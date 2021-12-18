كيك 6 ملاعق شهية كيك ناعم بمذاق مميز سريعة ابهري به ضيوفك

كيك 6 ملاعق شهية كيك ناعم بمذاق مميز سريع ابهري به ضيوفك، تعتبر الكيك من أفضل الحلويات المميزة مخبوزات يفضلها الكبار والصغار وتقدم للضيوف مع عصائر أو مشروبات ساخنة، تحرص الأمهات على إعداد الكيك بصفة مستمرة لذلك جئنا لكم بوصفة سهلة لعمل كيك 6 ملاعق التي يمكن صنعها كيك عادي أو كيك 6 ملاعق بالشوكولاته الناعمة بمذاق خاص، وتعده ربة المنزل في وقت قليل من دون جهد كما أنها موفرة للتكاليف فحلى لذيذ شهي بدون تكلفة أو جهد فتابعوا معنا طريقة كيك 6 ملاعق اللذيذة. كيك 6 ملاعق نايتي كيك بمذاق مميز نحتاج إلى عدد 4 بيض بحرارة المطبخ. عدد 6 ملاعق من زيت النباتي. عدد 6 ملاعق كبيرة من سكر الأبيض. عدد 6 ملاعق كبيرة من دقيق الأبيض للحلويات. ربع ملعقة صغيرة ملح. ملعقة صغيرة من الخل. كوب من شوكولاته المذابة. تحضير كيك 6 ملاعق نايتي كيك سريع احضري وعاء الخلاط يفصل بياض البيض عن صفار البيض ويضاف بياض البيض في الخلاط وعليه يضاف سكر مع فانيليا وملح رشة صغيرة وتخلط بالخلاط الكهربائي لمدة 2 دقيقة.

انتظار حتى يكون خليط كيك باللون الأبيض الفاتح كريمي وهش ثم في تلك اللحظة يضاف 6 ملاعق من زيت مع خفق مستمر في خلاط كهربائي.

تترك مكونات سائلة جانبا وينخل الدقيق في وعاء مع بيكنج بودر والخل ملعقة صغيرة مع تقليب جيدا.

اخلطي مكونات سائلة كريمي مع دقيق حتى الحصول على مزيج كريمي كخليط الكيك العادي، واحضري ورق زبدة وبطني صينية الخبز بها.

صبي خليط في الصينية يفضل ان تكون مستطيلة الشكل ليسهل تقطيعها وتشكيلها على شكل قطع جاتوة، ويسخن الفرن على حرارة 180 درجة حتى يسخن.

ادخل الصينية الفرن الساخن لمدة ربع ساعة حتى تنضج لا تحتاج إلى كثير من الوقت حتى تنضج، وبعد أن تخرج الكيك تزين برشة من سكر بودرة أو تزين بصوص شوكولاته على الوجه.

أو يمكن ترك الكيك حتى تبرد تماما ويرش عليها القليل من حليب مع كاكاو، ثم بعد أن تبرد تقسم إلى نصفين وتزين من منتصف بالقليل من مربى.

ثم تقطع على شكل مستطيلات وتزين على الوجه بخطوط من صوص شوكولاته الغامقة والشوكولاته البيضاء، أو زيني كيك 6 ملاعق على حسب حاجتك. كيك 6 ملاعق نايتي كيك بمذاق مميزتحضير كيك 6 ملاعق نايتي كيك سريع الوسوم

كيك 6 ملاعق شهية كيك ناعم بمذاق مميز سريع ابهري به ضيوفك، تعتبر الكيك من أفضل الحلويات المميزة مخبوزات يفضلها الكبار والصغار وتقدم للضيوف مع عصائر أو مشروبات ساخنة، تحرص الأمهات على إعداد الكيك بصفة مستمرة لذلك جئنا لكم بوصفة سهلة لعمل كيك 6 ملاعق التي يمكن صنعها كيك عادي أو كيك 6 ملاعق بالشوكولاته الناعمة بمذاق خاص، وتعده ربة المنزل في وقت قليل من دون جهد كما أنها موفرة للتكاليف فحلى لذيذ شهي بدون تكلفة أو جهد فتابعوا معنا طريقة كيك 6 ملاعق اللذيذة. كيك 6 ملاعق نايتي كيك بمذاق مميز نحتاج إلى عدد 4 بيض بحرارة المطبخ. عدد 6 ملاعق من زيت النباتي. عدد 6 ملاعق كبيرة من سكر الأبيض. عدد 6 ملاعق كبيرة من دقيق الأبيض للحلويات. ربع ملعقة صغيرة ملح. ملعقة صغيرة من الخل. كوب من شوكولاته المذابة. تحضير كيك 6 ملاعق نايتي كيك سريع احضري وعاء الخلاط يفصل بياض البيض عن صفار البيض ويضاف بياض البيض في الخلاط وعليه يضاف سكر مع فانيليا وملح رشة صغيرة وتخلط بالخلاط الكهربائي لمدة 2 دقيقة.

انتظار حتى يكون خليط كيك باللون الأبيض الفاتح كريمي وهش ثم في تلك اللحظة يضاف 6 ملاعق من زيت مع خفق مستمر في خلاط كهربائي.

تترك مكونات سائلة جانبا وينخل الدقيق في وعاء مع بيكنج بودر والخل ملعقة صغيرة مع تقليب جيدا.

اخلطي مكونات سائلة كريمي مع دقيق حتى الحصول على مزيج كريمي كخليط الكيك العادي، واحضري ورق زبدة وبطني صينية الخبز بها.

صبي خليط في الصينية يفضل ان تكون مستطيلة الشكل ليسهل تقطيعها وتشكيلها على شكل قطع جاتوة، ويسخن الفرن على حرارة 180 درجة حتى يسخن.

ادخل الصينية الفرن الساخن لمدة ربع ساعة حتى تنضج لا تحتاج إلى كثير من الوقت حتى تنضج، وبعد أن تخرج الكيك تزين برشة من سكر بودرة أو تزين بصوص شوكولاته على الوجه.

أو يمكن ترك الكيك حتى تبرد تماما ويرش عليها القليل من حليب مع كاكاو، ثم بعد أن تبرد تقسم إلى نصفين وتزين من منتصف بالقليل من مربى.

ثم تقطع على شكل مستطيلات وتزين على الوجه بخطوط من صوص شوكولاته الغامقة والشوكولاته البيضاء، أو زيني كيك 6 ملاعق على حسب حاجتك. كيك 6 ملاعق نايتي كيك بمذاق مميزتحضير كيك 6 ملاعق نايتي كيك سريع

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