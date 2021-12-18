بدون حلة ضغط.. مكون رهيب لتسوية اللحوم والكوارع في أقل من ربع ساعة مهما كان كبيرة هتبقي زي الزبدة

تسوية اللحوم والكوارع من الممكن أن نقوم بالتسوية السريعة لها من خلال المزج للحم مع مكونات بسيطة، وتلك المكونات من الممكن أن نقوم بالتحضير السريع لها من خلال خلط للحم مع المكونات مع الإضافة لمنكهات مميزة، ومن خلال الآتي من الفقر ات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن الوصفة المتميزة والتي من خلالها من الممكن التسوية السريعة للحم من خلال القليل من المكونات وعن أفضل طريقة من الممكن أن نسوي بها اللحم سنتحدث فيما يلي من الفقرات القادمة.

تسوية اللحوم والكوارع

سرعة التسوية للحم من أكثر ما تبحث عن طرقه ربات البيوت، وبالنسبة للطريقة المتبعة في التسوية فهي تكون معتمدة على مكونات بسيطة، وتلك المكونات تساعد على التحسين من المذاق الخاص باللحم أو بالكوارع ومن ثم يتم عمل إضافة بسيطة، وتلك الإضافة على الرغم من بساطتها إلا أنها تعد من بين أقوى المؤثرات والتي تساعد على جعل نسيج اللحم سهل التسوية ولا يأخذ الوقت الطويل لإنضاجه على النار، ومن ثم يكون محتفظا بكل المغذيات التي يحتوي عليها وهذا ما يحد من فقدان اللحم للفيتامينات التي تعد متواجدة فيه بشكل أساسي، وبالنسبة للمكون المسرع لتسوية اللحم فهو مكون السكر حيث أن لديه القدرة على الإضعاف لنسيج اللحم فيستجيب لقوة النار بسرعة ويتم طهيه بمنتهى السهولة.

طريقة طهي اللحوم

لا بد من الاستعمال لمكونات بسيطة، وتلك المكونات تساعد في تنكيه اللحم، والحصول على اللحم مسوى بشكل جيد، والمكونات الأساسية نذكرها على هذا النحو الآتي:

مكعبات من اللحم المراد تسويته أو الكوارع.

ملعقة من الزيت.

ملعقة من الحبهان والمستكة.

ملعقة من بهارات اللحم.

زيت نباتي.

ماء مغلي.

القليل من البصل مع لورا.

كرفس وكرات.

ملعقة من السكر.

شرائح قليلة من الجزر.

الخطوة الأولى تكون هي التحضير شرائح اللحم لتشويحها بتسخين الزيت مع الحبهان والمستكة.

تشويح اللحم وتقليبه مع الحبهان، ومن ثم نضيف المياه المغلية.

نضيف بقية المكونات مع ملعقة السكر.

اللحم يكون جاهز للتقديم بعد وقت قليل.

طريقة التحضير للحم