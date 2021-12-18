قرص اللبن الرائب بأسهل طريقة والطعم روعة

تعد قرص اللبن الرائب من المخبوزات السهلة والسريعة التي يمكن إعدادها في المنزل بمكونات بسيطة، كما أنها مفيدة ومغذية لاحتوائها على اللبن الرائب الذي يعتبر من أفضل منتجات الألبان المفيدة للصحة حيث يمد الجسم بالكالسيوم الذي يحافظ على صحة العظام والأسنان، وهى من المخبوزات التي تقدمها الأمهات كوجبة إفطار خفيفة مع الشاي أو الحليب، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل قرص اللبن الرائب.

يمكننا تحضير قرص اللبن الرائب بطعم شهي وبمكونات بسيطة ومتوفرة في المنزل، وهى كما يلي:-

كيلو من الدقيق الأبيض متعدد الاستعمالات.

ربع كيلو من اللبن الرائب.

ملعقة كبيرة من اليانسون.

2 ملعقة كبيرة من السكر.

2 ملعقة كبيرة من السمسم المحمص.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة كبيرة من الخميرة الجافة.

كوب سمن دافئ.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

للتزيين



صفار بيضة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة كبيرة حليب.

سمسم.

حبة بركة.

يتم تحضير قرص اللبن الرائب بطريقة سهلة وبسيطة كالتالي:-