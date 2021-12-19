فوائد مغلي الحلبة على الريق كوب واحد لمدة 5 أيام لن تتخيل ماذا سيحدث وفق أحدث الدراسات

نجد أن الحلبة لها فوائد عديدة جدا، حيث أنها تقي الجسم من الأمراض وتقوي المناعة مما جعل الكثير منا يقوموا بتناولها كل صباح وذلك لفوائدها العظيمة، فهي تعتبر كنز من الكنوز النباتية فلذلك سوف نستعرض لكم من خلال هذا المقال أهم فوائدها وكيفية أعدادها لتناولها كل صباح.

نجد أن للحلبة فوائد عديدة وكثيرة سوف نتناول بعضها من خلال النقاط التالية:

تساعد الحلبة في زيادة كبيرة جدا في الوزن وذلك لمن يعانون من النحافة فهي تساعدهم في فتح الشهية مما يزيد من وزنهم.

تساعد على جعل الضغط في حالة ثابتة ومضبوطة وذلك لاحتوائها على البوتاسيوم ومركب جلاكتومانان اللذان يقومان بضبط الضغط.

تساعد في الهضم بشكل سريع مما يجعلها تساعد في حركة الأمعاء لوجود الألياف بها.

تعمل الحلبة على توازن بين الكوليسترول النافع والضار.

تقلل من حدوث الالتهابات الخاصة بالمفاصل.

تساعد في حماية الجسم ضد مرض السرطان.

تقوم بحماية الجسم من الإصابة بمرض السكري لاحتوائها على مركب جلاكتومانان.

تساعد على ترطيب الشعر بنسبة كبيرة.

تحميل الفم من الرائحة الكريهة.

يمكن أن نقوم بإعداد الحلبة بطريقة سهلة جدا وسريعة وإليكم أهم التفاصيل من خلال النقاط التالية:

نحضر كوب من الماء.

نحضر حبات الحلبة بعد أن نقوم بغسلها جيدا.

٢ملعقة سكر صغيرة.

طريقة التحضير