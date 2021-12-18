بحبة من البصل اعملي لفائف الزعتر الأخضر الرائعة بطريقة سهلة وطعم ولا أروع

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تعد لفائف الزعتر الأخضر من المعجنات الشهية التي يقبل عليها الجميع من الصغار والكبار، وهنا سوف نقدمه بطريقة سهلة وبسيطة لتحضيرها بسهولة في المنزل، ايضاً تتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل، وهي الزعتر الأخضر والعجين ويعرف عن الزعتر بفوائده الكثيرة للجسم، وهي مفيدة جداً وتعطي الجسم الكثير من الطاقة والحيوية المفيدة لصحة الجسم، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل لفائف الزعتر الأخضر الشهية في المنزل.مقادير عمل لفائف الزعتر الأخضر
تتكون لفائف الزعتر الأخضر من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- ٣ أكواب من الدقيق.
- ماء للعجن.
- ربع كوب من زيت الزيتون.
- ربع ملعقة صغيرة من الملح.
للحشو
- ٣ أكواب من الزعتر الأخضر.
- ملعقة كبيرة من السماق.
- ربع ملعقة صغيرة من الفلفل المطحون.
- نصف حبة من عصير الليمون.
- حبة من البصل المفروم ناعم.
- ٤ ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.
- رشة من الملح.
سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير لفائف الزعتر الأخضر وهي كما يلي:-
- نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بخلط الدقيق مع الملح ونقلبهم جيداً.
- بعد ذلك نقوم بإضافة الماء بشكل تدريجي مع العجن حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة.
- ندهن الوعاء بالزيت ونضع به العجينة ونغطيها بقطعة من القماش المبللة نترك العجينة جانبا لمدة لا تقل عن ساعة واحدة.
- لتحضير الحشو نحضر طاسة ونقوم بتسخين الزيت على حرارة متوسطة، بعد ذلك نقوم بإضافة البصل مع رشة من الملح ونستمر بالتقليب حتى تذبل.
- بعد ذلك نقوم بإضافة أوراق الزعتر والملح والسماق والفلفل مع الاستمرار بالتقليب.
- ثم عندما تذبل الخضراوات نقوم بإضافة عصير الليمون، ثم نقوم برفع الإناء من على النار.
- بعد ذلك نقوم بتقطيع العجينة إلى كرات صغيرة ونتركها ترتاح لمدة لا تقل عن ٣٠ دقيقة.
- ندهن السطح بزيت الزيتون ونفردها باستخدام النشابة ونضع عليها من الحشو ونلفها مثل الرول ثم وضعها في صينية مدهونة بالزيت.
- ثم نخبزها في فرن على درجة حرارة ٢٢٠ درجة مئوية حتى تنضج ثم نخرجها وتصبح جاهزة للتقديم وبالهنا والشفا.
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تعد لفائف الزعتر الأخضر من المعجنات الشهية التي يقبل عليها الجميع من الصغار والكبار، وهنا سوف نقدمه بطريقة سهلة وبسيطة لتحضيرها بسهولة في المنزل، ايضاً تتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل، وهي الزعتر الأخضر والعجين ويعرف عن الزعتر بفوائده الكثيرة للجسم، وهي مفيدة جداً وتعطي الجسم الكثير من الطاقة والحيوية المفيدة لصحة الجسم، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل لفائف الزعتر الأخضر الشهية في المنزل.مقادير عمل لفائف الزعتر الأخضر
تتكون لفائف الزعتر الأخضر من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- ٣ أكواب من الدقيق.
- ماء للعجن.
- ربع كوب من زيت الزيتون.
- ربع ملعقة صغيرة من الملح.
للحشو
- ٣ أكواب من الزعتر الأخضر.
- ملعقة كبيرة من السماق.
- ربع ملعقة صغيرة من الفلفل المطحون.
- نصف حبة من عصير الليمون.
- حبة من البصل المفروم ناعم.
- ٤ ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.
- رشة من الملح.
سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير لفائف الزعتر الأخضر وهي كما يلي:-
- نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بخلط الدقيق مع الملح ونقلبهم جيداً.
- بعد ذلك نقوم بإضافة الماء بشكل تدريجي مع العجن حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة.
- ندهن الوعاء بالزيت ونضع به العجينة ونغطيها بقطعة من القماش المبللة نترك العجينة جانبا لمدة لا تقل عن ساعة واحدة.
- لتحضير الحشو نحضر طاسة ونقوم بتسخين الزيت على حرارة متوسطة، بعد ذلك نقوم بإضافة البصل مع رشة من الملح ونستمر بالتقليب حتى تذبل.
- بعد ذلك نقوم بإضافة أوراق الزعتر والملح والسماق والفلفل مع الاستمرار بالتقليب.
- ثم عندما تذبل الخضراوات نقوم بإضافة عصير الليمون، ثم نقوم برفع الإناء من على النار.
- بعد ذلك نقوم بتقطيع العجينة إلى كرات صغيرة ونتركها ترتاح لمدة لا تقل عن ٣٠ دقيقة.
- ندهن السطح بزيت الزيتون ونفردها باستخدام النشابة ونضع عليها من الحشو ونلفها مثل الرول ثم وضعها في صينية مدهونة بالزيت.
- ثم نخبزها في فرن على درجة حرارة ٢٢٠ درجة مئوية حتى تنضج ثم نخرجها وتصبح جاهزة للتقديم وبالهنا والشفا.
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