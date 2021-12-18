طريقة عمل الجاتوه في المنزل مثل الجاهز بالضبط والمقادير اقتصادية

طريقة عمل الجاتوه من الحلويات التي يكثر البحث عنها خصوصاً عند قرب مناسبة معينة، فهو من الحلويات التي عادة ما يقدم في المناسبات الاجتماعية والأفراح وأعياد الميلاد، فهي حلوى لها مذاق خاص وشكل أنيق يضفي بهجه على هذه الاحتفالات، ولذلك نقدم لكم طريقة عمل الجاتو في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة ومقادير مضبوطة وفي ذات الوقت اقتصادية، بالإضافة إلى النتيجة المبهرة التي سوف تحصلين عليها، فلن تقدمي على شرائها من الخارج مرة أخرى نظراً لسعرها المرتفع في محلات الحلويات مقارنة مع التكلفة الإجمالية عند صنعها في المنزل. طريقة عمل الجاتو في المنزل مثل الجاهز: طريقة عمل الجاتو في المنزل مثل الجاهز: المقادير والمكونات: ½ كيلو دقيق سبونج.

7 بيضات

ذرة ملح

رشة فانيليا.

ملعقة محسن كيك جيل.

100 مل من الماء الدافئ.

كريم شانتيه للتزيين.

وقطع فاكهه طازجة للتزيين أيضاً.

سيرب خفيف الكيكات. طريقة تحضير الجاتوه زي المحلات بالضبط: طريقة تحضير الجاتوه زي المحلات بالضبط: في العجان الكهربائي نقوم بإضافة البيض وذرة الملح ونضربهم جيداً حتى يتغير لون البيض ويرتفع قليلا. ثم نقوم بإضافة الفانيليا وملعقة من محسن الكيك الجيل مع استمرار الخفق حتى يرتفع البيض أكثر ويكون اللون كريمي فاتح. نقوم بإضافة 100 مل من الماء الدافئ مع استمرار الخفق لمدة دقيقتين مرة أخرى، ثم نقوم بإضافة الدقيق واستمرار الخفق لمدة 8 دقائق مرة أخرى، كل هذه الإضافات والمضرب مازال يعمل. بعد انتهاء ال 8 دقائق تحصلين على خليط كريمي ذات قوام كثيف، نقوم بسكبها في صاج الفرن بعد وضع ورقة زبدة في أسفله وتغطيتها بمسحة من الزيت أو الزبدة. نقوم بفرد الخليط جيداً بالتساوي ويكون سمكها تقريباً 1 سم. تدخل الفرن على درجة حرارة 220° ساخن مسبقاً ولمدة من 10 إلى 12 دقيقة. نقوم بإخراجها وتركها حتى تبرد، ثم نقطعها إلى 4 أرباع ونضعها كل ربع فوق الأخر وبينهم ورقة زبدة، نضعهم في حافظة ثلاجة محكمة الغلق أو نغطيها بنايلون وتوضع في الثلاجة لمدة يوم. في اليوم الثاني نقوم باستخدامها نقوم بوضع طبقة من من الكيك ونسقيها بقليل من سيربح الحلويات الخفيف بفرشاة الحلويات ثم نضع عليها طبقة من الكريمة ونوزعها جيداً باستخدام الاسبتشولا. ثم نقوم بوضع الطبقة الثانية ونكرر نفس الخطوة ونضع الطبقة الثالثة أيضاً ثم نسقيها بالفرشاة بالسيرب ومن ثمة نضع طبقة أكثر قليلاً من السابقة من الكريم شانتيه على الوجه وتوزع بالتساوي. ثم باستخدام مشط الحلويات نقوم برسم خطوط حلزونية على وجه الكيكة، ومن ثمة ندخلها الفريزر لمدة ساعة أو الثلاجة لمدة 3 ساعات حتى تتماسك ويسهل التعامل معها. ومن ثمة باستخدام سكينة الحلويات نقوم بتقطيع الجوانب أولا حتى نساويها، ويجب العلم أن هذه الجوانب سوف نستخدمها في شئ أخر اي لا يتم إهدارها. بعد ذلك نقوم بتقطيعها إلى قطع جاتوه على حسب الرغبة وتزين بقطع الفاكهة أو الشوكولاتة على حسب الرغبة، وذوق كل ست بيت. ملحوظات هامة: ملحوظات هامة: يمكن عمل كيكه أخرى من الشكولاته بنفس المقادير والخطوات السابقة، ولكن بإضافة ملعقتين من الكاكاو الخام وإزالة ماثيلاتهم من الدقيق، ومن ثم التنويع بين الطبقات واحدة فانيليا والأخرى شوكولاتة وهكذا.

كما يمكنكم أيضاً التحكم في حجم سمك طبقة الكيك حسب الرغبة باستخدام الصاج المناسب للمقدار أو زيادة المقادير المستخدمة للحصول على السمك المرغوب فيه، ولكن في هذا المقال قد التزمنا بحجم وسمك الكيك المستخدم في محلات الحلويات.

كما أن الحشو بين الطبقات يرجع لذوق كل ربة منزل فيمكن استبدال الكريم شانتيه بالمربى أو حسب الرغبة وما يفضله أفراد أسرتك. طريقة عمل كريم الباستري للتزيين: طريقة عمل كريم الباستري للتزيين: المكونات والمقادير: لتر حليب.

صفار 3 بيضات.

150 جرام دقيق.

150 جرام سكر ناعم.

2 ملعقة فانيليا سائله.

عصير نصف ليمونة. طريقة تحضير كريم باستري لتزيين الجاتوه: في وعاء نقوم بخفق البيض والسكر جيداً ثم نضيف الدقيق مع التقليب جيداً. وفي تلك الأثناء نقوم بإضافة الفانيليا إلى الحليب ونضعه على النار حتى يغلي، ومن ثمة يترك حتى يصبح دافئ. نبدأ بإضافة القليل من اللبن مع التحريك المستمر ثم نضيف عصير الليمون ونحركه جيداً. ثم يرفع على نار هادئة مع التحريك المستمر حتى نحصل على قوام كريمي نتركه حتى يبرد، ويحرك قبل الاستخدام. طريقة عمل الكريم شانتيه زي المحلات بالظبط: طريقة تحضير كريم باستري لتزيين الجاتوه:طريقة عمل الكريم شانتيه زي المحلات بالظبط: المكونات والمقادير: كوب ونصف بودر كريم شانتيه.

2 كوب ماء مثلج.

1/2 كوب سكر بودر ويمكن زيادة هذه الكمية حسب الذوق والرغبة ولكن بالدرجة المعقولة. طريقة التحضير: طريقة التحضير: قومي بسكب الكريم شانتيه البودر والسكر البودر في وعاء المضرب الكهربي ثم نضيف إليه الماء المثلج، ومن ثمة نبدأ بالخفق جيداً حتى نحصل على قوام هش متماسك، وبذلك نكون حصلنا على النتيجة المرغوبة ويمكن استخدامه مباشرة أو حفظه في الثلاجة حتى يتماسك اكثر لحين استخدامه. الوسوم

طريقة عمل الجاتوه من الحلويات التي يكثر البحث عنها خصوصاً عند قرب مناسبة معينة، فهو من الحلويات التي عادة ما يقدم في المناسبات الاجتماعية والأفراح وأعياد الميلاد، فهي حلوى لها مذاق خاص وشكل أنيق يضفي بهجه على هذه الاحتفالات، ولذلك نقدم لكم طريقة عمل الجاتو في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة ومقادير مضبوطة وفي ذات الوقت اقتصادية، بالإضافة إلى النتيجة المبهرة التي سوف تحصلين عليها، فلن تقدمي على شرائها من الخارج مرة أخرى نظراً لسعرها المرتفع في محلات الحلويات مقارنة مع التكلفة الإجمالية عند صنعها في المنزل. طريقة عمل الجاتو في المنزل مثل الجاهز: طريقة عمل الجاتو في المنزل مثل الجاهز: المقادير والمكونات: ½ كيلو دقيق سبونج.

7 بيضات

ذرة ملح

رشة فانيليا.

ملعقة محسن كيك جيل.

100 مل من الماء الدافئ.

كريم شانتيه للتزيين.

وقطع فاكهه طازجة للتزيين أيضاً.

سيرب خفيف الكيكات. طريقة تحضير الجاتوه زي المحلات بالضبط: طريقة تحضير الجاتوه زي المحلات بالضبط: في العجان الكهربائي نقوم بإضافة البيض وذرة الملح ونضربهم جيداً حتى يتغير لون البيض ويرتفع قليلا. ثم نقوم بإضافة الفانيليا وملعقة من محسن الكيك الجيل مع استمرار الخفق حتى يرتفع البيض أكثر ويكون اللون كريمي فاتح. نقوم بإضافة 100 مل من الماء الدافئ مع استمرار الخفق لمدة دقيقتين مرة أخرى، ثم نقوم بإضافة الدقيق واستمرار الخفق لمدة 8 دقائق مرة أخرى، كل هذه الإضافات والمضرب مازال يعمل. بعد انتهاء ال 8 دقائق تحصلين على خليط كريمي ذات قوام كثيف، نقوم بسكبها في صاج الفرن بعد وضع ورقة زبدة في أسفله وتغطيتها بمسحة من الزيت أو الزبدة. نقوم بفرد الخليط جيداً بالتساوي ويكون سمكها تقريباً 1 سم. تدخل الفرن على درجة حرارة 220° ساخن مسبقاً ولمدة من 10 إلى 12 دقيقة. نقوم بإخراجها وتركها حتى تبرد، ثم نقطعها إلى 4 أرباع ونضعها كل ربع فوق الأخر وبينهم ورقة زبدة، نضعهم في حافظة ثلاجة محكمة الغلق أو نغطيها بنايلون وتوضع في الثلاجة لمدة يوم. في اليوم الثاني نقوم باستخدامها نقوم بوضع طبقة من من الكيك ونسقيها بقليل من سيربح الحلويات الخفيف بفرشاة الحلويات ثم نضع عليها طبقة من الكريمة ونوزعها جيداً باستخدام الاسبتشولا. ثم نقوم بوضع الطبقة الثانية ونكرر نفس الخطوة ونضع الطبقة الثالثة أيضاً ثم نسقيها بالفرشاة بالسيرب ومن ثمة نضع طبقة أكثر قليلاً من السابقة من الكريم شانتيه على الوجه وتوزع بالتساوي. ثم باستخدام مشط الحلويات نقوم برسم خطوط حلزونية على وجه الكيكة، ومن ثمة ندخلها الفريزر لمدة ساعة أو الثلاجة لمدة 3 ساعات حتى تتماسك ويسهل التعامل معها. ومن ثمة باستخدام سكينة الحلويات نقوم بتقطيع الجوانب أولا حتى نساويها، ويجب العلم أن هذه الجوانب سوف نستخدمها في شئ أخر اي لا يتم إهدارها. بعد ذلك نقوم بتقطيعها إلى قطع جاتوه على حسب الرغبة وتزين بقطع الفاكهة أو الشوكولاتة على حسب الرغبة، وذوق كل ست بيت. ملحوظات هامة: ملحوظات هامة: يمكن عمل كيكه أخرى من الشكولاته بنفس المقادير والخطوات السابقة، ولكن بإضافة ملعقتين من الكاكاو الخام وإزالة ماثيلاتهم من الدقيق، ومن ثم التنويع بين الطبقات واحدة فانيليا والأخرى شوكولاتة وهكذا.

كما يمكنكم أيضاً التحكم في حجم سمك طبقة الكيك حسب الرغبة باستخدام الصاج المناسب للمقدار أو زيادة المقادير المستخدمة للحصول على السمك المرغوب فيه، ولكن في هذا المقال قد التزمنا بحجم وسمك الكيك المستخدم في محلات الحلويات.

كما أن الحشو بين الطبقات يرجع لذوق كل ربة منزل فيمكن استبدال الكريم شانتيه بالمربى أو حسب الرغبة وما يفضله أفراد أسرتك. طريقة عمل كريم الباستري للتزيين: طريقة عمل كريم الباستري للتزيين: المكونات والمقادير: لتر حليب.

صفار 3 بيضات.

150 جرام دقيق.

150 جرام سكر ناعم.

2 ملعقة فانيليا سائله.

عصير نصف ليمونة. طريقة تحضير كريم باستري لتزيين الجاتوه: في وعاء نقوم بخفق البيض والسكر جيداً ثم نضيف الدقيق مع التقليب جيداً. وفي تلك الأثناء نقوم بإضافة الفانيليا إلى الحليب ونضعه على النار حتى يغلي، ومن ثمة يترك حتى يصبح دافئ. نبدأ بإضافة القليل من اللبن مع التحريك المستمر ثم نضيف عصير الليمون ونحركه جيداً. ثم يرفع على نار هادئة مع التحريك المستمر حتى نحصل على قوام كريمي نتركه حتى يبرد، ويحرك قبل الاستخدام. طريقة عمل الكريم شانتيه زي المحلات بالظبط: طريقة تحضير كريم باستري لتزيين الجاتوه:طريقة عمل الكريم شانتيه زي المحلات بالظبط: المكونات والمقادير: كوب ونصف بودر كريم شانتيه.

2 كوب ماء مثلج.

1/2 كوب سكر بودر ويمكن زيادة هذه الكمية حسب الذوق والرغبة ولكن بالدرجة المعقولة. طريقة التحضير: طريقة التحضير: قومي بسكب الكريم شانتيه البودر والسكر البودر في وعاء المضرب الكهربي ثم نضيف إليه الماء المثلج، ومن ثمة نبدأ بالخفق جيداً حتى نحصل على قوام هش متماسك، وبذلك نكون حصلنا على النتيجة المرغوبة ويمكن استخدامه مباشرة أو حفظه في الثلاجة حتى يتماسك اكثر لحين استخدامه.

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