معجزة كريم نيفيا والنشا: لتنعيم الشعر المجعد لن تتخيلي نتائجه2022

تعد معجزة كريم نيفيا والنشا ، اقوي كيراتين طبيعي لتنعيم الشعر الخشن بشكل خرافي جدا دون اضرار جانبية، ويعتبر من اقوي الكريمات التي تساعد في ترطيب الشعر وتنعيمه بشكل طبيعي جدا، ويحتوي علي عناصر غذائية مفيدة لشعر جدا، وتعمل علي ترطيب الشعر ويمكن استخدام هذا الكريم للبشرة ايضا والحصول علي بشرو خالية من اي عيوب وناصعة البياض من اول استخدام فوري، واليوم سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا عن معجزة كريم نيفيا والنشا لتنعيم وترطيب الشعر بشكل طبيعي جدا2022.

مكونات عمل معجزة كريم نيفيا والنشا لتنعيم وترطيب الشعر

سوف نتعرف علي مكونات الكريم الخاصة بتنعيم وترطيب الشعر المجعد 10درجات فوري دون تعب ولا مواد ضارة وهي كالتالي:-

معلقة كبيرة من كريم نيفيا.

معلقتين من النشا.

معلقتين من زيت الزيتون.

معلقة من زيت لبان الدكر.

معلقة من زيت اللوز.

طريقة التحضير

نقدم لكم طريقة افضل ابسط واسهل طريقة لعمل كريم يساعد في تنعيم وترطيب الشعر المجعد بسهولة جدا وطريقة مضمونة وهي كالاتي:-

نحضر بوله ونضع بداخلها الكريم والنشا ونخلطهم جيدا حتي تتجان المكونات بشكل طبيعي للغاية. ثم زيت الزيتون ونستمر في خلط المكونات حتي تتجانس بشكل جيدا وطبيعي. ثم نضيف زيت اللوز الحلو وزيت لبان الدكر ونقلب حتي يصبح خليط كريمي متجانس وجاهز للاستخدام.

طريقة الاستخدام

سوف نتعرف الان علي طريقة بسيطة جدا للاستخدام الخليط علي الشعر وكيفية الحصول علي شعر ناعم وجميل من اول استخدام للخليط وهي كما يلي:-

ثم نقوم بغسل الشعر بماء دافئ ويتم تنشيف الشعر جيدا حتي يصبح خالي من اي شي.

ونضع كمية من الكريم حتي نغطي الشعر كاملا دون ان نترك اي فراغ بين الشعر لضمان الحصول علي نتائج خرافية.

ثم نبدأ في تمشيط الشعر بشكل متساوي ومتناسق مع الاستمرار في التسريح حتي نغطي جميع الشعر.

نقوم بترك الكريم علي الشعر لمدة تتراوح من بين 15 دقيقة الي 30 دقيق للحصول علي نتائج مبهرة بفضل الله.

ثم نغسل الشعر جيدا باستخدام الشامبو ونكرر الوصفة ثلاث مرات في الاسبوع لمدة شهر.

فوائد كريم نيفيا والنشا لفرد وتنعيم الشعر

سوف نتعرف الان علي بعض الفوائد الخاصة بالكريم المعجزة من عند الله للحصول علي افضل نتائج من التنعيم والفرد الطبيعي للشعر دون اي مواد ضارة وهي كالاتي:-

يعمل علي فرد الشعر بكل سهولة دون اي مشاكل ونتائج رهيبة. يساعد في الحصول علي شعر لامع وغير متساقط وبدون قشرة. يعمل علي علاج جميع مشاكل فروة الراس بكل سهولة.

نصائح يجب اتباعها عن استخدام كريم نيفيا والنشا لفرد وتنعيم الشعر

سوف نتعرف الان علي بعض النصائح التي يجب اتباعها عن استخدام الكريم المعجزة من عند الله للحصول علي افضل نتائج من التنعيم والفرد الطبيعي للشعر وهي كالاتي:-