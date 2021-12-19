الوصفة السحرية لتنعيم وفرد الشعر الجاف والمتشابك وجعله انسيابي وحرير من أول أستعمال

دائما تواجه كل الفتيات مشكلة كبيرة في الشعر والتي يصعب حل هذه المشكلة بسهولة وهي تشابك الشعر فقد نجد صعوبة أحيانا في تمشيطه بإستخدام المشط ولكن توجد بعض الوصفات الطبيعية تساعد علي حلها، فتكون هذه الوصفات عبارة عن عدد من الزيوت الطبيعية حيث أنها مغذية جدا علي صحة الشعر وكذلك تعالج مشاكل عديدة تتعلق بالشعر مثل الشعر الجاف وتساقطه والتقصف والهيشان، ومشكلة التشابك تحدث سواء في الشعر الطويل أو القصير ومن أكثر الفتيات الذي يحدث تشابك في شعرهم هم الذين يتمتعون بشعر جاف فهذا الشعر ينتج من التعرض الكثير للحرارة مثل إستخدام المكواة أو السشوار وكذلك كثرة إستخدام الصبغات.

ولكي يمكننا تجنب حدوث تشابك في الشعر لابد من تمشيطه مرة أو مرتين علي الأقل يوميا ومن الأفضل أن نقوم بتمشيطه بإستخدام مشط خشبي ذو أسنان واسعة وينصح دائما بالمحافظة والإهتمام علي صحة الشعر وهذا من خلال إستعمال خلطات أو زيوت طبيعية تساعد علي ترطيب الشعر وتجعله ناعم وبالتالي لن يحدث أي تشابك به، ومن الضروري أن يتم قص أطراف الشعر بإنتظام لأن من المعروف أن هذه الأطراف تكون جافة جداً.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ملعقتان كبيرتان من زيت الخروع.

ملعقتان كبيرتان من الفازلين.

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

نقوم بتحضير طبق مناسب ونضع به ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون ونضيف ملعقتان كبيرتان من زيت الخروع وملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند ثم نضيف ملعقتان كبيرتان من الفازلين.

وبعد ذلك نقوم بمزج جميع المكونات مع بعض حتي يتم إمتزاجهم بطريقة جيدة.

ثم يتم وضع هذه الوصفة علي الشعر المتشابك ونقوم بدهن الشعر جيدا وبعد ذلك يتم تمشيطه برفق بإستخدام المشط الخشبي ثم نترك الوصفة علي الشعر لمدة ربع ساعة تقريبا.

وبعد هذه المدة نقوم بغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو الذ يناسب نوع الشعر ويمكن أن يتم تكرار الوصفه يوميا أو عندما يكون الشعر متشابك.

مكونات وصفة زيت الزيتون لحل مشكلة الشعر المتشابكطريقة عمل وصفة زيت الزيتون لحل مشكلة الشعر المتشابك