الأرز البسمتي بأكثر من طريقة زي المحلات

الأرز البسمتى من أشهي المأكولات ويتميز بتنوع الطرق التي يمكن اي يطهى بها، حيث يمكن أن يتم تجهيزة بالفراخ أو اللحم لعمل ألذ كبسة سعودي، وأيضاً يمكن عمله برياني و مكدوس فلا غني عنه على السفرة العربية واليوم سوف نتناول طريقة عملة بأكثر من طريقة كأرز بالخلطة وأرز بسمتي بالخضار وأيضاً باللحمة المفرومة. مكونات الأرز بالخلطة: 3 كوب ارز بسمتي.

6 اكواب من الشوربة أو المرقة.

3 ملعقة كبيرة سكر.

2 ملعقة كبيرة ماء.

3 ملعقة صغيرة عسل أسود.

ملح.

فلفل أسمر.

ملعقة صغيرة قرفة بودر.

كبدة مقطعة مكعبات صغيرة.

مكسرات حسب الرغبة.

زبيب.

سمنة.

زيت. خطوات عمل الأرز بالخلطة: نضع في وعاء نضع السكر والماء على نار هادئة ونحركها من وقت للتاني حتي يصبح لون السكر دهبي ثم نقوم بوضع الشوربة وملح وفلفل وقرفة والعسل الاسود وزيت قومي بتغطية الحلة وترك الشوربة تغلي. نقوم بإضافة الأرز وتقليبة وتظيبط كمية الملح وعندما يتشرب الأرز الماء نقوم بتوزيع كمية الزبيب علية ونهدئ النار تماماً ونتركه حتي ينضج. نقوم بعمل الكبدة في طاسة ساخنة بها سمنة ونقوم بإضافة الكبدة وتتبيلها ملح وفلفل وقرفة بودر ونقوم بتقليبها على النار حتى تنضج. نقوم بعمل المكسرات تحميصها في طاسة ساخنة اقوم بإضافة السمنة والمكسرات واقوم بتقليبهم على النار حتى تصبح المكسرات محمصة ولونها دهبي . نقوم بتقديم الأرز بالخلطة ونقوم بإضافة الكبدة والمكسرات وتقوميه. مكونات الأرز الأصفر بالبسله والجزر والكاري: مكونات الأرز بالخلطة:خطوات عمل الأرز بالخلطة:مكونات الأرز الأصفر بالبسله والجزر والكاري: 2 كوب ارز بسمتي.

3 كوب مرقة.

2 ملعقه كبيره زيت .

ملعقه كبيره سمنه.

حبه بصل مفرومه.

فص ثوم.

كوب مكعبات جزر.

نصف كوب بسله.

ملح.

ملعقه صغيره كاري.

فلفل أسود.

ملعقه كركم. الطريقة: نضع في حله على النار الزيت والسمن ويتم إضافه البصل ونقلبه حتى يصبح البصل شفافا. ثم نضيف إليه الجزر والبسله ونقلبهم جيداً. ثم نضيف الأرز البسمتى ونقلبه مع إضافه الملح والبهارات والمرقة والفلفل الاسود . ثم نغطي الوعاء حتى يتشرب الأرز وعندما يتشرب الأرز نتركة على نار هادئة حتى تنضج. مكونات الارز باللحمة المفرومة: الطريقة:مكونات الارز باللحمة المفرومة: 2 كوب ارز بسمتي

3 كوب مرقة.

زيت.

ملعقه صغيره سمنه.

نصف كيلو لحم مفروم.

حبه بصل مفروم.

فص ثوم.

قرفه.

ورق غار.

ملح.

ملعقه بهارات لحمة.

ملعقه صغيره قرفه. طريقه عمل الارز باللحمه المفرومة : طريقه عمل الارز باللحمه المفرومة : في وعاء على النار نضع الزيت واللحمه المفرومه ونقلبهم جيداً. نضيف البصل والثوم المفروم والبهارات. ثم نقوم بإضافه الأرز ونقلبهم جيدا ثم نضيف شوربة المرقة المغلية ونغطي الوعاء حتى يتشرب الارز ونهدئ النار حتى ينضج تماماً. الوسوم

الأرز البسمتى من أشهي المأكولات ويتميز بتنوع الطرق التي يمكن اي يطهى بها، حيث يمكن أن يتم تجهيزة بالفراخ أو اللحم لعمل ألذ كبسة سعودي، وأيضاً يمكن عمله برياني و مكدوس فلا غني عنه على السفرة العربية واليوم سوف نتناول طريقة عملة بأكثر من طريقة كأرز بالخلطة وأرز بسمتي بالخضار وأيضاً باللحمة المفرومة. مكونات الأرز بالخلطة: 3 كوب ارز بسمتي.

6 اكواب من الشوربة أو المرقة.

3 ملعقة كبيرة سكر.

2 ملعقة كبيرة ماء.

3 ملعقة صغيرة عسل أسود.

ملح.

فلفل أسمر.

ملعقة صغيرة قرفة بودر.

كبدة مقطعة مكعبات صغيرة.

مكسرات حسب الرغبة.

زبيب.

سمنة.

زيت. خطوات عمل الأرز بالخلطة: نضع في وعاء نضع السكر والماء على نار هادئة ونحركها من وقت للتاني حتي يصبح لون السكر دهبي ثم نقوم بوضع الشوربة وملح وفلفل وقرفة والعسل الاسود وزيت قومي بتغطية الحلة وترك الشوربة تغلي. نقوم بإضافة الأرز وتقليبة وتظيبط كمية الملح وعندما يتشرب الأرز الماء نقوم بتوزيع كمية الزبيب علية ونهدئ النار تماماً ونتركه حتي ينضج. نقوم بعمل الكبدة في طاسة ساخنة بها سمنة ونقوم بإضافة الكبدة وتتبيلها ملح وفلفل وقرفة بودر ونقوم بتقليبها على النار حتى تنضج. نقوم بعمل المكسرات تحميصها في طاسة ساخنة اقوم بإضافة السمنة والمكسرات واقوم بتقليبهم على النار حتى تصبح المكسرات محمصة ولونها دهبي . نقوم بتقديم الأرز بالخلطة ونقوم بإضافة الكبدة والمكسرات وتقوميه. مكونات الأرز الأصفر بالبسله والجزر والكاري: مكونات الأرز بالخلطة:خطوات عمل الأرز بالخلطة:مكونات الأرز الأصفر بالبسله والجزر والكاري: 2 كوب ارز بسمتي.

3 كوب مرقة.

2 ملعقه كبيره زيت .

ملعقه كبيره سمنه.

حبه بصل مفرومه.

فص ثوم.

كوب مكعبات جزر.

نصف كوب بسله.

ملح.

ملعقه صغيره كاري.

فلفل أسود.

ملعقه كركم. الطريقة: نضع في حله على النار الزيت والسمن ويتم إضافه البصل ونقلبه حتى يصبح البصل شفافا. ثم نضيف إليه الجزر والبسله ونقلبهم جيداً. ثم نضيف الأرز البسمتى ونقلبه مع إضافه الملح والبهارات والمرقة والفلفل الاسود . ثم نغطي الوعاء حتى يتشرب الأرز وعندما يتشرب الأرز نتركة على نار هادئة حتى تنضج. مكونات الارز باللحمة المفرومة: الطريقة:مكونات الارز باللحمة المفرومة: 2 كوب ارز بسمتي

3 كوب مرقة.

زيت.

ملعقه صغيره سمنه.

نصف كيلو لحم مفروم.

حبه بصل مفروم.

فص ثوم.

قرفه.

ورق غار.

ملح.

ملعقه بهارات لحمة.

ملعقه صغيره قرفه. طريقه عمل الارز باللحمه المفرومة : طريقه عمل الارز باللحمه المفرومة : في وعاء على النار نضع الزيت واللحمه المفرومه ونقلبهم جيداً. نضيف البصل والثوم المفروم والبهارات. ثم نقوم بإضافه الأرز ونقلبهم جيدا ثم نضيف شوربة المرقة المغلية ونغطي الوعاء حتى يتشرب الارز ونهدئ النار حتى ينضج تماماً.

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