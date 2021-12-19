خلطة سرية رهيبة لعمل القرنبيط الكرسبى بدون ما يشرب زيت طعمة روعة جدا

عمل القرنبيط الكرسبى بدون ما يشرب زيت، القرنبيط من أنواع الخضار التي تتكون من أزهار صغيرة، يحتوي على الكثير من الفيتامينات للجسم ويمد الجسم بالطاقة، غني بمضادات الأكسدة ويحتوي على عنصر الكولين الذي له دور كبير في تحسين من نظام الهضم والنوم، هناك الكثير من الأطفال لا تفضل تناوله لذا قومي بتحضير القرنبيط بطرق مميزة لها طعم لذيذ وتزيد من قيمته الغذائية. عمل القرنبيط الكرسبى بدون ما يشرب زيت مكونات القرنبيط المقلي قرنبيط.

كوبان من الزيت.

كزبرة مفرومة ناعم.

بقدونس مفروم ناعم.

شبت مفروم ناعم.

كوب لبن.

كوب دقيق.

عدد 3 بيضة. طريقة تحضير القرنبيط المقلي طريقة تحضير القرنبيط المقلي في وعاء قومي بوضع مياه مغلية وضعي زهور القرنبيط بها. بعد سلق القرنبيط قومي بإخراجه من المياه واتركيه حتى يجف.

في وعاء قومي بوضع كافة المكونات السابق تحضيرها وهي الزيت والكزبرة المفرومة والبقدونس والشبت والحليب والدقيق البيض.

ضعي القليل من الملح والفلفل الأسود.

قومي بتقليب جميع المكونات معًا حتى الامتزاج.

في طاسة على النار قومي بوضع زيت غزير واتركيه حتى يغلي.

ضعي زهور القرنبيط المسلوقة في الخليط الدقيق واللبن.

ضعي القرنبيط بعد ذلك في الزيت المغلي وقلبيها حتى تحمر من جميع الجهات.

على ورق مطبخ قومي بوضع زهور القرنبيط لكي تمتص الزيت الزائد. القرنبيط المطبوخ القرنبيط المطبوخ مكونات القرنبيط المطبوخ قرنبيطة.

عصير طماطم مقدار كوب ونصف.

بصلة مبشورة متوسطة الحجم.

مرق دجاج.

ملعقة ثوم كبيرة الحجم.

مكعبات زبدة

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة. طريقة تحضير القرنبيط المطبوخ في حلة قومي بوضع كمية من المياه تغلي مناسبة للقرنبيط.

قومي بوضع زهور القرنبيط بها حتي تسلق جيدًا.

أزيلي القرنبيط واتركيه حتى يجف.

في وعاء قومي بوضع مكعبات الزبدة ومعها البصل والثوم.

قلبي المكونات في الزبدة حتى تحمر وبعد ذلك قومي بوضع عصير الطماطم.

يمكنك إضافة صلصة الطماطم الجاهزة في حالة الرغبة.

قلبي المكونات واتركيها لمدة ربع ساعة حتى تتسبك الطماطم.

ضعي زهور القرنبيط المسلوقة في صلصة الطماطم معها مرق الدجاج واتركيها على النار مدة تتراوح بين 15 دقيقة حتى 20 دقيقة.

يمكن وضع القرنبيط المطبوخ في الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة 10 دقائق للحصول على طعم أفضل.

يقدم القرنبيط مع طبق من الأرز الساخن. طريقة تحضير القرنبيط المطبوخ الوسوم

عمل القرنبيط الكرسبى بدون ما يشرب زيت، القرنبيط من أنواع الخضار التي تتكون من أزهار صغيرة، يحتوي على الكثير من الفيتامينات للجسم ويمد الجسم بالطاقة، غني بمضادات الأكسدة ويحتوي على عنصر الكولين الذي له دور كبير في تحسين من نظام الهضم والنوم، هناك الكثير من الأطفال لا تفضل تناوله لذا قومي بتحضير القرنبيط بطرق مميزة لها طعم لذيذ وتزيد من قيمته الغذائية. عمل القرنبيط الكرسبى بدون ما يشرب زيت مكونات القرنبيط المقلي قرنبيط.

كوبان من الزيت.

كزبرة مفرومة ناعم.

بقدونس مفروم ناعم.

شبت مفروم ناعم.

كوب لبن.

كوب دقيق.

عدد 3 بيضة. طريقة تحضير القرنبيط المقلي طريقة تحضير القرنبيط المقلي في وعاء قومي بوضع مياه مغلية وضعي زهور القرنبيط بها. بعد سلق القرنبيط قومي بإخراجه من المياه واتركيه حتى يجف.

في وعاء قومي بوضع كافة المكونات السابق تحضيرها وهي الزيت والكزبرة المفرومة والبقدونس والشبت والحليب والدقيق البيض.

ضعي القليل من الملح والفلفل الأسود.

قومي بتقليب جميع المكونات معًا حتى الامتزاج.

في طاسة على النار قومي بوضع زيت غزير واتركيه حتى يغلي.

ضعي زهور القرنبيط المسلوقة في الخليط الدقيق واللبن.

ضعي القرنبيط بعد ذلك في الزيت المغلي وقلبيها حتى تحمر من جميع الجهات.

على ورق مطبخ قومي بوضع زهور القرنبيط لكي تمتص الزيت الزائد. القرنبيط المطبوخ القرنبيط المطبوخ مكونات القرنبيط المطبوخ قرنبيطة.

عصير طماطم مقدار كوب ونصف.

بصلة مبشورة متوسطة الحجم.

مرق دجاج.

ملعقة ثوم كبيرة الحجم.

مكعبات زبدة

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة. طريقة تحضير القرنبيط المطبوخ في حلة قومي بوضع كمية من المياه تغلي مناسبة للقرنبيط.

قومي بوضع زهور القرنبيط بها حتي تسلق جيدًا.

أزيلي القرنبيط واتركيه حتى يجف.

في وعاء قومي بوضع مكعبات الزبدة ومعها البصل والثوم.

قلبي المكونات في الزبدة حتى تحمر وبعد ذلك قومي بوضع عصير الطماطم.

يمكنك إضافة صلصة الطماطم الجاهزة في حالة الرغبة.

قلبي المكونات واتركيها لمدة ربع ساعة حتى تتسبك الطماطم.

ضعي زهور القرنبيط المسلوقة في صلصة الطماطم معها مرق الدجاج واتركيها على النار مدة تتراوح بين 15 دقيقة حتى 20 دقيقة.

يمكن وضع القرنبيط المطبوخ في الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة 10 دقائق للحصول على طعم أفضل.

يقدم القرنبيط مع طبق من الأرز الساخن. طريقة تحضير القرنبيط المطبوخ

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