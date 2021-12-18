بحبة من البصل اعملي لفائف الزعتر الأخضر الرائعة بطريقة سهلة وطعم ولا أروع

تعد لفائف الزعتر الأخضر من المعجنات الشهية التي يقبل عليها الجميع من الصغار والكبار، وهنا سوف نقدمه بطريقة سهلة وبسيطة لتحضيرها بسهولة في المنزل، ايضاً تتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل، وهي الزعتر الأخضر والعجين ويعرف عن الزعتر بفوائده الكثيرة للجسم، وهي مفيدة جداً وتعطي الجسم الكثير من الطاقة والحيوية المفيدة لصحة الجسم، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل لفائف الزعتر الأخضر الشهية في المنزل.

مقادير عمل لفائف الزعتر الأخضر

تتكون لفائف الزعتر الأخضر من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

٣ أكواب من الدقيق.

ماء للعجن.

ربع كوب من زيت الزيتون.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

للحشو

٣ أكواب من الزعتر الأخضر.

ملعقة كبيرة من السماق.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل المطحون.

نصف حبة من عصير الليمون.

حبة من البصل المفروم ناعم.

٤ ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

رشة من الملح.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير لفائف الزعتر الأخضر وهي كما يلي:-