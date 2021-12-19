كريم الفازلين والليمون المعجزة لتبييض الوجه وتوحيد لونها مجربة وفعالة 100%

التعرض الكثير لأشعة الشمس من أكثر الأشياء التي تضر البشرة فقد تتسبب في ظهور الحروق الغير مرغوب فيها والتي تؤثر تأثير سلبي علي مظهر الوجه بشكل عام مما يؤدي هذا إلي إستخدام الفتيات لأشياء ضارة تساعدهم علي التخلص من هذه الحروق، ولكنها لا يمكنها التخلص منها بل تعمل هذه الأشياء علي ظهور مشكلة آخري وهي تهيج الجلد مثل ظهور بقع باللون الأحمر علي البشرة وغير حروق الشمس توجد بالبشرة مشاكل متعددة لابد من الوصول إلي الحل المناسب لعلاجها، ومن ضمن هذه المشاكل هي وجود الهالات السوداء حول العين ووجود الرؤوس السوداء علي الأنف وكذلك التجاعيد والخطوط الرفيعة التي تتواجد في منطفة حول الفم ولكن ويوجد مشاكل عديدة غير هذا، ولكن الفتيات الذين يتمتعون ببشرة سمراء أو داكنة يرغبون دائما في الحصول علي أفضل إستخدام لتبييضها فقد توجد إستخدامات كثيرة جداً. مكونات خلطة الفازلين والليمون لتبييض الوجه ملعقتان كبيرتان من الفازلين.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

ملعقتان كبيرتان من الزبادي.

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند. طريقة عمل خلطة الفازلين وعصير الليمون لتبييض الوجه قومي بتجهيز وعاء مناسب ونضع به كل المكونات وهي ملعقتان كبيرتان من الفازلين وملعقتان كبيرتان من عصير الليمون وثلاث ملاعق كبيرة الحجم من النشا، ثم نضع ملعقتان كبيرتان من الزبادي وملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

وبعد ذلك يتم خلط المكونات مع بعضها حتي نحصل علي خليط ناعم ومتجانس.

ثم نقوم بغسل الوجه أولا بإستخدام الماء الفاتر ثم قومي بوضع هذه الخلطة علي الوجه ونتركها لمدة خمسة وعشرون دقيقة أو أكثر فمن الممكن نتركه حتي يجف الخليط تماما علي الوجه.

وبعد أن تجف الخلطة يتم غسل الوجه بإستخدام الماء البارد ثم قومي بتجفيفه من الماء بإستخدام فوطة قطنية ناعمة ويتم وضع كريم مرطب عليس الوجه بشرط أن يكون مناسب لنوع بشرتك، وتكرر هذه الخلطة لمدة ثلاث مرات في الإسبوع للحصول علي بشرة بيضاء وصافية. مكونات خلطة الفازلين والليمون لتبييض الوجهطريقة عمل خلطة الفازلين وعصير الليمون لتبييض الوجه الوسوم

التعرض الكثير لأشعة الشمس من أكثر الأشياء التي تضر البشرة فقد تتسبب في ظهور الحروق الغير مرغوب فيها والتي تؤثر تأثير سلبي علي مظهر الوجه بشكل عام مما يؤدي هذا إلي إستخدام الفتيات لأشياء ضارة تساعدهم علي التخلص من هذه الحروق، ولكنها لا يمكنها التخلص منها بل تعمل هذه الأشياء علي ظهور مشكلة آخري وهي تهيج الجلد مثل ظهور بقع باللون الأحمر علي البشرة وغير حروق الشمس توجد بالبشرة مشاكل متعددة لابد من الوصول إلي الحل المناسب لعلاجها، ومن ضمن هذه المشاكل هي وجود الهالات السوداء حول العين ووجود الرؤوس السوداء علي الأنف وكذلك التجاعيد والخطوط الرفيعة التي تتواجد في منطفة حول الفم ولكن ويوجد مشاكل عديدة غير هذا، ولكن الفتيات الذين يتمتعون ببشرة سمراء أو داكنة يرغبون دائما في الحصول علي أفضل إستخدام لتبييضها فقد توجد إستخدامات كثيرة جداً. مكونات خلطة الفازلين والليمون لتبييض الوجه ملعقتان كبيرتان من الفازلين.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

ملعقتان كبيرتان من الزبادي.

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند. طريقة عمل خلطة الفازلين وعصير الليمون لتبييض الوجه قومي بتجهيز وعاء مناسب ونضع به كل المكونات وهي ملعقتان كبيرتان من الفازلين وملعقتان كبيرتان من عصير الليمون وثلاث ملاعق كبيرة الحجم من النشا، ثم نضع ملعقتان كبيرتان من الزبادي وملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

وبعد ذلك يتم خلط المكونات مع بعضها حتي نحصل علي خليط ناعم ومتجانس.

ثم نقوم بغسل الوجه أولا بإستخدام الماء الفاتر ثم قومي بوضع هذه الخلطة علي الوجه ونتركها لمدة خمسة وعشرون دقيقة أو أكثر فمن الممكن نتركه حتي يجف الخليط تماما علي الوجه.

وبعد أن تجف الخلطة يتم غسل الوجه بإستخدام الماء البارد ثم قومي بتجفيفه من الماء بإستخدام فوطة قطنية ناعمة ويتم وضع كريم مرطب عليس الوجه بشرط أن يكون مناسب لنوع بشرتك، وتكرر هذه الخلطة لمدة ثلاث مرات في الإسبوع للحصول علي بشرة بيضاء وصافية. مكونات خلطة الفازلين والليمون لتبييض الوجهطريقة عمل خلطة الفازلين وعصير الليمون لتبييض الوجه

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