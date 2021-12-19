كيكة العشرة دقايق مولتن كيك غرقانة صوص شكولاته

كيكة مولتن بالصوص الشكولاتة اللذيذ، تعد من الحلويات المفضلة لدى العديد من الأشخاص لمذاقة الجيد والصغار يفضلون تناولها لطعمها الرائع، فمن خلال تلك السطور سوف نوضح لكم متابعينا الكرام طريقة عمل الكيك المولتن بكل سهولة، والمقادير في متناول يد الجميع وتوجد في كل مطبخ، ولا تحتاج لسوا الدقيق والكاكاو والفانيليا والبيض.

بصوص الشكولاتة:

كيكة العشر دقائق مولتن كيك، من الوصفات التي تم البحث عنها من قبل الكثير من ربات المنازل نظرًا لمذاقها الكيد ولشهرتها في المطاعم فبدلًا من أن يتم شرائها من الخارج ستحضرونها في المنزل بكل سهولة وإليكم في المقال الآتية طريقة تحضير كيكة العشرة دقائق مولتن كيك.

مقادير كيكة العشرة دقائق مولتن كيك:

يتم تحضير تلك الكيكة بخطوات بسيطة للغاية مع العلم أن المقادير متوفرة في المطبخ بشكل دائم وإليكم في السطور الآتية المقادير المتبعة في تحضير كيكة العشرة دقائق مولتن كيك:

كأسان من الطحين.

أربعة بيضات.

نصف كأس من الزيت.

نصف كأس من المياه الدافئ.

كأس ونصف من السكر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ثلاثة ملاعق كبيرة من الكاكاو.

ملعقة صغيرة من القهوة.

شكولاتة بيضاء أو غامقة مع إذابتها مع توفير النوتيلا تبعًا للرغبة.

مقادير التزيين:خطوات تحضير كيكة العشر دقائق مولتن كيك في المنزل:

يتم تحضير كيكة العشر دقائق مولتن كيك في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة وإليكم في السطور الآتية تلك الخطوات: