معجزة كريم الأرز والنشا الكوري للتفتيح الفوري للبشرة والمناطق الغامقة بالجسم من أول استعمال

تعاني جميع الفتيات بلا استثناء من مشكلة اسمرار الوجه وانتشار البقع الداكنة فيه، وهذا يرجع لعدة أسباب منها التعرض بشكل كبير إلى أشعة الشمس دون استخدام واقي شمسي، كما أن استخدام الكريمات الرديئة ومساحيق التجميل بكثرة يغير لون البشرة ويسبب ظهور البقع الداكنة فيها، لذلك نقدم لكم حلول طبيعية بسيطة وتظهر نتيجتها من أول مرة، ومع المواظبة عليها نحصل على بشرة فاتحة وموحدة اللون وخالية من أي بقع، ومن هذه الحلول:

كريم الموز والزبادي لتفتيح البشرة

الزبادي من المواد الطبيعية التي تساعد على تفتيح البشرة بصورة كبيرة، كما أن الموز يرطب البشرة ويغذيها ويمنحها النضارة والإشراق، لذلك نقوم بهرس حبة صغيرة من الموز ونضيف لها ملعقة كبيرة من الزبادي ونخلط جيداً، وبعد ذلك نقوم بتطبيق الماسك على الوجه والرقبة ونتركه لمدة 20 دقيقة، وبعد ذلك نغسل البشرة بالماء الفاتر وعندها نلاحظ تغيير في لون البشرة ومع تطبيق الماسك مرتين أو ثلاثة في الأسبوع نحصل على نتيجة مذهلة.

كريم الأرز وجل الصبار لتفتيح البشرة

الأرز من المواد الطبيعية التي تساعد على تفتيح لون البشرة كثيراً، لذلك نخلط ملعقة كبيرة من دقيق الأرز (الأرز المطحون) مع ملعقة كبيرة من جل الصبار، ثم نطبق الخليط على الوجه والرقبة بحركات دائرية، ثم نترك الماسك لمدة ربع ساعة وبعد ذلك نغسل البشرة بالماء الفاتر والغسول المناسب، نكرر هذا الماسك ثلاث مرات في الأسبوع حتى نحصل على بشرة صافية وموحدة اللون.

كريم زيت اللوز لتفتيح البشرة

نحتاج لعمل هذا الماسك إلى ثلث كوب من زيت اللوز وملعقة كبيرة من العسل وملعقة كبيرة من اللبن البودرة، بالإضافة إلى ملعقة صغيرة من عصير الليمون، نقوم بخلط جميع المكونات السابقة سوياً، نوزع الخليط على الوجه والرقبة ونتركه لمدة ربع ساعة ثم نغسل الوجه جيداً، تطبيق هذا الماسك يوميا لمدة أسبوعين يعطي نتيجة رائعة.

معجزة كريم الطحينة لتفتيح البشرة

نحتاج الى ملعقة كبيرة من الطحينة وملعقة كبيرة من ماء الورد وملعقة كبيرة من الحليب وملعقة صغيرة من النشا وملعقة صغيرة من عصير الليمون، نقوم بخلطهم سوياً ثم نضيف ملعقة كبيرة أو إثنين من زيت اللوز الحلو.