طريقة عمل حمص الشام على اصوله مثل المحلات

حمص الشام هو من المشروبات الشتوية والتي يحبها الكثيرين منا فهي تعمل على تدفئة الجسم وهو من افضل المشروبات التي يمكن تناوله صيفا او شتاءا فهو يحتوي على قيمة غذائية عالية بالأضافة انه يحتوي على الكثير من الفوائد الصحية ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على فوائد حمص الشام وطريقة عمله. فوائد حمص الشام يعالج الكثير من الامراض مثل التهابات الحلق والصدر والصداع.

التخلص من ديدان البطن من خلال اضافة الخل الى الحمص.

للاشخاص الذين يعانون من النحافه فهو يزيد الوزن.

يحتوي على الكثير من المواد الغذائية من أهمها البروتين.

ينقي الرحم من الترسبات من الدورة الشهرية

يعالج الم الظهر والمعدة طريقة عمل حمص الشام المكونات ربع كيلو من الحمص الشامي.

فصان من الثوم.

ربع كوب من عصير الطماطم.

ملعقة صغيرة من الشطة الحمراء.

نصف ملعقة من الكمون.

كوب واحد من عصير الليمون. طريقة التحضير نقوم بنقهع حمص الشام في وعاء كبير ملئ بالماء لمدة ليلة كاملة حتى يتضاعف حجمه.

وفي انا به ماء على نار متوسطة ونضع بها الحمص ثم نقوم باضافة عصير الطاطم، والثوم المهروس، والكمون، والملح، ونتركه على النار حتى ينضج ثم نقوم برفعه من على النار.

ثم نقوم بصبه في أكواب التقديم مع الشوربة ونقوم بعصر ليمون عليها ورش الشطة والكمون. حمص الشام المصري بالطريقة الشامية المكونات ست ملاعق من الحمص المسلوق.

ستة فصوص من الثوم المهروس.

أربع ملاعق كبيرة من صلصلة الطماطم.

ملعقة ونصف من الكمون.

ثلاثة أكواب من الماء.

ملعقة من الخل.

ربع كوب من الزيت.

ثلاث ملاعق من الشمندر المبشور. طريقة التحضير نضع اناء على نار متوسطة وبه ماء ونتركه حتى يغلي ثم نضع الحمص والثوم المهروس، والطماطم، والملح، والكمون، ونصف ليمون، والشمندر، والخل، و الصلصة الحارة، ثم نقوم بتهدئة النار ثم نتركها حتى يمتزجوا معا جيدا لمدة ٧سبع دقائق ثم نرفعه من على النار

ثم نقوم بصب حمص الشام في اكواب التقديم ثم نضع خليط السابق ثم نعصر عليه ليمونة ثم نضيف له الحمص الشامي. فوائد حمص الشامطريقة عمل حمص الشام المكوناتطريقة التحضيرحمص الشام المصري بالطريقة الشامية المكوناتطريقة التحضير الوسوم

حمص الشام هو من المشروبات الشتوية والتي يحبها الكثيرين منا فهي تعمل على تدفئة الجسم وهو من افضل المشروبات التي يمكن تناوله صيفا او شتاءا فهو يحتوي على قيمة غذائية عالية بالأضافة انه يحتوي على الكثير من الفوائد الصحية ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على فوائد حمص الشام وطريقة عمله. فوائد حمص الشام يعالج الكثير من الامراض مثل التهابات الحلق والصدر والصداع.

التخلص من ديدان البطن من خلال اضافة الخل الى الحمص.

للاشخاص الذين يعانون من النحافه فهو يزيد الوزن.

يحتوي على الكثير من المواد الغذائية من أهمها البروتين.

ينقي الرحم من الترسبات من الدورة الشهرية

يعالج الم الظهر والمعدة طريقة عمل حمص الشام المكونات ربع كيلو من الحمص الشامي.

فصان من الثوم.

ربع كوب من عصير الطماطم.

ملعقة صغيرة من الشطة الحمراء.

نصف ملعقة من الكمون.

كوب واحد من عصير الليمون. طريقة التحضير نقوم بنقهع حمص الشام في وعاء كبير ملئ بالماء لمدة ليلة كاملة حتى يتضاعف حجمه.

وفي انا به ماء على نار متوسطة ونضع بها الحمص ثم نقوم باضافة عصير الطاطم، والثوم المهروس، والكمون، والملح، ونتركه على النار حتى ينضج ثم نقوم برفعه من على النار.

ثم نقوم بصبه في أكواب التقديم مع الشوربة ونقوم بعصر ليمون عليها ورش الشطة والكمون. حمص الشام المصري بالطريقة الشامية المكونات ست ملاعق من الحمص المسلوق.

ستة فصوص من الثوم المهروس.

أربع ملاعق كبيرة من صلصلة الطماطم.

ملعقة ونصف من الكمون.

ثلاثة أكواب من الماء.

ملعقة من الخل.

ربع كوب من الزيت.

ثلاث ملاعق من الشمندر المبشور. طريقة التحضير نضع اناء على نار متوسطة وبه ماء ونتركه حتى يغلي ثم نضع الحمص والثوم المهروس، والطماطم، والملح، والكمون، ونصف ليمون، والشمندر، والخل، و الصلصة الحارة، ثم نقوم بتهدئة النار ثم نتركها حتى يمتزجوا معا جيدا لمدة ٧سبع دقائق ثم نرفعه من على النار

ثم نقوم بصب حمص الشام في اكواب التقديم ثم نضع خليط السابق ثم نعصر عليه ليمونة ثم نضيف له الحمص الشامي. فوائد حمص الشامطريقة عمل حمص الشام المكوناتطريقة التحضيرحمص الشام المصري بالطريقة الشامية المكوناتطريقة التحضير

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