طريقة عمل بيتزا المقلاة في المنزل اسرع بيتزا في 10 دقائق هتعملي بيتزا من غير فرن والطعم أحلي

تعتبر البيتزا من الأكلات الشهية والتي لا يمكن الاستغناء عنها في كل منزل فهي يحبها الجميع من الكبار والصغار وتقوم ربات المنازل بإعدادها في المنزل وعندما تبحث عن كل ما هو جديد تجد طريقة أعداد البيتزا في المقلاة بدون فرن لذلك سوف نتناول شرحها لكم وكيفية تسويتها من خلال هذا المقال.مكونات تحضير بيتزا المقلاة
عرفت البيتزا عن الإيطاليون فهم من اخترعوها وكانت مكوناتها بسيطة جدا ومع التقدم وكثرة الاختراعات استطاع الأنسان أن يضيف نكهات أخرى وطرق جديدة لتسويتها مثل بيتزا المقلاة والتي تقوم بتجهيزها لكم وفقا المكونات التالية..
المكونات:
- حوالي كوب ماء دافئ.
- بالإضافة إلى كوب زبادي.
- ملعقة خميرة بيرة كبيرة.
- نصف ملعقة سكر.
- ملعقة صغيرة ملح.
- دقيق حسب الطلب.
- ربع كوب زيت.
- مكونات الحشو ( قطع فراخ شرائح، فلفل شرائح، طماطم شرائح، زيتون شرائح، جبنة موازريلا.
يمكن أن تحضر البيتزا وفقا المكونات السابقة ولتحضيرها يتطلب منا الخطوات التالية:
- في البداية يجب أن نحضر وعاء.
- نضع في الوعاء الماء مع السكر مع الخميرة مع الزيت مع الزبادي وتقبلهم جيدا.
- ننتظر عشر دقائق للتفاعل الخميرة ثم نقوم بإضافة الدقيق حسب الطلب حيث يجب أن تكون متماسكة وطرية.
- بعد تمام العجن نغطيها ونتركها جانبا كي تختمر.
- تجهيز الحشو أو الخلطة
نحضر مقلاة نضع بها قليل الزيت ونضع بها الفراخ وتقبلها مع التوابل والبهارات عند قرب السواء نضع الطماطم والفلفل.
- بعد ذلك نحضر العجينة ونقوم بمفردها ووضعها في المقلاة.
- ونضع عليها خلطة الفراخ ونقوم بتغطيتها ونتركها على نار هادئة.
- عند قرب السواء نضع الجبنة وتغطيها بشكل كامل.
- وبعد تمام السواء تقدم ساخنة في أطباق التقديم مع الكاتشب أو المايونيز وبالهناء والشفاء.
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تعتبر البيتزا من الأكلات الشهية والتي لا يمكن الاستغناء عنها في كل منزل فهي يحبها الجميع من الكبار والصغار وتقوم ربات المنازل بإعدادها في المنزل وعندما تبحث عن كل ما هو جديد تجد طريقة أعداد البيتزا في المقلاة بدون فرن لذلك سوف نتناول شرحها لكم وكيفية تسويتها من خلال هذا المقال.مكونات تحضير بيتزا المقلاة
عرفت البيتزا عن الإيطاليون فهم من اخترعوها وكانت مكوناتها بسيطة جدا ومع التقدم وكثرة الاختراعات استطاع الأنسان أن يضيف نكهات أخرى وطرق جديدة لتسويتها مثل بيتزا المقلاة والتي تقوم بتجهيزها لكم وفقا المكونات التالية..
المكونات:
- حوالي كوب ماء دافئ.
- بالإضافة إلى كوب زبادي.
- ملعقة خميرة بيرة كبيرة.
- نصف ملعقة سكر.
- ملعقة صغيرة ملح.
- دقيق حسب الطلب.
- ربع كوب زيت.
- مكونات الحشو ( قطع فراخ شرائح، فلفل شرائح، طماطم شرائح، زيتون شرائح، جبنة موازريلا.
يمكن أن تحضر البيتزا وفقا المكونات السابقة ولتحضيرها يتطلب منا الخطوات التالية:
- في البداية يجب أن نحضر وعاء.
- نضع في الوعاء الماء مع السكر مع الخميرة مع الزيت مع الزبادي وتقبلهم جيدا.
- ننتظر عشر دقائق للتفاعل الخميرة ثم نقوم بإضافة الدقيق حسب الطلب حيث يجب أن تكون متماسكة وطرية.
- بعد تمام العجن نغطيها ونتركها جانبا كي تختمر.
- تجهيز الحشو أو الخلطة
نحضر مقلاة نضع بها قليل الزيت ونضع بها الفراخ وتقبلها مع التوابل والبهارات عند قرب السواء نضع الطماطم والفلفل.
- بعد ذلك نحضر العجينة ونقوم بمفردها ووضعها في المقلاة.
- ونضع عليها خلطة الفراخ ونقوم بتغطيتها ونتركها على نار هادئة.
- عند قرب السواء نضع الجبنة وتغطيها بشكل كامل.
- وبعد تمام السواء تقدم ساخنة في أطباق التقديم مع الكاتشب أو المايونيز وبالهناء والشفاء.
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