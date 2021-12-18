أسرار وتكات عمل السمك المسكوف بالبهارات العراقية اللذيذة زي المطاعم

طريقة عمل السمك المسكوف العراقي سهلة للغاية، وهو سمك مشوي ومفتوح من عند البطن، ويشبه في فتحه الفراشة أو الكتاب المفتوح، ويعتبر من الأطعمة التاريخية العراقية، وكان يتناوله السومريون والبابليون على ضفاف دجلة والفرات، ورغم قلة مكوناته والبهارات الموجودة به مقارنة بالطرق الأخرى المختلفة لتحضير السمك إلا أنه له نكهة مميزة ولذيذة.

السمك المسكوف هو أكلة عراقية قديمة، وهو سمك مشوي ويكون مفتوحًا من عند البطن كالفراشة، وفيما يلي طريقة عمله:

المقادير

1 سمكة هامور.

4 بصلات مقطعة جوانح.

ربع كيلو جرام سماق.

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

2 ملعقة صغيرة ملح.

نصف كوب عصير ليمون.

نصف كوب زيت زيتون.

6 قرون فلفل أخضر حار.

طريقة التحضير

قومي بتبطين صينية كبيرة تكفي سمكة بورق القصدير.

قصي السمكة بسكينة حادة من عند البطن، على أن تفتح في شكل فراشة، وضعيها في الصينية على أن يكون جلد السمك في الأسفل.

اخلطي بالشوكة زيت الزيتون مع السماق والفلفل الأسود والملح وعصير الليمون في وعاء، ووزعي نصف الخليط على داخل السمكة وخارجها.

أضيفي جوانح البصل لنصف الخليط المتبقي، وقلبيه جيدًا ليتغطى بالسماق.

وزعي الخليط على السمكة بالتساوي، وأضيفي قرون الفلفل الحار.

سخني الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية، وضعي الرف الشبكي منتصف الفرن.

ضعي صينية السمك بالفرن، واشويه لمدة ساعتين.

أخرجيه من الفرن وزينيه بالصنوبر، وقدميه مع الخبز أو الأرز الأبيض.

إليك طريقة عمل السمك المسكوف بالخضراوات المفيدة:

المقادير

3 سمكات بوري أو بلطي.

ربع حزمة كزبرة وبقدونس وشبت.

3 أعواد بصل أخضر.

10 فصوص ثوم مهروس.

3 قرون فلفل حار.

3 ملاعق كبيرة منقوع التمر هندي وزيت زيتون وعصير الليمون.

1 ملعقة كبيرة كمون وكزبرة مطحونة.

نصف ملعقة صغيرة شطة.

1 ملعقة صغيرة ونصف ملح.

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود.

طريقة التحضير