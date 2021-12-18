بطاطس المطاعم الشهيرة.. مكون سحري ضعيه على البطاطس هتبقي مقرمشة ومش هتشرب زيوت نهائيا

البطاطس المقرمشة من الأطباق اللذيذة التي يمكن تناولها بشكل مستمر لأن جنيع أفراد المنزل يحبون تناول هذا النوع من البطاطس ويرغبون في تناوله دائمًا خصوصًا إذا كانت هذه البطاطس تم احضارها من أحد مطاعم الوجبات السريعة التي تعمل على طهي المقليات من البطاطس والدجاج كما أن هناك العديد من الأمهات اللتي يقمن بفعل ذلك في المنزل أيضًا ورغم أن إعداد البطاطس في المنزل يكون صحيًا أكثر ولكنه في نفس الوقت يظل مضرًا لأن البطاطس عندما يتم قليها تتشرب كمية كبيرة من الزيوت تجعلها خطرة عندما يتناولها الأطفال أو مرضى القلب وتسبب لهم الآلام ومن خلال هذا المقال سنتعرف على طريقة يمكن من خلال صناعة البطاطس المقلية دون استخدام نسبة كبيرة من الزيوت.

مكونات عمل البطاطس المقلية دون استخدام الزيت

بالطبع لا يتم الاستغناء عن الزيت نهائيًا ولكننا من خلال هذه الطريقة سنحاول بقدر الإمكان تقليل نسبة امتصاص البطاطس للزيت حتى تكون صحية أكثر والمكونات التي نحتاجها في هذه الخلطة هي:

بيضتان مخفوقتان.

خمس حبات من البطاطس.

ملعقتين كبيرتين من النشا.

ملعقتين من الدقيق.

ملعقة من الملح.

ملعقة من الفلفل الأسود.

ملعقك من بودرة الثوم.

ملعقة من السبع توابل.

طريقة تحضير البطاطس دون استخدام كمية كبيرة من الزيت

فينا يلي سنتحدث عن جميع الخطوات التي نحتاج إليها لإعداد طريقة قلي البطاطس دون كمية كبيرة من الزيت وهذه الخطوات هي: