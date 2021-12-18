بملعقة من لبان الدكر اعملي كريم كولاجين طبيعي لتفتيح البشرة وجعلها وردية

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يعد كريم الكولاجين الطبيعي من الكريمات الرهيبة في تفتيح البشرة وشد الوجه بشكل ملحوظ، وهنا سوف نقدم خلطة سحرية بمكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل لعمل كولاجين طبيعي في المنزل دون الحاجة لشراء مواد كيمياوية تؤدي في النهاية إلى تلف البشرة، فكثير من الفتيات والسيدات يبحثن عن طرق طبيعية لشد الوجه وتفتيح البشرة بشكل ملحوظ، وهنا سوف نقدمها بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع الفتيات تحضيره بسهولة في المنزل، ايضاً سوف نتعرف على فوائد لبان الدكر السحرية للبشرة حيث يعمل على شد البشرة، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل كريم كولاجين طبيعي للبشرة.فوائد لبان الدكر للبشرة
هناك عدة فوائد للبان الدكر على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- يعمل على ترطيب البشرة بشكل كبير ويساعد في نعومة البشرة.
- يعالج زيت اللبان لدغة الحشرات ويقلل التورم الناتج عنها كما يعالج البثور.
- يقلل من التجاعيد ويعمل على تقشير الجلد وإزالة خلايا الجلد الميتة.
- وضع لبان الدكر على أظافر الأصابع يعمل على تقوية الأظافر الضعيفة والحساسة.
- يستخدم لبان الدكر كمطهر للجروح ويمنع حدوث العدوى.
يتكون كريم الكولاجين الطبيعي من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- ملعقة صغيرة من العسل الأبيض.
- علبة من الزبادي.
- ملعقة كبيرة من النشا.
- كمية من مسحوق لبان الدكر.
لتحضير كريم الكولاجين الطبيعي في المنزل يجب إتباع هذه الخطوات وهي كما يلي:-
- نحضر وعاء صغير من البلاستيك ونقوم بخلط ملعقة من النشا مع العسل الأبيض ونقلبهم جيداً.
- بعد ذلك نقوم بإضافة مسحوق لبان الدكر مع إضافة علبة الزبادي ونستمر بالخلط حتى نحصل على خليط كريمي.
طريقة الاستخدام
سوف نقدم طريقة سهلة لتطبيق كريم الكولاجين الطبيعي على الوجه هيا نتعرف عليها وهي كما يلي:-
- نغسل الوجه جيداً، ونقوم بفرد الكريم على الوجه ونتركه لمدة لا تقل عن نصف ساعة.
- بعد مرور الوقت نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر ونرطبه بكريم مرطب مناسب.
- فهذا الكريم يعمل على شد الوجه وتفتيح البشرة وجعلها وردية ولامعة.
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يعد كريم الكولاجين الطبيعي من الكريمات الرهيبة في تفتيح البشرة وشد الوجه بشكل ملحوظ، وهنا سوف نقدم خلطة سحرية بمكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل لعمل كولاجين طبيعي في المنزل دون الحاجة لشراء مواد كيمياوية تؤدي في النهاية إلى تلف البشرة، فكثير من الفتيات والسيدات يبحثن عن طرق طبيعية لشد الوجه وتفتيح البشرة بشكل ملحوظ، وهنا سوف نقدمها بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع الفتيات تحضيره بسهولة في المنزل، ايضاً سوف نتعرف على فوائد لبان الدكر السحرية للبشرة حيث يعمل على شد البشرة، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل كريم كولاجين طبيعي للبشرة.فوائد لبان الدكر للبشرة
هناك عدة فوائد للبان الدكر على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- يعمل على ترطيب البشرة بشكل كبير ويساعد في نعومة البشرة.
- يعالج زيت اللبان لدغة الحشرات ويقلل التورم الناتج عنها كما يعالج البثور.
- يقلل من التجاعيد ويعمل على تقشير الجلد وإزالة خلايا الجلد الميتة.
- وضع لبان الدكر على أظافر الأصابع يعمل على تقوية الأظافر الضعيفة والحساسة.
- يستخدم لبان الدكر كمطهر للجروح ويمنع حدوث العدوى.
يتكون كريم الكولاجين الطبيعي من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- ملعقة صغيرة من العسل الأبيض.
- علبة من الزبادي.
- ملعقة كبيرة من النشا.
- كمية من مسحوق لبان الدكر.
لتحضير كريم الكولاجين الطبيعي في المنزل يجب إتباع هذه الخطوات وهي كما يلي:-
- نحضر وعاء صغير من البلاستيك ونقوم بخلط ملعقة من النشا مع العسل الأبيض ونقلبهم جيداً.
- بعد ذلك نقوم بإضافة مسحوق لبان الدكر مع إضافة علبة الزبادي ونستمر بالخلط حتى نحصل على خليط كريمي.
طريقة الاستخدام
سوف نقدم طريقة سهلة لتطبيق كريم الكولاجين الطبيعي على الوجه هيا نتعرف عليها وهي كما يلي:-
- نغسل الوجه جيداً، ونقوم بفرد الكريم على الوجه ونتركه لمدة لا تقل عن نصف ساعة.
- بعد مرور الوقت نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر ونرطبه بكريم مرطب مناسب.
- فهذا الكريم يعمل على شد الوجه وتفتيح البشرة وجعلها وردية ولامعة.
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