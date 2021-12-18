“ألذ مشروب”.. طريقة عمل الكريمي هوت شوكلت بالرغوة وجربي أحلى كوب شوكولاتة ساخنة في المنزل

الهوت شوكلت الساخن من أهم المشروبات الشتوية اللذيذة التي نحبها، والذي يمد الجسم بالطاقة التي يحتاجها الجسم خاصتًا إذا كان الجو بارد، فهو يساعد على تدفئة الجسم، ويعتبر الهوت شوكلت من المشروبات سريعة التحضير وبالفعل لا يحتاج إلى وقت كبير وجهد في تحضيره، فيمكنك الان عمل كوب الكريمي الهوت شوكلت في دقائق معدودة.

طريقة عمل الكريمي الهوت شوكلت في المنزل

استغني عن الكافيهات لتناول كوب الهوت شوكلت الساخن اللذيذ، ويمكنك تحضيره وتناوله في المنزل بكل سهولة وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

المكونات

كوب من اللبن الحليب إذا كانت الرغبة تحضير كوب واحد فقط.

ملعقتين من الكاكاو البودرة.

ملعقتين من السكر.

طريقة التحضير

اخلطي الكاكاو مع اللبن وقائية جيدًا حتى لا يحدث أي تكتلات.

ارفعي هذا الخليط على النار.

أضيفي السكر أيضًا إلى المكونات.

قلبي جيدًا حتى يتم امتزاجها جيدًا ويصبح مشروب شيكولاته لذيذ.

اتركيها حتى يغلي جيدًا.

يمكنك صبه الآن في الكأس المناسب.

طريق عمل الهوت شوكلت بالكاكاو الخام

يمكن التنوع بأكثر من شكل وطريقة في عمل الهوت شوكلت، ولأنه يختلف طريقة تحضيره من بلد لأخرى وهذه احدى الطرق المميزة أيضًا وطريقة تحضيرها كالآتي:

المكونات

ثلاث ملاعق من الكاكاو الخام، والغير محلي.

كوبين من اللبن الحليب.

أربع ملاعق من السكر.

ربع كوب من الماء المغلي.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقتين من القشطة.

رشة ملح.

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طريقة التحضير

احضري إناء مناسب الحجم معدن.

أضيفي بداخله الكاكاو، واضيفي السكر إليه، وايضًا رشة الملح.

أضيفي الماء المغلي إلى هذه المكونات.

اخلطي المكونات جيدًا مع بعض حتى تتجانس كل المكونات جيدًا.

أضيفي الفانيليا الى المكونات أيضًا.

أضيفي إليه بعد ذلك اللبن الحليب، واعيدي الخلط جيدًا.

ارفعي هذا الخليط على النار.

اتركيه قبل أن يغلي.

يصب الخليط إلى الكاس المجهز ويتم تناوله ساخنًا.

طريقة عمل الهوت شوكليت الساخن بالنشا

ترجع طريقة عمل الهوت شوكليت بالنشا إلى المطبخ الايطالي، وطريقة تحضيرها كالآتي:

المكونات

ملعقة واحدة نشا كبيرة.

ملعقتين من السكر.

ملعقتين قطع شيكولاته خام.

كوبين من اللبن الحليب.

طريقة التحضير