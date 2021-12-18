قرص اللبن الرائب بأسهل طريقة والطعم روعة

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تعد قرص اللبن الرائب من المخبوزات السهلة والسريعة التي يمكن إعدادها في المنزل بمكونات بسيطة، كما أنها مفيدة ومغذية لاحتوائها على اللبن الرائب الذي يعتبر من أفضل منتجات الألبان المفيدة للصحة حيث يمد الجسم بالكالسيوم الذي يحافظ على صحة العظام والأسنان، وهى من المخبوزات التي تقدمها الأمهات كوجبة إفطار خفيفة مع الشاي أو الحليب، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل قرص اللبن الرائب.مكونات قرص اللبن الرائب
يمكننا تحضير قرص اللبن الرائب بطعم شهي وبمكونات بسيطة ومتوفرة في المنزل، وهى كما يلي:-
- كيلو من الدقيق الأبيض متعدد الاستعمالات.
- ربع كيلو من اللبن الرائب.
- ملعقة كبيرة من اليانسون.
- 2 ملعقة كبيرة من السكر.
- 2 ملعقة كبيرة من السمسم المحمص.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الجافة.
- كوب سمن دافئ.
- ربع ملعقة صغيرة من الملح.
للتزيين
- صفار بيضة.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
- ملعقة كبيرة حليب.
- سمسم.
- حبة بركة.
يتم تحضير قرص اللبن الرائب بطريقة سهلة وبسيطة كالتالي:-
- في وعاء عميق نضع كيلو من الدقيق المخلوط بربع ملعقة صغيرة من الملح وملعقة صغيرة من البيكنج بودر، ثم نضيف اليانسون والسكر والسمسم.
- نقلب المكونات الجافة جيداً ثم نقوم بإضافة كوب من السمن الدافئ مع التقليب حتى نحصل على قوام مفتت.
- ثم نقوم بإضافة ربع كيلو من اللبن الرائب مع عجن المكونات حتى نحصل على عجينة متماسكة.
- ثم نغطي العجينة وتترك في مكان دافئ لمدة ساعة حتى تختمر ويتضاعف حجمها.
- نقسم العجينة إلى كرات متوسطة ثم نضغط عليها برفق ونضعها في صينية مدهونة بالسمن ومبطنة بورق الزبدة، ثم نتركها لمدة 15 دقيقة حتى تختمر.
- ندهن القرص بخليط صفار البيض والفانيليا والحليب ثم تزين بقليل من السمسم وحبة البركة.
- ثم تخبز في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 200 مئوية على الرف الأوسط لمدة 12 دقيقة حتى تنضج وتأخذ لون ذهبي.
- نخرج الأقراص من الفرن عند تمام النضج، ثم تترك لتبرد تماماً وتقدم مع كوب من الشاي أو الحليب بألف صحة وعافية.
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تعد قرص اللبن الرائب من المخبوزات السهلة والسريعة التي يمكن إعدادها في المنزل بمكونات بسيطة، كما أنها مفيدة ومغذية لاحتوائها على اللبن الرائب الذي يعتبر من أفضل منتجات الألبان المفيدة للصحة حيث يمد الجسم بالكالسيوم الذي يحافظ على صحة العظام والأسنان، وهى من المخبوزات التي تقدمها الأمهات كوجبة إفطار خفيفة مع الشاي أو الحليب، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل قرص اللبن الرائب.مكونات قرص اللبن الرائب
يمكننا تحضير قرص اللبن الرائب بطعم شهي وبمكونات بسيطة ومتوفرة في المنزل، وهى كما يلي:-
- كيلو من الدقيق الأبيض متعدد الاستعمالات.
- ربع كيلو من اللبن الرائب.
- ملعقة كبيرة من اليانسون.
- 2 ملعقة كبيرة من السكر.
- 2 ملعقة كبيرة من السمسم المحمص.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الجافة.
- كوب سمن دافئ.
- ربع ملعقة صغيرة من الملح.
للتزيين
- صفار بيضة.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
- ملعقة كبيرة حليب.
- سمسم.
- حبة بركة.
يتم تحضير قرص اللبن الرائب بطريقة سهلة وبسيطة كالتالي:-
- في وعاء عميق نضع كيلو من الدقيق المخلوط بربع ملعقة صغيرة من الملح وملعقة صغيرة من البيكنج بودر، ثم نضيف اليانسون والسكر والسمسم.
- نقلب المكونات الجافة جيداً ثم نقوم بإضافة كوب من السمن الدافئ مع التقليب حتى نحصل على قوام مفتت.
- ثم نقوم بإضافة ربع كيلو من اللبن الرائب مع عجن المكونات حتى نحصل على عجينة متماسكة.
- ثم نغطي العجينة وتترك في مكان دافئ لمدة ساعة حتى تختمر ويتضاعف حجمها.
- نقسم العجينة إلى كرات متوسطة ثم نضغط عليها برفق ونضعها في صينية مدهونة بالسمن ومبطنة بورق الزبدة، ثم نتركها لمدة 15 دقيقة حتى تختمر.
- ندهن القرص بخليط صفار البيض والفانيليا والحليب ثم تزين بقليل من السمسم وحبة البركة.
- ثم تخبز في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 200 مئوية على الرف الأوسط لمدة 12 دقيقة حتى تنضج وتأخذ لون ذهبي.
- نخرج الأقراص من الفرن عند تمام النضج، ثم تترك لتبرد تماماً وتقدم مع كوب من الشاي أو الحليب بألف صحة وعافية.