كيكة العشرة دقايق مولتن كيك غرقانة صوص شكولاته

- 1/2
- 2/2
كيكة مولتن بالصوص الشكولاتة اللذيذ، تعد من الحلويات المفضلة لدى العديد من الأشخاص لمذاقة الجيد والصغار يفضلون تناولها لطعمها الرائع، فمن خلال تلك السطور سوف نوضح لكم متابعينا الكرام طريقة عمل الكيك المولتن بكل سهولة، والمقادير في متناول يد الجميع وتوجد في كل مطبخ، ولا تحتاج لسوا الدقيق والكاكاو والفانيليا والبيض.كيكة العشرة دقائق مولتن كيك بصوص الشكولاتة:
كيكة العشر دقائق مولتن كيك، من الوصفات التي تم البحث عنها من قبل الكثير من ربات المنازل نظرًا لمذاقها الكيد ولشهرتها في المطاعم فبدلًا من أن يتم شرائها من الخارج ستحضرونها في المنزل بكل سهولة وإليكم في المقال الآتية طريقة تحضير كيكة العشرة دقائق مولتن كيك.مقادير كيكة العشرة دقائق مولتن كيك:
يتم تحضير تلك الكيكة بخطوات بسيطة للغاية مع العلم أن المقادير متوفرة في المطبخ بشكل دائم وإليكم في السطور الآتية المقادير المتبعة في تحضير كيكة العشرة دقائق مولتن كيك:
- كأسان من الطحين.
- أربعة بيضات.
- نصف كأس من الزيت.
- نصف كأس من المياه الدافئ.
- كأس ونصف من السكر.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- ثلاثة ملاعق كبيرة من الكاكاو.
- ملعقة صغيرة من القهوة.
- شكولاتة بيضاء أو غامقة مع إذابتها مع توفير النوتيلا تبعًا للرغبة.
يتم تحضير كيكة العشر دقائق مولتن كيك في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة وإليكم في السطور الآتية تلك الخطوات:
- الحصول على إناء ويتم خلط فيه كافة المكونات الجافة مع بعضها البعض وتلك المكونات كلًا من الدقيق والكاكاو والبيكنج بودر.
- الحصول على إناء أخر ويتم وضع فيه كلًا من الفانيليا والبيض والسكر ويتم خفقهم جيدًا على سرعة عالية لحين أن يصبح القوام هش.
- القيام بإضافة المياه الدافئ مع الزيت والنسكافيه مع الخلط لمدة دقيقو.
- يتم نخل ذلك الخليط مع المكونات الجافة ثم يتم ضربه بالمضرب من أجل خفقه.
- الحصول على صينية ويتم وضع الخليط فيها وإدخالها إلى الفرن وتركها لمدة عشرة دقائق.
- يتم إخراجها من الفرن وتركها لحين أن تبرد ثم يتم تقطيعها وعمل دوائر في وسطها لتكون في شكل دونات.
- بعد ذلك يتم الحصول على طبق ويتم وضع فيه دائرتان من الكيك ويكون الثقبان فوق بعضها يتم وضع الشوكولاتة في الوسط.
- يتم وضع طبقة من الكيك لا يوجد بها ثقب.
- الخطوة الأخيرة يتم تحضير الصوص فيها ويتم وضعه فوق الكيك وبالهناء عليكم جميعًا.
الوسوم
كيكة مولتن بالصوص الشكولاتة اللذيذ، تعد من الحلويات المفضلة لدى العديد من الأشخاص لمذاقة الجيد والصغار يفضلون تناولها لطعمها الرائع، فمن خلال تلك السطور سوف نوضح لكم متابعينا الكرام طريقة عمل الكيك المولتن بكل سهولة، والمقادير في متناول يد الجميع وتوجد في كل مطبخ، ولا تحتاج لسوا الدقيق والكاكاو والفانيليا والبيض.كيكة العشرة دقائق مولتن كيك بصوص الشكولاتة:
كيكة العشر دقائق مولتن كيك، من الوصفات التي تم البحث عنها من قبل الكثير من ربات المنازل نظرًا لمذاقها الكيد ولشهرتها في المطاعم فبدلًا من أن يتم شرائها من الخارج ستحضرونها في المنزل بكل سهولة وإليكم في المقال الآتية طريقة تحضير كيكة العشرة دقائق مولتن كيك.مقادير كيكة العشرة دقائق مولتن كيك:
يتم تحضير تلك الكيكة بخطوات بسيطة للغاية مع العلم أن المقادير متوفرة في المطبخ بشكل دائم وإليكم في السطور الآتية المقادير المتبعة في تحضير كيكة العشرة دقائق مولتن كيك:
- كأسان من الطحين.
- أربعة بيضات.
- نصف كأس من الزيت.
- نصف كأس من المياه الدافئ.
- كأس ونصف من السكر.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- ثلاثة ملاعق كبيرة من الكاكاو.
- ملعقة صغيرة من القهوة.
- شكولاتة بيضاء أو غامقة مع إذابتها مع توفير النوتيلا تبعًا للرغبة.
يتم تحضير كيكة العشر دقائق مولتن كيك في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة وإليكم في السطور الآتية تلك الخطوات:
- الحصول على إناء ويتم خلط فيه كافة المكونات الجافة مع بعضها البعض وتلك المكونات كلًا من الدقيق والكاكاو والبيكنج بودر.
- الحصول على إناء أخر ويتم وضع فيه كلًا من الفانيليا والبيض والسكر ويتم خفقهم جيدًا على سرعة عالية لحين أن يصبح القوام هش.
- القيام بإضافة المياه الدافئ مع الزيت والنسكافيه مع الخلط لمدة دقيقو.
- يتم نخل ذلك الخليط مع المكونات الجافة ثم يتم ضربه بالمضرب من أجل خفقه.
- الحصول على صينية ويتم وضع الخليط فيها وإدخالها إلى الفرن وتركها لمدة عشرة دقائق.
- يتم إخراجها من الفرن وتركها لحين أن تبرد ثم يتم تقطيعها وعمل دوائر في وسطها لتكون في شكل دونات.
- بعد ذلك يتم الحصول على طبق ويتم وضع فيه دائرتان من الكيك ويكون الثقبان فوق بعضها يتم وضع الشوكولاتة في الوسط.
- يتم وضع طبقة من الكيك لا يوجد بها ثقب.
- الخطوة الأخيرة يتم تحضير الصوص فيها ويتم وضعه فوق الكيك وبالهناء عليكم جميعًا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيكة العشرة دقايق مولتن كيك غرقانة صوص شكولاته على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.