مكون رهيب لتطويل وتكثيف الرموش والحواجب في 3 أيام لن تصدقي سينمو بدون توقف

تطويل الرموش وتكثيفها بسرعه خياليه في ٣ أيام

‏الرموش الطويلة من علامات الجمال التي تحلم بها العديد من الفتيات واصبح الآن تركيب الرموش من أبرز علامات المكياج لأنها تعطي للوجه إطلالة جميلة ورائعة وهناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها تطويل الرموش بشكل كبير ولكن جميع هذه الطرق صناعية يمكن أن تسبب العديد من المشاكل الامور والتي تؤدي إلى تساقطها بشكل كبير وتجعل الوجه في حالة يرثى لها لذلك لابد من اتباع الطريقة الآمنة لتطويل الرموش من خلال بعض المكونات الطبيعية التي تعمل على زيادة إنتاج الرموش والحفاظ عليها، ‏ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن طريق يمكن من خلالها تطويل الرموش بسرعة فائقة والحصول على رموش طويلة وسنة تحدث عن مكونات الخلية الذي يساعدنا على تطويل الرموش.

‏مكونات خلطة تطويل الرموش

‏ينصح دائما استخدام الزيوت الطبيعية لأنها تعمل على زيادة التحفيز الشعر على النمو وذلك من خلال شعر الرأس ويمكن فعل ذلك أيضا مع الرموش حيث نقوم باستخدام بعض الزيوت الطبيعية عليها من خلال هذه الفقرة سنتحدث عن بعد خلطة تطويل الرموش التي تتكون من:

‏ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

‏ملعقة من زيت الزيتون.‏

‫1\2‬ ملعقة من الفازلين.‬

‫1\2‬ ملعقة من زبدة الشيا.‬‏

‫1\2‬ ملعقة من الشاي الأخضر.‬

‏خطوات طريقة عمل تطويل الرموش

‏هناك العديد من الخطوات التي يجب اتباعها لعمل خلطة تطويل الرموش وهذه الخطوات هي: