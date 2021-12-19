أسرار التجار لتخزين الليمون من السنة للسنة دون تغير الطعم أو اللون

أسرار التجار لتخزين الليمون من السنة للسنة، الليمون له أهمية كبيرة فلا غني عنه في المنزل لأنه يدخل في الكثير من الأطعمة، فتحتاج ربات المنزل وجودة بصورة مستمرة، فيبحثون عن طرق تخزين الليمون لفترات طويلة دون تعرضة للتلف، ليتمكنوا من حفظ كميات كبيرة من الليمون في الفترات التي يقل تواجدة بالأسواق، فإليكم طريقة تخزين الليمون من السنة للسنة دون تغير الطعم أو اللون.

أسرار التجار لتخزين الليمون من السنة للسنة

هناك الكثير من الطرق التي يمكنك من خلالها تخزين الليمون لفترات طويلة، ومنها إن تقوم بشراء الليمون والتأكد من سلامته والتخلص من الليمون الفاسد، ثم قم بإحضار أكياس من البلاستيك وقم بحفظ كمية الليمون بشكل منظم داخل الأكياس، ويجب إخراج الهواء منها ثم قم بوضعها في الثلاجة وإخراجة حين الرغبة في استخدامة.

طريقة تخزين الليمون بالخطوات من السنة للسنة

يمكنك تخزين الليمون من خلال أختيار الليمون السليم وغسلة جيداً، ثم قم بتجفيف الليمون ولفة في ورق الجرائد، من خلال لف كل ليمونة على حدة، ثم قم بتخزينة في الثلاجة وإخراج الكمية التي تحتاج إليها حين الرغبة في استخدامه وإعادته إلي مكانة مرة أخرى.

أسرار التجار لتخزين الليمون دون تغير الطعم أو اللون

عليك غسل الليمون جيداً ونقعة في الماء جوال الليل، ثم قومي بتصفيته في اليوم التالي وتجفيفه بشكل جيد، ثم قومي بتقسيم الليمون إلى أربع أجزاء ولكن دون الفصل التام ونقوم بوضع كمية كبيرة من الملح بداخل الحبة، ثم عليك إغلاقها مرة أخري وكرر هذه الخطوة مع كل الكمية التي ترغب في تخزينها، ثم قم بإحضار برطمان وضع كمية من الملح في القاع ثم قم برص الليمون فوقة مع الضغط عليه، قومي بترتيب الليمون فوق بعضة حتي يمتلئ البرطمان، قم بتغطية البرطمان بشكل جيد ووضعة في مكان جاف ومهام حتي يتم حفظة للاكبر فترة ممكنه دون تعرضة للتلف أو التغير في الطعم واللون، فعليك بتباع هذه الخطوات وسيساعدك علي تخزين الليمون لوقت طويل دون حدوث تلف ولا يوجد أختلف في الطعم.