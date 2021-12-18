طريقة عمل بسكويت الشوفان دايت في 3 دقائق فقط بطريقة سهلة جداً والطعم ولا أروع من كدا

الشوفان من العناصر الغذائية التي تحتوي علي نسبة كبيرة من البروتين والألياف والدهون المفيدة للجسم، ويعطى الجسم طاقة عالية تساعده إلى سد رغبة الجوع لفترة طويلة وخاصة إذا كان الشخص يقضي فترة كبيرة خارج منزله في العمل، ويسهم في عدم تعرض الشرايين للتصلب أو الإنسداد لأنه من الوجبات الخفيفة، كما أنه مفيد لمرضى السكر لأنه يعدل نسبة الكوليسترول في الدم، كما يستخدم كثير من الرجال والنساء حبوب الشوفان في الدايت لأنه يعطي رغبة عالية من الشبع علي مدار اليوم بالإضافة إلى مكوناته الغذائية مفيدة جداً للجسم، ويمكن طحن حبوب الشوفان وإستخدامها كبديل للدقيق في بعض الوجبات، أو تصنيع بسكويت الشوفان اللذيذ.

بسكويت الشوفان

تحتوي حبوب الشوفان على عدد كبير من العناصر الغذائية المفيدة للجسم، والتي تمد الجسم بالطاقة اللازمة التي تساعده على أداء المهام اليومية، حيث يحتوي على نسبة كبيرة من البروتين والألياف والدهون الصحية التي تمد فترة الشعور بالشبع وتستهلك وقتاً أطول في الهضم، ويمكن من خلال طحن حبوب الشوفان واستعمالها بديل الدقيق الحصول على بسكويت الشوفان المغذي.

مقادير عمل بسكويت الشوفان دايت

وتعد مقادير عمل بسكويت الشوفان بسيطة وسهلة ومكوناته متوفرة في المنزل وغير مكلفة، ولا يحتاج إلى وقت طويل في طهيه داخل المنزل، كما أنه مغذى للكبار والصغار، وسنوضح لكم مقادير عمل بسكويت الشوفان.

توفير 1 كوب من حبوب الشوفان.

1/2 كوب من الدقيق.

تحضير 1 بيضة.

توفير 1/4 كوب من السكر الأبيض.

إحضار 1/4 كوب من الزيت النباتي.

كيس من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

طريقة عمل بسكويت الشوفان

يمكنك من خلال إتباع الخطوات التالية عمل بسكويت الشوفان اللذيذ الذى يعشقه الكبار والصغار لمذاقه الرائع، ويمكن عمله سادة أو بالمكسرات أو بالشوكولاته أو بالموز، وسنوضح لكم الطريقة خلال السطور التالية.