبح الخليط ناعم يسهل فرده داخل العين.

نقوم بوضع الخليط في الثلاجة لبضع دقائق، ثم نقوم باستخدام على العين، يومياً وسوف تلاحظين جمال عيونك بعد وضع الكحل داخلها. فوائد الكحل الخليجي للعيون سوف نقدم لكم بعض الفوائد الرائعة التي يحتوي عليها الكحل وهى كما يلي:- يساعد على نمو الرموش بشكل رائع وجميل. يخفف من الالتهابات التي تصيب العين نتيجة البكتيريا والفطريات. يعطي للعين مظهر جمالي رائع وجذاب. كما يحافظ على سلامة النظر ويعمل على تقويته بشكل أفضل. يساعد على تغذية بصيلات الشعر ويجعلها طويلة.

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