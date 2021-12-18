هبه ربانية تخلصك من الإكتئاب والملل عن طريق إحياء خلايا الدماغ لن تشعر بالملل للأبد

يعاني الكثير من الأشخاص حولنا من القدرة على التركيز الجيد، كما يشتكي البعض من عدم القدرة على الإنجاز وأداء المهام المطلوبة كما في السابق، يلاحظ ذلك لمن يدرسون في المراحل التعليمية المختلفة سواءً المدرسية أو الجامعية، فما هو سبب ضعف التركيز وعدم القدرة على استرجاع المعلومات، هؤلاء أكثر الأشخاص الذين يعانون من نقص الدوبامين، وهو ما سوف نتعرف عليه أكثر في هذا المقال.

هو أحد النواقل العصبية التي تفرز في الدماغ، وهو مادة هامة للجسم بطريقة مباشرة، وسوف نتعرف عليه أكثر فيما يلي:

يفرز الدوبامين في المخ بواسطة ما يعرف بالمادة السوداء، وهي مادة موجودة في الدماغ وعند نقص إفراز الدوبامين فإن أول ما يشعر الإنسان هو حالة من حالات الملل.

تأتي أعراض نقص الدوبامين متمثلة في عدم الرغبة في إنجاز أي شئ على الرغم من حرارة الجسم وحرارة الجو المحيط بالإنسان، إذن فإن أهمية الدوبامين هي تسهيل عملية إنجاز شئ معين في وقت معين بدقة محددة.

لا يشعر بأهمية هرمون الدوبامين إلا من ليس لديهم القدرة التامة على الإنجاز والتركيز، حيث يمثل هذا الهرمون فائدة خاصة منها ما يلي:

يعتبر الإقبال على تصفح مواقع التواصل الاجتماعي أمر يشبه الإدمان إلى حد ما، كذلك الأمر من يتعاطى المخدرات لأول مرة فإنه يشعر بالنشوة والإحساس بالرغبة في فعل أشياء لم يقدم سابقاً على فعلها، هذا ما يفعله هرمون الدوبامين بالجسم.

يعتبر الدوبامين مادة كأي مادة موجودة بالجسم عندما تقل كميتها فإن تأثير ما تفعله هذه المادة ينعدم مع الوقت.

الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب أثبتت الدراسات أن هرمون الدوبامين لديهم يكون شبه منعدم في المخ، وهو الأمر الذي يتسبب في حدوث حالات الملل والاكتئاب وما خلاف ذلك.

تعرفنا على الهبة الربانية التي يقوم جسم الإنسان بإنتاجها بطريقة طبيعية، وما ينتج من خلل في حال عدم تواجدها أو إفرازها من المخ، والكثير من المعلومات المتعلقة بها في هذا المقال.