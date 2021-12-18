بمعلقة واحدة من الخميرة إفردي شعرك الخشن والمجعد في أسبوع

هناك بعض الطرق الطبيعية التي تساعد في فرد الشعر بشكل أمن وبدون استخدام أي مواد كيميائية ضارة، ومن أهم هذه المواد المواد المستخدمة هي الخميرة، التي تعمل على فرد الشعر ونعومته بدون اي اثار سلبية، يمكنك الآن اتباع أحد وصفات الخميرة اذا كنتي تعانين من مشكلة التجاعيد وسوف نتعرف على أهم هذه الوصفات من خلال هذا المقال.

وصفات فرد الشعر بإستخدام الخميرة الفورية

الشعر المفرود الناعم هو حلم كل فتاة ولذلك يمكنك الحصول على ذلك بكل سهولة وذلك بإختيار إحدى الطرق التالية:

قناع الماء والخميرة لفرد ونعومة الشعر

المكونات

ربع كوب من المياه الدافيء.

ثلاث ملاعق من الخميرة الفورية.

طريقة التحضير والاستخدام

اخلطي المكونات مع بعضها البعض جيدًا حتى تتجانس.

اتركي الخليط لمدة ربع ساعة بدون استخدام حتى يختمر جيدًا.

اغسلي شعرك خلال هذه الفترة حتى يكون نظيف ويستقبل الخليط بكل سهولة.

وزعي الخليط على شعرك جيدًا، مع التدليك.

اتركي الخليط على شعرك لمدة نصف ساعة.

اغسلي شعرك بعد ذلك جيدًا بالماء الفاتر والشامبو الصحي.

يفضل تكرار الوصفة ثلاث مرات اسبوعيًا.

وصفة فرد الشعر بالخميرة وزيت الزيتون

المكونات

ملعقتين من عسل النحل.

ملعقتين من الخميرة الفورية.

ملعقتين من زيت الزيتون.

طريقة التحضير والاستخدام

اخلطي المكونات التي تم تحضيرها مع بعضها البعض جيدًا.

بعد أن تتجانس المكونات يمكن تركها لمدة عشرة دقائق حتى تختمر.

وزعي الخليط على شعرك من الجذور حتى الأطراف.

اتركيه لمدة ساعة على الشعر.

قومي بغسل الشعر بعد ذلك جيدًا بالماء الفاتر.

يكرر الوصفة ثلاث مرات اسبوعيًا ليعطي أفضل النتائج.

وصفة فرد الشعر بالخميرة والزبادي

المكونات

ملعقتين من الزبادى البلدي.

ملعقتين من الخميرة الفورية.

طريقة التحضير والاستخدام