اعملي القرص الطرية الفلاحي الأصلية بكل سهولة وبطعم وريحة زمان

القرص الطرية تعتبر من أجمل أنواع القرص التي يعشقها البعض، ويتناولونها في وجبة الإفطار مع بعض المشروبات الساخنة، لأنها تتميز بمذاق مميز ورائع، ويمكن حشوها بطرق مختلفة، مثل الجبن، والمربى، لذلك سوف نقدم إليكم خلال هذا المقال طريقة عمل القرص الطرية باللبن الرايب. طريقة عمل القرص الطرية الفلاحي طريقة عمل القرص الطرية الفلاحي المقادير خمس أكواب كبيرة من الدقيق الأبيض.

٢٣ جرام من الخميرة البودر.

نصف ملعقة كبيره بيكنج باودر.

٢٠ جرام من مسحوق السكر الأبيض.

نصف ملعقة كبيرة من الملح.

١١٠ جرام من السمنة البلدي.

كأس صغير من زيت الذرة.

٤٠٠ جرام لبن رايب. طريقة التحضير اسكبي مقدار السمن في وعاء حراري، ثم ضعيه على النار لمدة ثلاث دقائق، حتى تذوب السمنة. اتركي السمنة لفترة قليلة جانبا حتى تهدأ، ثم ضيفي إليها مقدار زيت الذرة، ثم قلبيهم. ضعي مقدار الدقيق في وعاء مناسب للخلط، ثم ضيفي إليه خليط السمنة، والخميرة، والسكر، والبيكنج باودر، والملح، ثم قلبي المكونات جيدا، حتى يندمج الخليط ويصبح متجانس. وزعي اللبن الرايب فوق الخليط السابق، ثم اعجني جميع المكونات مع بعضها البعض لمدة كافية، حتى تحصلي على عجينة طرية وملساه يسهل تشكيلها. ضعي العجينة في وعاء، ثم ضعي فوقها قطعة من القماش النظيف، ثم اتركيها في مكان لمدة ١٢٠ دقيقة حتى تتخمر ويتضاعف حجمها. احضري صينية الخبز، ثم رشيها بالقليل من زيت الذرة، ثم قسمي العجينة إلى عدة كرات متساوية، ثم قومي بفرد العجين، حتى تصبح مثل الدوائر. رصي دوائر العجين في الصينية التي تم تحضيرها، ولكن ضعي مسافة قليلة بين العجين، ثم ضعي عليها قطعة من القماش نظيفة، ثم ضعي الصينية جانبا لمدة ٦٠ دقيقة حتى تتخمر مرة أخرى، وتصبح هشة وطرية. اشعلي الفرن قبل خبز القرص بخمس دقائق حتى يسخن. ثم ضعي به الصينية، ثم اتركيها على درجة حرارة متوسطة لمدة ربع ساعة، حتى تنضج القرص الطرية، ويصبح لونها ذهبي. اتركي القرص الطرية تبرد قليلا، ثم ضعيها في أطباق التقديم، حتى تصبح القرص الطرية باللبن الرايب جاهزة للتناول. طريقة التحضير الوسوم

القرص الطرية تعتبر من أجمل أنواع القرص التي يعشقها البعض، ويتناولونها في وجبة الإفطار مع بعض المشروبات الساخنة، لأنها تتميز بمذاق مميز ورائع، ويمكن حشوها بطرق مختلفة، مثل الجبن، والمربى، لذلك سوف نقدم إليكم خلال هذا المقال طريقة عمل القرص الطرية باللبن الرايب. طريقة عمل القرص الطرية الفلاحي طريقة عمل القرص الطرية الفلاحي المقادير خمس أكواب كبيرة من الدقيق الأبيض.

٢٣ جرام من الخميرة البودر.

نصف ملعقة كبيره بيكنج باودر.

٢٠ جرام من مسحوق السكر الأبيض.

نصف ملعقة كبيرة من الملح.

١١٠ جرام من السمنة البلدي.

كأس صغير من زيت الذرة.

٤٠٠ جرام لبن رايب. طريقة التحضير اسكبي مقدار السمن في وعاء حراري، ثم ضعيه على النار لمدة ثلاث دقائق، حتى تذوب السمنة. اتركي السمنة لفترة قليلة جانبا حتى تهدأ، ثم ضيفي إليها مقدار زيت الذرة، ثم قلبيهم. ضعي مقدار الدقيق في وعاء مناسب للخلط، ثم ضيفي إليه خليط السمنة، والخميرة، والسكر، والبيكنج باودر، والملح، ثم قلبي المكونات جيدا، حتى يندمج الخليط ويصبح متجانس. وزعي اللبن الرايب فوق الخليط السابق، ثم اعجني جميع المكونات مع بعضها البعض لمدة كافية، حتى تحصلي على عجينة طرية وملساه يسهل تشكيلها. ضعي العجينة في وعاء، ثم ضعي فوقها قطعة من القماش النظيف، ثم اتركيها في مكان لمدة ١٢٠ دقيقة حتى تتخمر ويتضاعف حجمها. احضري صينية الخبز، ثم رشيها بالقليل من زيت الذرة، ثم قسمي العجينة إلى عدة كرات متساوية، ثم قومي بفرد العجين، حتى تصبح مثل الدوائر. رصي دوائر العجين في الصينية التي تم تحضيرها، ولكن ضعي مسافة قليلة بين العجين، ثم ضعي عليها قطعة من القماش نظيفة، ثم ضعي الصينية جانبا لمدة ٦٠ دقيقة حتى تتخمر مرة أخرى، وتصبح هشة وطرية. اشعلي الفرن قبل خبز القرص بخمس دقائق حتى يسخن. ثم ضعي به الصينية، ثم اتركيها على درجة حرارة متوسطة لمدة ربع ساعة، حتى تنضج القرص الطرية، ويصبح لونها ذهبي. اتركي القرص الطرية تبرد قليلا، ثم ضعيها في أطباق التقديم، حتى تصبح القرص الطرية باللبن الرايب جاهزة للتناول. طريقة التحضير

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