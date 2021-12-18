بدل أكل الشارع شوفي طريقة عمل الحواوشي البلدي في البيت

طريقة عمل الحواوشي البلدي الحواوشي من الأكلات الشعبية المشهورة التي يختار البعض تناولها، وخاصة الحواوشي مع العيش البلدي، وهكذا نوضح لك كيف تصنع حواوشي بالعيش البلدي، مثل الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج CBC Sofra “الأميرة في المطبخ”.

طريقة عمل الحواوشي البلدي

المكونات:

ا لفلفل الأسود والملح بهارات حواوشي ربع كوب.

كيلو من اللحم المفروم نصف كوب بقدونس مفروم نصف كوب فلفل رومي مقطع ناعم 2 فص ثوم مفروم نصف كوب بصل مفروم طماطم مفرومة,

طريقة التحضير:



ي جب إضافة الثوم والملح والفلفل الأسود والزيت والفلفل الحار والخل وعصير الليمون والبصل وتوابل الحواوشي والفلفل الرومي إلى القدر.

يخلط اللحم المفروم مع الطماطم والبقدونس المفروم قبل أن يوضع في الخبز البلدي المفتوح.

قلبي الخبز مع قليل من الزيت قبل وضعه في الفرن.

ماهي افضل طريقة لصنع حواوشي اندراني؟

المكونات:

ثلاث أكواب ونصف دقيق ماء.

ملعقة صغيرة ملح ربع ملعقة صغيرة سكر.

لحم المفروم البصل، المفروم الزنجبيل المجفف القرفة.

فلفل الأخضر.

فلفل الأخضر.

بقدونس.

ملح.

توابل اللحوم.

فلفل اسود.

طريقة إعداد حواوشي إسكندراني:

دليل مفصل تُمزج مكوّنات العجين معًا وتُترك جانباً لترتاح قبل أن تدحرجها في دوائر متوسطة بشوبك وتدهنها بالدقيق.

تحضير الحشوة: