طريقة عمل بسكويت الزبدة والأوريو بدون تعقيد وفي أسرع وقت

يعد بسكويت الزبدة والأوريو من أفضل اطعمه البسكوت، حيث له طعم مميز وجميل ويحبه جميع الأطفال والكبار، حيث يتم صنعه دائما وليست فقط في المناسبات، حيث تعدد أكل هذا البسكوت، فمن الممكن تغميسه مع كوب الشاي، أو ممكن أكلة بجانب فنجان القهوة، وأيضا من الممكن أكلة مع كوب من الحليب الطازج، فهو حقا لذيذ.

بسكويت الزبدة

كل ما تحتجين في هذه الوصفة هي عمل عجينة فقط، واذا وجد يمكنك تزيينه ببعض المكسرات، أو الشوكولاتة، أوي اي زينة تريدنها، حيث يعد البسكويت من المخبوزات الغربية، وهو عبارة عن عجينة يحلى بخلطه السكر أو الشوكولاتة. وهو نوع من الكعك الصغير المحلّى أو المقرمش.

مكونات البسكوت

لتحضير العجينة:

250 جرام طحين

125 جرام زبدة

1 بيضة

1 ملعقة صغيرة فانيليا

بضع قطرات من نكهة اللوز (أن وجد)

للزينة: رقائق شوكولاتة، أقراص سكرية، أو مكسرات.

طريقة تحضير البسكويت

اعجني جميع المكونات حتى تصبح عجينة ناعمة.

ضعي العجينة النهائية في الثلاجة لمدة 3-4 ساعات على الأقل (ويفضل بين عشية وضحاها).

بمجرد أن يبرد العجين جيدًا، اقطعي البسكويت بقاطع دائري.

اخبزي البسكويت البارد في فرن حراري على حرارة 170 درجة لمدة 10-12 دقيقة حتى يصبح لونه أصفر ذهبي.

دعي البسكويت يبرد وتزين كما تريدين.

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25 بسكويت أوريو

100 جرام زبدة طرية

75 جرام سكر بني

50 جرام من أجود أنواع السكر

1/2 ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا

1 بيضة

100 جرام شوكولاتة أو رقائق شوكولاتة

225 جرام دقيق

رشه ملح

1/2 ملعقة صغيرة من صودا الخبز.

طريقة تحضير الاوريو

اخفقي الزبدة مع كلا النوعين من السكر حتى تصبح رغوية.

ثم أضيفي مستخلص الفانيليا والبيض وقلبي كل شيء حتى يصبح قشديًا.

ثم قطعي الشوكولاتة بشكل خشن.

أضيفي الشوكولاتة والطحين والملح وصودا الخبز إلى خليط الزبدة والبيض.

اعجني كل شيء في عجينة ناعمة.

ثم غطي العجينة واتركيها ترتاح في الثلاجة لمدة ساعة.

نقطع عجينة البسكويت إلى 25 قطعة صغيرة، ونسطح كل قطعة قليلاً ولف كل قطعة بسكويت أوريو.

ضع جميع البسكوت على ورقة خبز مبطنة بورق الخبز واخبزيها في فرن مسخن مسبقًا لمدة 12-15 دقيقة.

ثم دعيها تبرد. ثم تناوليها.

طريقة عمل بسكويت أوريو