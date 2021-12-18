فطائر الحليب التركية السريعة لتجديد سفرتك على الفطار بمكونات بسيطة جداً

تعتبر فطائر الحليب التركية والتي يطلق عليها أسم البورك من أكثر أنواع الفطائر المفضلة عند الكثير من الأشخاص فيتم تحضيرها بخطوات سهلة وسريعة للغاية، فهي من الفطائر الصحية التي تقدم الكثير من الفوائد للأشخاص ويمكن تناولها في وجبة الإفطار كنوع من التغير عن الفطار المتعارف عليه، ويفضلها الكثير بجوار كوب من الشاي كوجبة خفيفة، وتتبعوا معنا في المقال التالي خطوات تحضير فطائر الحليب التركية بمكونات مظبوطة وخطوات بسيطة.

كيفية تحضير فطائر الحليب التركية

يتم تحضير فطائر الحليب التركية بالاعتماد على مقادير بسيطة وسهلة ومتوفرة في المنزل بشكل دائم وتتمثل تلك المقادير في الآتي.

نصف كيلو جرام من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدامات. كوب من الحليب الدافئ كامل الدسم. كمية من المياه الدافئة للعجن. ثلاثة ملاعق من زيت الزيتون. ملعقتان كبيرتان من الخميرة الفورية. ملعقة صغيرة من الملح الناعم. حزمة من البقدونس الصغير المفروم. ثلاثة ملاعق صغيرة من الفلفل الأحمر الحار المفروم.

مكونات فطائر اللبن التركيةخطوات تحضير فطائر الحليب التركية

يتم تحضير فطائر الحليب التركية بخطوات سهلة وبسيطة للغاية فهي من الوجبات الشهية التي يقبل على تناولها الكثيرين، وإليكم في السطور الآتية الخطوات المفترض اتباعها في تحضير فطائر الحليب التركية.

يتم وضع المياه والخميرة في إناء ويتم التقليب جيدًا ثم تركها في مكان دافئ لفترة عشرة دقائق حتى تتفاعل وتصنع رغاوي ويزداد حجمها. بعد ذلك يتم وضع الدقيق والملح في إناء كبير ثم إضافة كلًا من الخميرة والحليب والزبدة ثم العجن بالاعتماد على اليدين لحين أن يتم الحصول على عجينة طرية ومتماسكة. الخطوة التالية يتم وضع العجينة في إناء مدهون بكمية قليلة من الزيت ثم يتم دهن العجينة بالزيت من أعلى ثم يتم تغليف الإناء بالاعتماد على ورق من البلاستيك ثم تركها في مكان دافئ لمدة ساعة. الخطوة التالية يتم تقسيم العجينة فيها إلى ستة كرات بحجم متساوي. يتم فرد كل كرة ثم وضعها في مقلاة ساخنة وتركها على نار متوسطة ثم يتم قلبها على الجانب الآخر وتركها لمدة ثلاثة دقائق. بعد ذلك يتم دهن الرغيف بكمية من الزيت ثم يتم توزيع كلًا من البقدونس والفلفل الحار على الوجه ثم يتم تقديمها على وجبة الإفطار أو العشاء مع كلًا من الجبن والبيض مع كأس من الشاي أو كوب من العصير. هكذا يكون قد تم الانتهاء من تحضيرها وبالهناء عليكم.

مقادير

أربعة أكواب من الدقيق متعدد الاستخدامات. كوب ونصف الكوب من الحليب الدافئ. ربع كوب من الزيت النباتي أي نوع. ملعقة صغيرة من ملح الطعام. ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

نصف كيلو جرام من اىجبن فيتا أو شيدر أو رومي حسب الرغبة. نصف كوب بصل أخضر مقطع مكعبات صغيرة. ربع كوب بقدونس وكزبرة وشبت مقطعين قطعًا صغيرة. ملح طعام ناعم. فلفل أسود. ملعقة صغيرة من الزعتر.

يتم وضع الدقيق والملح والبيكنج باودر في وعاء كبير وتقلب المكونات جيدًا. يضاف الزيت النباتي ويتم العجن مع إضافة الحليب تدريجيًّا. يتم العجن باليد حتى الحصول على عجين طري ومتماسك. يوضع العجين في وعاء مدهون بقليل من الزيت ويغلق الوعاء بورق بلاستيك شفاف. يتم ترك العجينة لترتاح لمدة ثلاثين دقيقة. يوضع الجبن والبصل والبقدونس والكزبرة والشبت والملح والفلفل الأسود في وعاء وتقلب المكونات جيدًا حتى تمتزج. تقسم العجين إلى كرات صغيرة ثم يتم رصها في صينية ويتم تغليفها بورق بلاستيك وتترك لترتاح لمدة عشر دقائق. تفرد الكرة الأولى حتى تصبح رقيقة ثم يوزع الجبن على نصف دائرة العجين. يتم ثني الطرف الآخر من الدائرة فوق الحشو لتشكل نصف دائرة. يتم الضغط على طرفي العجين ليلتصقا ببعضهما البعض ثم قطعي طرف نصف الدائرة بسكين مسننة. يتم تسخين مقلاة غير قابلة للالتصاق ويتم دهنها بنقطة من الزيت. يتم وضع الفطيرة لمدة دقيقتين إلى ثلاث دقائق لكل جهة. يتم تكرير الخطوات السابقة مع باقي الكرات حتى الانتهاء من كل الكمية. يتم وضع الفطائر في طبق التقديم ويتم تقديمها على وجبة الفطور.

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