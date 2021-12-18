أسهل طريقة لعمل بسكويت التمر الأصلي

البسكويت بالتمر يعد من أشهى أنواع البسكويت من حيث مذاقة الرائع الشهي، وأيضاً هو غني بالعديد من العناصر الغذائية المتوفرة في التمر وباقي مكونات فهو مناسب للإفطار بجانب كوب الشاي باللبن اللذيذ أو كعشاء ويكون مناسب كحلوى سريعة التحضير ومفيدة في نفس الوقت ويعشقها الكبار والصغار وسوف نتناول اليوم طريقة سهلة لعمل بسكويت التمر بمكونات سهلة و متوفرة في كل مطبخ وفي وقت قليل لإرضاء كل أفراد الأسرة الكبار والصغار الأفضل من ان نلجأ الي شراءه من المحلات جاهزاً الأضمن هو تحضيره في المنزل لضمان جودتة. مكونات البسكويت بالتمر: 2 كوب دقيق.

بيكينج باودر.

خميرة.

ملح.

نصف كوب زيت نباتي.

نصف كوب ماء دافئ.

نصف كيلو تمر مهروس.

ربع كوب حليب.

2 ملعقة كبيرة سمسم. طريقة تحضير بسكويت التمر: نضع في وعاء الدقيق والبيكينج بودر و الخميرة و الملح والزيت والماء. نخلط المزيج حتى تصبح العجينة متماسكة. نغطي العجينة ونتركها تخمر لمدة لا تقل عن 30 دقيقة واذا كان الجو بارد نتركها مدة أكثر. نقسم العجينة إلى قسمين متساويين. نأخذ قسم من العجينة ونضعه على سطح أملس وفردها بواسطة النشابة حتى نحصل على شكل مستطيل. نضع العجينة المفرودة في صينية فرن ونضيف طبقة من معجون التمر تليها العجينة الثانية. ندهن الوجه بالحليب و السمسم على الوجه. نقطع العجينة إلى مربعات متوسطة الحجم. ندخل الصينية إلى الفرن الساخن مسبقاً على حرارة 180 درجة مئوية حتى ينضج البسكويت بالتمر عند خروج الصينية من الفرن نترك البسكويت حتى يبرد تماماً. نصائح لنجاح عجينة بسكويت التمر: يجب تسخن الفرن مسبقاً قبل دخول البسكويت أي إشعال النار قبل البدء في تجهيز البسكويت لضمان نتيجة مضمونة. ترك العجينة تخمر وقت مناسب حسب درجة حرارة الجو اذا كان الجو حار نتركها ل30 دقيقة واذا كان الجو بارداً نتركها مدة أطول ساعة أو أكثر لتخمر جيداً لضمان بسكويت عالي الجودة والمذاق. تقسيم العجين وفردة بحجم متساوي. ترك البسكويت بعد خروجة من الفرن حتى يبرد تماماً ثم تخزينة في عبوة محكمة الغلق ليبقى طازج لمدة أكبر. السمسم على وجة البسكويت يعطية مذاق شهي ولذيذ للغاية. مكونات البسكويت بالتمر:طريقة تحضير بسكويت التمر:نصائح لنجاح عجينة بسكويت التمر: الوسوم

البسكويت بالتمر يعد من أشهى أنواع البسكويت من حيث مذاقة الرائع الشهي، وأيضاً هو غني بالعديد من العناصر الغذائية المتوفرة في التمر وباقي مكونات فهو مناسب للإفطار بجانب كوب الشاي باللبن اللذيذ أو كعشاء ويكون مناسب كحلوى سريعة التحضير ومفيدة في نفس الوقت ويعشقها الكبار والصغار وسوف نتناول اليوم طريقة سهلة لعمل بسكويت التمر بمكونات سهلة و متوفرة في كل مطبخ وفي وقت قليل لإرضاء كل أفراد الأسرة الكبار والصغار الأفضل من ان نلجأ الي شراءه من المحلات جاهزاً الأضمن هو تحضيره في المنزل لضمان جودتة. مكونات البسكويت بالتمر: 2 كوب دقيق.

بيكينج باودر.

خميرة.

ملح.

نصف كوب زيت نباتي.

نصف كوب ماء دافئ.

نصف كيلو تمر مهروس.

ربع كوب حليب.

2 ملعقة كبيرة سمسم. طريقة تحضير بسكويت التمر: نضع في وعاء الدقيق والبيكينج بودر و الخميرة و الملح والزيت والماء. نخلط المزيج حتى تصبح العجينة متماسكة. نغطي العجينة ونتركها تخمر لمدة لا تقل عن 30 دقيقة واذا كان الجو بارد نتركها مدة أكثر. نقسم العجينة إلى قسمين متساويين. نأخذ قسم من العجينة ونضعه على سطح أملس وفردها بواسطة النشابة حتى نحصل على شكل مستطيل. نضع العجينة المفرودة في صينية فرن ونضيف طبقة من معجون التمر تليها العجينة الثانية. ندهن الوجه بالحليب و السمسم على الوجه. نقطع العجينة إلى مربعات متوسطة الحجم. ندخل الصينية إلى الفرن الساخن مسبقاً على حرارة 180 درجة مئوية حتى ينضج البسكويت بالتمر عند خروج الصينية من الفرن نترك البسكويت حتى يبرد تماماً. نصائح لنجاح عجينة بسكويت التمر: يجب تسخن الفرن مسبقاً قبل دخول البسكويت أي إشعال النار قبل البدء في تجهيز البسكويت لضمان نتيجة مضمونة. ترك العجينة تخمر وقت مناسب حسب درجة حرارة الجو اذا كان الجو حار نتركها ل30 دقيقة واذا كان الجو بارداً نتركها مدة أطول ساعة أو أكثر لتخمر جيداً لضمان بسكويت عالي الجودة والمذاق. تقسيم العجين وفردة بحجم متساوي. ترك البسكويت بعد خروجة من الفرن حتى يبرد تماماً ثم تخزينة في عبوة محكمة الغلق ليبقى طازج لمدة أكبر. السمسم على وجة البسكويت يعطية مذاق شهي ولذيذ للغاية. مكونات البسكويت بالتمر:طريقة تحضير بسكويت التمر:نصائح لنجاح عجينة بسكويت التمر:

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