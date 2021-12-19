بمقادير مظبوطة أصنعي بسكويت العشر دقائق بطريقة مقرمشة ومختلفة ألذ بسكويت ال10 دقائق

تبحث جميع السيدات عن أسرع طريقة لعمل البسكويت في المنزل حيث أن البسكويت من أصناف الحلويات أو المخبوزات التي يعشقها الكثير من كبار السن أو صغار السن، فأن البسكويت مناسب تناوله عادة في وجبة الإفطار بجانب كوب من الشاي أو كوب من الحليب فهي من الوجبات الخفيفة والمناسبة لكل الأطفال والتي تحتوي علي مواد غذائية مفيدة لصحتهم. مكونات بسكويت العشر دقائق كوبان كبيران من الدقيق الأبيض.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكينج بودر.

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا البودر.

بيضة واحدة.

نصف كوب كبير من السكر البودر.

ربع كوب كبير من الزبدة.

ربع كوب كبير من الزيت النباتي. طريقة عمل بسكويت العشر دقائق نقوم بتجهيز طبق عميق ونضع به بيضة واحدة ثم نضيف ربع كوب كبيرة من الزبدة ثم نضع ربع كوب كبير من الزيت النباتي، وبعد ذلك يتم تحضير مضرب البيض الكهربائي ونقوم بتشغيل المضرب علي سرعة متوسطة لكي يتم خفق البيض جيدا.

ثم قومي بإضافة نصف كوب كبير من السكر البودر ونضع ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا البودر ونقوم بتشغيل المضرب مرة آخري حتي يتم مزج كل المكونات.

وبعد ذلك نقوم بوضع كوبان كبيران من الدقيق الأبيض ولابد من أن يتم وضع الدقيق منخول ثم نضيف ملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكينج بودر، ثم يتم عجن كل هذه المكونات مع بعضها بإستخدام الإيد ومن الأفضل ألا نقوم بعجنها لمدة طويلة وبعد الإنتهاء من عجن البسكويت يتم وضع غطاء عليها ونتركها جانبا لكي ترتاح فترة قصيرة ولتكن خمسة عشر دقيقة.

ثم نقوم بتشكيل العجينة علي شكل كور كبيرة الحجم ويتم وضعها في وعاء مناسب ويتم وضعه في الثلاجه ونتركها حوالي ساعتين علي الأقل.

وبعد مرور ساعتين نقوم بتشغيل الفرن علي درجة حرارة 180 درجة مئوية ونتركها لكي يتم تسخينها ثم نقوم بتجهيز صينية ويتم دهنها بملعقتان كبيرتان من الزبدة، ثم قومي بإخراج البسكويت من الثلاجه ويتم تقطيعه بالشكل المرغوب فيه.

ونقوم بوضعه في الصينية ويتم وضعها في الفرن ونتركها لمدة عشر دقائق فقط ثم يتم إخراجها ونتركها حتي تبرد ويمكن تقديمها. مكونات بسكويت العشر دقائقطريقة عمل بسكويت العشر دقائق الوسوم

تبحث جميع السيدات عن أسرع طريقة لعمل البسكويت في المنزل حيث أن البسكويت من أصناف الحلويات أو المخبوزات التي يعشقها الكثير من كبار السن أو صغار السن، فأن البسكويت مناسب تناوله عادة في وجبة الإفطار بجانب كوب من الشاي أو كوب من الحليب فهي من الوجبات الخفيفة والمناسبة لكل الأطفال والتي تحتوي علي مواد غذائية مفيدة لصحتهم. مكونات بسكويت العشر دقائق كوبان كبيران من الدقيق الأبيض.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكينج بودر.

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا البودر.

بيضة واحدة.

نصف كوب كبير من السكر البودر.

ربع كوب كبير من الزبدة.

ربع كوب كبير من الزيت النباتي. طريقة عمل بسكويت العشر دقائق نقوم بتجهيز طبق عميق ونضع به بيضة واحدة ثم نضيف ربع كوب كبيرة من الزبدة ثم نضع ربع كوب كبير من الزيت النباتي، وبعد ذلك يتم تحضير مضرب البيض الكهربائي ونقوم بتشغيل المضرب علي سرعة متوسطة لكي يتم خفق البيض جيدا.

ثم قومي بإضافة نصف كوب كبير من السكر البودر ونضع ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا البودر ونقوم بتشغيل المضرب مرة آخري حتي يتم مزج كل المكونات.

وبعد ذلك نقوم بوضع كوبان كبيران من الدقيق الأبيض ولابد من أن يتم وضع الدقيق منخول ثم نضيف ملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكينج بودر، ثم يتم عجن كل هذه المكونات مع بعضها بإستخدام الإيد ومن الأفضل ألا نقوم بعجنها لمدة طويلة وبعد الإنتهاء من عجن البسكويت يتم وضع غطاء عليها ونتركها جانبا لكي ترتاح فترة قصيرة ولتكن خمسة عشر دقيقة.

ثم نقوم بتشكيل العجينة علي شكل كور كبيرة الحجم ويتم وضعها في وعاء مناسب ويتم وضعه في الثلاجه ونتركها حوالي ساعتين علي الأقل.

وبعد مرور ساعتين نقوم بتشغيل الفرن علي درجة حرارة 180 درجة مئوية ونتركها لكي يتم تسخينها ثم نقوم بتجهيز صينية ويتم دهنها بملعقتان كبيرتان من الزبدة، ثم قومي بإخراج البسكويت من الثلاجه ويتم تقطيعه بالشكل المرغوب فيه.

ونقوم بوضعه في الصينية ويتم وضعها في الفرن ونتركها لمدة عشر دقائق فقط ثم يتم إخراجها ونتركها حتي تبرد ويمكن تقديمها. مكونات بسكويت العشر دقائقطريقة عمل بسكويت العشر دقائق

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