خلطات سرية طريقة عمل الحمام المحشى الشهى واللذيذ بالفريك والارز

يعتبر الحمام المحشى من الاكلات المفضلة واللذيذة عند مختلف الفئات. وهو من الاكلات الغنية بالمعادن والعناصر الغذائية الهامة وهو ايضا من الاكلات سهلة التحضير. وهناك الكثير من الامهات وربات البيوت التى تبحث عن طريقة جيدة لعمل الحمام المحشى بخطوات سهلة ومفيدة وخاصة المبتدئين فى الطبخ.وسوف نبين فى الخطوات التنالية طرق عمل الحمام المحشى بالارز والفريك حتى تتمكن الامهات من اعدادة وتجهيزة. طريقة عمل الحمام المحشى بالارز المكونات والمقادير اربع حمامات او حسب الرغبة فى العدد.

ملعقة كبيرة من الفلفل الاسود.

ثلاث حبات من البصل المفروم.

كذلك ثلاث اكواب من الارز.

ملعقتان من السمن ملح حسب الرغبة

رشة من القرفة.

رشة من الحبهان .

مصف ملعق من البهارات.

ثلاث فصوص من الثوم

المفروم. كبد وقوانص للحشو. طريقة عمل الحمام المحشى بالارز المكونات والمقادير طريقة التحضير لعمل الحمام المحشى بالارز غسل الحمام جيدا وفركة بالملح والليمون.

نقع الحمام نصف ساعة فى الماء ثم إخراج الحمام واعادة غسلة.

وضع الحمام فى البصل المفروم والثوم والفلفل الاسود فرك الحمام بهما جيدا مع ادخال الخليط اسفل الجلد ثم تركه جانبا.

غسل الارز ونقعه عشرين دقيقة.

تحضير الحشو خلط البصل المفروم والثوم الفلفل الاسود والبهارات والملح والقرفة والكبد والقوانص بعد غسلهما جيدا وتقطيعهم معا فى وعاء.

خلط الارز مع خليط الحشو ثم حشو الحمام وربط الرجلين من الخلف جيدا بضمهم معا وربطهم.

نحضر وعاء ونصعة على نار متوسطة ونضع بة ما لسلق الحمام حتى يغلى.

لف الحمام فى ورق الالمنيوم جيدا ثم وضع الحمام فى وعاء السلق.

يترك الحمام ربع ساعة او عشرين دقية للسلق.

ثم يرفع من على النار ويرفع عنة ورق الالمنيوم.

نحضر مقلاة ونضع بها كمية من السمن مع بعض الزيت او الزبدة للتحمير.

عندما يسخن الزيت يتم تهدئة النار ويتم وضع الحمام للتحمير مع التقليب على كل الجوانب.

حتى يتحول لونة الى اللون الذهبى البنى بعد ذلك يرف الحمام من الزيت ويقدم ساخن. طريقة التحضير لعمل الحمام المحشى بالارز ملحوظة يمكن احضار صينية الفرن ودهنها ببعض السمن او وضع ورق زبدة.

ثم رص الحمام فيها بعد دهنة بالسمن والزبدة ووضعها فى الفرن.

بعد تسخينة حتى يتحمر الحمام ويخرج من الفرن ويقدم. طريقة الحمام المحشى بالفريك تعتبر مكونات الحمام المحشى بالفريك نفس مكونات الحمام المحشى بالارز مع استبدال الارز بالفريك.

ويتم تجهيزة وعملة بنفس الطريقة السابقة بالظبط. ملحوظةطريقة الحمام المحشى بالفريك الوسوم

يعتبر الحمام المحشى من الاكلات المفضلة واللذيذة عند مختلف الفئات. وهو من الاكلات الغنية بالمعادن والعناصر الغذائية الهامة وهو ايضا من الاكلات سهلة التحضير. وهناك الكثير من الامهات وربات البيوت التى تبحث عن طريقة جيدة لعمل الحمام المحشى بخطوات سهلة ومفيدة وخاصة المبتدئين فى الطبخ.وسوف نبين فى الخطوات التنالية طرق عمل الحمام المحشى بالارز والفريك حتى تتمكن الامهات من اعدادة وتجهيزة. طريقة عمل الحمام المحشى بالارز المكونات والمقادير اربع حمامات او حسب الرغبة فى العدد.

ملعقة كبيرة من الفلفل الاسود.

ثلاث حبات من البصل المفروم.

كذلك ثلاث اكواب من الارز.

ملعقتان من السمن ملح حسب الرغبة

رشة من القرفة.

رشة من الحبهان .

مصف ملعق من البهارات.

ثلاث فصوص من الثوم

المفروم. كبد وقوانص للحشو. طريقة عمل الحمام المحشى بالارز المكونات والمقادير طريقة التحضير لعمل الحمام المحشى بالارز غسل الحمام جيدا وفركة بالملح والليمون.

نقع الحمام نصف ساعة فى الماء ثم إخراج الحمام واعادة غسلة.

وضع الحمام فى البصل المفروم والثوم والفلفل الاسود فرك الحمام بهما جيدا مع ادخال الخليط اسفل الجلد ثم تركه جانبا.

غسل الارز ونقعه عشرين دقيقة.

تحضير الحشو خلط البصل المفروم والثوم الفلفل الاسود والبهارات والملح والقرفة والكبد والقوانص بعد غسلهما جيدا وتقطيعهم معا فى وعاء.

خلط الارز مع خليط الحشو ثم حشو الحمام وربط الرجلين من الخلف جيدا بضمهم معا وربطهم.

نحضر وعاء ونصعة على نار متوسطة ونضع بة ما لسلق الحمام حتى يغلى.

لف الحمام فى ورق الالمنيوم جيدا ثم وضع الحمام فى وعاء السلق.

يترك الحمام ربع ساعة او عشرين دقية للسلق.

ثم يرفع من على النار ويرفع عنة ورق الالمنيوم.

نحضر مقلاة ونضع بها كمية من السمن مع بعض الزيت او الزبدة للتحمير.

عندما يسخن الزيت يتم تهدئة النار ويتم وضع الحمام للتحمير مع التقليب على كل الجوانب.

حتى يتحول لونة الى اللون الذهبى البنى بعد ذلك يرف الحمام من الزيت ويقدم ساخن. طريقة التحضير لعمل الحمام المحشى بالارز ملحوظة يمكن احضار صينية الفرن ودهنها ببعض السمن او وضع ورق زبدة.

ثم رص الحمام فيها بعد دهنة بالسمن والزبدة ووضعها فى الفرن.

بعد تسخينة حتى يتحمر الحمام ويخرج من الفرن ويقدم. طريقة الحمام المحشى بالفريك تعتبر مكونات الحمام المحشى بالفريك نفس مكونات الحمام المحشى بالارز مع استبدال الارز بالفريك.

ويتم تجهيزة وعملة بنفس الطريقة السابقة بالظبط. ملحوظةطريقة الحمام المحشى بالفريك

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