عندك ملعقة فازلين تعالي أقولك هتخلي شعرك طويل وكثيف ازاي شعرك هينمو بسرعة الصاروخ

الفازلين لتطويل الشعر بجنون من أهم المكونات التي تساعد في التطويل بشكل كبير للشعر ويكون النمو للشعر ملحوظا بتلك الطريقة وبالإمكان تطبيق الوصفة أكثر من مرة على الشعر حتى تؤتي جدواها حيث يعد الفازلين واحد من أهم المكونات التي يعرف عنها كفاءتها في العلاج للكثير من عيوب الشعر كما أن تلك الوصفة تعتبر من الوصفات التي تحمي الشعر من الكثير من المشكلات.

الفازلين لتطويل الشعر بجنون

من بين أهم الخلطات التي تساعد على التطويل للشعر تلك الوصفة الطبيعية والتي تعتد مكوناتها متوفرة، ومن خلال الآتي من النقاط القادمة نوضح مكونات تلك التركيبة الأساسية والتي تمد الشعر بالكثير من المغذيات.

مكونات الخليط من الفازلين لتطويل الشعر بشكل كبير باستعمال ما يلي

ملعقة من الفازلين.

زيت جوز الهند.

زيت الزيتون.

ملعقتان من النشا.

ملعقة من الدقيق.

ملعقة من زيت اللوز.

القليل من زيت السمسم.

ملعقتان زيت الجرجير

طريقة التحضير للخليط

التحضير للخليط يعتمد على أن يتم الخلط الجيد ما بين كل المقادير بالطريقة الآتي ذكرها في النقاط القادمة:

نحضر وعاء ملائم ونقوم بالتذويب للفازلين بشكل جيد.

يتم الموج بين كل المقادير التي قد سبق الذكر لها وحال الحصول على مكون يكون كريمي من اليسير أن يتم التطبيق السريع للوصفة.

الخليط يكون أشبه بالكريم الذي يساعد على التطويل للشعر بشكل جيد.

طريقة للتطبيق لخليط الفازلين

خليط الفازلين من السهل تطبيقه على مختلف خصلات الشعر حيث تعتبر التركيبة من أكثر التركيات نعومة ويسهل فردها على الشعر مع التدليك لفروة الرأس بشكل جيد وكذلك تدليك خصلات الشعر، ولن تؤتي الوصفة جدواها إلا بالاستعانة بمكونات الوصفة كلها مع التدليك لفروة الرأس حتى تصل كل المواد المغذية للوصفة للبصيلات وجذور الشعر فينتقل هذا الأثر المغذي ليصل إلى خصلات الشعر، والتطبيق يكون بشكل منتظم من مرة إلى مرتين بالأسبوع ولا بد من بقاء تلك الخلطة الطبيعية على الشعر حوالي من ربع إلى ثلث ساعة على الشعر وبعدها يغسل الشعر بمياه فاترة مع شامبو طبيعي.