وصفة تبيض البشرة والوجه في ثلاث ايام فقط لبشرة صحية وناعمة كالاطفال

إن معظم الفتيات والسيدات يهتمون بتبيض وتفتيح البشرة وتنظيفها بالطرق الكثيرة والمختلفة وخاصتا للبنات لتجعلهم يظهرون بمظهر جميل وجذاب، فعليك أستخدام وصفتنا السريعة والسهلة لتبيض البشرة في ثلاث ايام فقط وكل مكوناتها غير مكلفة وصحية وموجودة غالباً بالمنزل، وذلك لتفتيح البشرة كما أن وصفتنا المميزة تعطينا نضارة ونعومة فائقة الجمال تحصل عليها أي فتاة ولأنها وصفة بمكونات صحية وطبيعية، وكما أن الضرر ينتج للبشرة من خلال عدة عوامل مثل عدم الراحة، وكثرة السهر، وسوء الحالة النفسية والتي يكون لها أكبر تأثير سلبي علي لون البشرة، وقد يكون سوء التغذية أيضا والنقص في العناصر الغذائية العوامل القوية والمؤثرة علي حالة البشرة، وننصح دائما بأن نتجنب الوصفات والخلطات الغير معروفة لأنها توثر علي البشرة خاصتا البشرة الدهنية، كما أن الخلطات والتي تتواجد أيضا بالوصفات الطبيعية والأعشاب والموجودة بمحلات العطارة، ولذلك فإن الفتيات يهتمون بتبيض البشرة وتنظيفها باستمرار لتعطينا نضارة ونعومة ولون فاتح والابتعاد أيضا عن أشعة الشمس الضارة لأنها تؤذي بشرتك وتعمل علي اسمرار الجلد، ويجب أن تقومين عزيزتي باستعمال الخلطات والوصفات الطبيعية لكي يساعدك بشكل كبير علي تبيض البشرة الدهنية أو الجافة بالطريقة الطبيعية وبدون ترك أي أثار سلبية علي صحة البشرة وهذه الوصفة الطبيعية مناسبة لجميع الأعمار .

طريقة عمل وصفة تبيض البشرة ومكوناتها

وتتكون وصفتنا علي مكونات طبيعية ومتوفرة في أي منزل وغير مكلفة وتؤتينا بنتائج سريعة ومبهرة خلال مدة زمنية قليلة وهي غير ضارة نهائيا علي البشرة .

نشأ

زبادي

عسل

لمون

يتم إحضار طبق ونضع فيه ملعقة صغيرة من النشأ ثم نضيف إليه ملعقة صغيرة من الزبادي ونضع عليه ملعقة صغيرة من العسل الأبيض ثم نضيف إليه عصير الليمون ونقوم بمزجهم جيدا .

نقوم بغسل البشرة وتنظيفها جيدا بماء الورد وتجفيفها بفوطة قطنية جيدا ثم نقوم بوضع هذه الوصفة علي البشرة ونتركها لمدة ربع ساعة تقريبا .

ثم بعد ذلك نقوم بفرك البشرة جيدا بعد أن يكون جف الخليط بعد هذه المدة .

وبعد ذلك نقوم بغسل البشرة بالماء الدافئ وتكرار هذه الوصفة السحرية لمدة ثلاث أيام وبعد ذلك تحصلي علي بشرة بيضاء وناعمة ونضرة ونظيفة .

المكوناتطريقة التحضير