سر نجاح كيكه البسبوسه ألهشه لذيذة جدا احلي من الجاهز روعة

كيكه البسبوسه ألهشه لذيذة، كما كيكه البسبوسة من اشهر الحَلْوَيَات المصرية التي يتم إعدادها في المنزل بكل سهولة تباع في مَحَالّ الحَلْوَيَات، يتم إعداد كيكة البسبوسة في المناسبات السعيدة مثل عيد الفطر كما يتم توزيعها في الأفراح والعزائم للتحلية بعد تناول الطعام تتميز بطعمها الخفيف الذي يجمع بين طعم الكيكة والبسبوسة مع لتعطي مذاق لذيذ. كيكه البسبوسه ألهشه لذيذة كيكه البسبوسه ألهشه لذيذة مقادير كيكه البسبوسة 1 كوب من جوز الهند

نصف كوب من السكر

1 كوب من الدقيق الأبيض

1 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر

كوب واحد من السميد

علبة من القشطة

1.5 كوب من القطر

بيضه واحدة

كوب من اللبن الزبادي طريقه تحضير كيكه البسبوسة بالزبادي نحضر وعاء عميق ونضع فيه كلام من الدقيق الأبيض والبيكنج بودر والسميد وجوز الهند ثم نقلبهم جيدا حتى تمتزج المحتويات مع بعضها البعض.

ثم نضيف على الخليط اللبن الزبادي و علبة القشطة والفانيليا والبيض والسكر الأبيض ونقلب مرة أخرى يمزج المحتويات جميعها بصورة جيدة.

نحضر صينيه ثم رش قليل من الدقيق الأبيض على الصينية لتغطية جوانبها ثم نصب الخليط في الصينية.

نضبط الفرن على درجه حراره 180 وندخل صينيه كيكة البسبوسة إلى الفرن ونتركها لمدة نصف ساعة حتى تنضج.

نخرج الصينية من الفرن ثم نصنع بها فتحات صغيرة بواسطه شوكه ونضيف إليها القطر ثم نزينها باستخدام جوز الهند. طريقه أخرى لعمل كيكه البسبوسة طريقه تحضير كيكه البسبوسة بالزباديطريقه أخرى لعمل كيكه البسبوسة مقادير عمل كيكه البسبوسة كوب لبن زبادي

ملعقة كبيرة خل

ملعقة كبيرة بيكنج بودر

كوبين من الطحين منخول

كوب من الزيت

اربع بيضات

كوب من السميد خشن

2 كوب قطر

ملعقة كبيرة فانيليا

4 ملاعق فستق

¼ ملعقة ملح طريقة تحضير عمل كيكه البسبوسة نضع كلا من السكر والفانيليا والبيض معا ونخفق جيدا ثم نضيف الزيت و نقلب مرة أخرى ثم نضع الطحين والبيكنج بودر والزبادي والملح والسميد على الخليط ونقلب حتى يصبح الخليط ناعم والمحتويات ممتزجة.

نحضر صينيه وندهنها باستخدام الطحين ثم نسكب الخليط فيها ونصف في الفرن لمده ساعة إلا ربع على درجة حرارة 180.

نخرج صينية الكيكة والبسبوسة ونتركها حتى تبرد ثم نسقيها بالقطر ونزينها بالفستق وتقطع ثم تقدم. طريقة تحضير عمل كيكه البسبوسة الوسوم

كيكه البسبوسه ألهشه لذيذة، كما كيكه البسبوسة من اشهر الحَلْوَيَات المصرية التي يتم إعدادها في المنزل بكل سهولة تباع في مَحَالّ الحَلْوَيَات، يتم إعداد كيكة البسبوسة في المناسبات السعيدة مثل عيد الفطر كما يتم توزيعها في الأفراح والعزائم للتحلية بعد تناول الطعام تتميز بطعمها الخفيف الذي يجمع بين طعم الكيكة والبسبوسة مع لتعطي مذاق لذيذ. كيكه البسبوسه ألهشه لذيذة كيكه البسبوسه ألهشه لذيذة مقادير كيكه البسبوسة 1 كوب من جوز الهند

نصف كوب من السكر

1 كوب من الدقيق الأبيض

1 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر

كوب واحد من السميد

علبة من القشطة

1.5 كوب من القطر

بيضه واحدة

كوب من اللبن الزبادي طريقه تحضير كيكه البسبوسة بالزبادي نحضر وعاء عميق ونضع فيه كلام من الدقيق الأبيض والبيكنج بودر والسميد وجوز الهند ثم نقلبهم جيدا حتى تمتزج المحتويات مع بعضها البعض.

ثم نضيف على الخليط اللبن الزبادي و علبة القشطة والفانيليا والبيض والسكر الأبيض ونقلب مرة أخرى يمزج المحتويات جميعها بصورة جيدة.

نحضر صينيه ثم رش قليل من الدقيق الأبيض على الصينية لتغطية جوانبها ثم نصب الخليط في الصينية.

نضبط الفرن على درجه حراره 180 وندخل صينيه كيكة البسبوسة إلى الفرن ونتركها لمدة نصف ساعة حتى تنضج.

نخرج الصينية من الفرن ثم نصنع بها فتحات صغيرة بواسطه شوكه ونضيف إليها القطر ثم نزينها باستخدام جوز الهند. طريقه أخرى لعمل كيكه البسبوسة طريقه تحضير كيكه البسبوسة بالزباديطريقه أخرى لعمل كيكه البسبوسة مقادير عمل كيكه البسبوسة كوب لبن زبادي

ملعقة كبيرة خل

ملعقة كبيرة بيكنج بودر

كوبين من الطحين منخول

كوب من الزيت

اربع بيضات

كوب من السميد خشن

2 كوب قطر

ملعقة كبيرة فانيليا

4 ملاعق فستق

¼ ملعقة ملح طريقة تحضير عمل كيكه البسبوسة نضع كلا من السكر والفانيليا والبيض معا ونخفق جيدا ثم نضيف الزيت و نقلب مرة أخرى ثم نضع الطحين والبيكنج بودر والزبادي والملح والسميد على الخليط ونقلب حتى يصبح الخليط ناعم والمحتويات ممتزجة.

نحضر صينيه وندهنها باستخدام الطحين ثم نسكب الخليط فيها ونصف في الفرن لمده ساعة إلا ربع على درجة حرارة 180.

نخرج صينية الكيكة والبسبوسة ونتركها حتى تبرد ثم نسقيها بالقطر ونزينها بالفستق وتقطع ثم تقدم. طريقة تحضير عمل كيكه البسبوسة

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