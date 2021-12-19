أسرار كنافة الحلواني أصنعي الكنافة بالبسبوسة بطريقة مميزة ومكونات لذيذة وشهية

تعتبر الكنافة بالبسبوسة من أحلي وألذ أنواع الحلويات الشرقية والتي تكون مختلفة وفريدة من نوعها لأنها تتكون من نوعين من الحلويات ولكن هذا الشئ هو الذي يميزها عن غيرها من الحلويات المعروفة والتقليدية، حيث أنها من ضمن الحلويات المحببة والمفضلة لدي عدد كبير من الأشخاص في جميع الدوال العربية وذلك بسبب مذاقها الرائع واللذيذ فيقومون الناس دائما بالذهاب إلي المطاعم ليتناولون الكنافة بالبسبوسة بأعلي الأسعار. مكونات الكنافة بالبسبوسة نصف كيلو من دقيق السميد.

كيلو من الكنافة.

كوب ونصف كبير من الزبدة أو السمنة البلدي.

ملعقة صغيرة من البيكينج بودر.

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا البودر.

كوب كبير من الزبادي.

ثلاث ملاعق من جوز الهند.

رشة من بيكربونات الصوديوم.

كمية من المكسرات المجروشة.

أربع ملاعق كبيرة من القشطة.

كوبان من الشربات ومكوناته هي كوبان كبيران من الماء وكوب كبير ونصف من السكر ومعقتا كبيرتان من السكر وملعقة واحدة كبيرة من الزبدة. طريقة عمل الكنافة بالبسبوسة أولا نقوم بتجهيز الشربات حيث نضع وعاء عميق علي النار ونضع به كوبان كبيران من الماء ونضيف كوب كبير ونصف من السكر وبعد مرور خمس دقائق نضع ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون وملعقة واحدة كبيرة من الزبدة ونتركهم علي النار لمدة عشر دقائق ثم يتم رفعهم من علي النار ونتركه حتي يبرد.

وبعد ذلك نحضر طبق عميق ونضع به كيلو من الكنافة ولابد من تقطيعها أو فرمها ناعم ثم نضيف إليها ملعقة واحدة كبيرة من السمنة البلدي ويتم خلط الكنافة مع السمنة جيدا حتي تتشرب الكنافة من السمنة.

ونجهز طبق آخر ونضع به نصف كيلو من دقيق السميد ونضيف أربع ملاعق كبيرة من السمنة وكوب كبير من الزبادي وملعقة صغيرة من البيكينج بودر والفانيليا البودر ورشة من بيكربونات الصوديوم ونقوم بخلطهم مع بعض لكي نحصل علي عجينة متماسكة ولينة.

ثم نقوم بتشغيل الفرن ويتم تجهيز صينية مناسبة وقومي بدهنها بملعقة كبيرة من السمنة ونضع رشة من جوز الهند وبعد ذلك نضع نصف كمية الكنافة ونضع عليها ملعقة من السمنة ويتم فردها والضغط عليها جيدا.

ونضع خليط دقيق السميد ويتم فرده أيضا ثم نضيف أربع ملاعق من القشطة ونقوم بتوزيعها جيدا وبعد ذلك نضع الكمية الكتبقة من الكنافة وملعقتان كبيرتان من السمنة ونقوم بفردها والضغط عليها.

ثم نضع الصينية في الفرن ونتركها حتي تأخذ اللون الذهبي ويتم إخراجها ونضيف إليها كمية من الشربات ورشة من المكسرات المجروشة. مكونات الكنافة بالبسبوسةطريقة عمل الكنافة بالبسبوسة الوسوم

تعتبر الكنافة بالبسبوسة من أحلي وألذ أنواع الحلويات الشرقية والتي تكون مختلفة وفريدة من نوعها لأنها تتكون من نوعين من الحلويات ولكن هذا الشئ هو الذي يميزها عن غيرها من الحلويات المعروفة والتقليدية، حيث أنها من ضمن الحلويات المحببة والمفضلة لدي عدد كبير من الأشخاص في جميع الدوال العربية وذلك بسبب مذاقها الرائع واللذيذ فيقومون الناس دائما بالذهاب إلي المطاعم ليتناولون الكنافة بالبسبوسة بأعلي الأسعار. مكونات الكنافة بالبسبوسة نصف كيلو من دقيق السميد.

كيلو من الكنافة.

كوب ونصف كبير من الزبدة أو السمنة البلدي.

ملعقة صغيرة من البيكينج بودر.

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا البودر.

كوب كبير من الزبادي.

ثلاث ملاعق من جوز الهند.

رشة من بيكربونات الصوديوم.

كمية من المكسرات المجروشة.

أربع ملاعق كبيرة من القشطة.

كوبان من الشربات ومكوناته هي كوبان كبيران من الماء وكوب كبير ونصف من السكر ومعقتا كبيرتان من السكر وملعقة واحدة كبيرة من الزبدة. طريقة عمل الكنافة بالبسبوسة أولا نقوم بتجهيز الشربات حيث نضع وعاء عميق علي النار ونضع به كوبان كبيران من الماء ونضيف كوب كبير ونصف من السكر وبعد مرور خمس دقائق نضع ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون وملعقة واحدة كبيرة من الزبدة ونتركهم علي النار لمدة عشر دقائق ثم يتم رفعهم من علي النار ونتركه حتي يبرد.

وبعد ذلك نحضر طبق عميق ونضع به كيلو من الكنافة ولابد من تقطيعها أو فرمها ناعم ثم نضيف إليها ملعقة واحدة كبيرة من السمنة البلدي ويتم خلط الكنافة مع السمنة جيدا حتي تتشرب الكنافة من السمنة.

ونجهز طبق آخر ونضع به نصف كيلو من دقيق السميد ونضيف أربع ملاعق كبيرة من السمنة وكوب كبير من الزبادي وملعقة صغيرة من البيكينج بودر والفانيليا البودر ورشة من بيكربونات الصوديوم ونقوم بخلطهم مع بعض لكي نحصل علي عجينة متماسكة ولينة.

ثم نقوم بتشغيل الفرن ويتم تجهيز صينية مناسبة وقومي بدهنها بملعقة كبيرة من السمنة ونضع رشة من جوز الهند وبعد ذلك نضع نصف كمية الكنافة ونضع عليها ملعقة من السمنة ويتم فردها والضغط عليها جيدا.

ونضع خليط دقيق السميد ويتم فرده أيضا ثم نضيف أربع ملاعق من القشطة ونقوم بتوزيعها جيدا وبعد ذلك نضع الكمية الكتبقة من الكنافة وملعقتان كبيرتان من السمنة ونقوم بفردها والضغط عليها.

ثم نضع الصينية في الفرن ونتركها حتي تأخذ اللون الذهبي ويتم إخراجها ونضيف إليها كمية من الشربات ورشة من المكسرات المجروشة. مكونات الكنافة بالبسبوسةطريقة عمل الكنافة بالبسبوسة

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