ب2 كوب حليب أصنعي الحبنة الكيري في المنزل بمقادير غير مكلفة بطعم لذيذ كالجاهز

تعتبر الجبنة الكيري من أفضل أنواع الجبن والتي تتميز بطعمها الكريمي ولذلك يحبها الكبار والأطفال ويمكن عملها سندوتشات للمدرسة أو في العمل بجانب شرائح من الخيار أو الزيتون، ويمكنك الآن عملها بكل سهولة في البيت بدلا من شرائها من المحلات يوميا وهذا ما سوف نقدمه لكم اليوم فتابعونا. طريقة عمل الجبنة الكيري طريقة عمل الجبنة الكيري المكونات: 2 كوب حليب كامل الدسم.

3 ملاعق عصير ليمون أو خل.

ملح حسب الرغبة.

2 كوب كريمة طبخ. طريقة التحضير: نحضر وعاء ونرفعه على نار متوسطة ونضيف إليه الحليب والكريمة ونتركها حتى الغليان ثم يضاف الليمون أو الخل على 3 مرات مع التقليب المستمر. نستمر في التقليب على نار منخفضة حتى يتخثر الحليب نرفع المزيج من النار ونتركه جانبا لمدة 5 دقائق ثم يصفي الحليب في قطعة من الشاش جيدا للتخلص من السوائل. يضاف الملح على الجبنة ثم نضعها في الكبة ونخفق جيدا للحصول على قوام كريمي وبعد ذلك توضع في وعاء محكم الغلق ومعقم داخل الثلاجة. يمكنك الاحتفاظ بالجبنة بهذه الطريقة داخل الثلاجة لمدة أسبوعين والآن يمكنك تناول جبنة كيري أحلى من الجاهز ومضمونة. طريقة عمل جبنة كيري من الجبنة القريش طريقة عمل جبنة كيري من الجبنة القريش المكونات: 2 كوب جبنة قريش.

كوب فلفل.

2 ملعقة من زيت زيتون.

ملعقة كبيرة كمون مطحون. طريقة التحضير: في الكبة الكهربائية نضع الجبنة القريش مع الفلفل ثم نضيف زيت الزيتون مع الكمون ونخفق المكونات جيدا للحصول على قوام كريمي. بعد ذلك توضع الجبنة في عبوة محكمة الغلق وتحفظ داخل الثلاجة لحين الاستخدام ثم تقدم بجانب الطعام وبالهنا والشفا. أسهل طريقة لعمل الجبنة الكيري أسهل طريقة لعمل الجبنة الكيري المكونات: لتر حليب كامل الدسم.

ملعقة كبيرة من الخل.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

2 ملعقة من القشطة.

رشة ملح. طريقة التحضير: نرفع الحليب على نار هادئة حتى الغليان ثم نضيف الخل ونقلب حتى يفصل الحليب ويتكون الماء. عندما تظهر تكتلات في الحليب ويتغير لونه وقوامه ثم نضيف القشطة والزبدة مع الخليط المتكتل ورشة من الملح. نترك الخليط حتى يبرد ثم يخفق جيدا بالمضرب الكهربائي أو الكبة للحصول على قوام كريمي متجانس. نضع الجبنة في وعاء عبوة محكمة الغلق ونحفظها في الثلاجة لحين الاستخدام. الوسوم

تعتبر الجبنة الكيري من أفضل أنواع الجبن والتي تتميز بطعمها الكريمي ولذلك يحبها الكبار والأطفال ويمكن عملها سندوتشات للمدرسة أو في العمل بجانب شرائح من الخيار أو الزيتون، ويمكنك الآن عملها بكل سهولة في البيت بدلا من شرائها من المحلات يوميا وهذا ما سوف نقدمه لكم اليوم فتابعونا. طريقة عمل الجبنة الكيري طريقة عمل الجبنة الكيري المكونات: 2 كوب حليب كامل الدسم.

3 ملاعق عصير ليمون أو خل.

ملح حسب الرغبة.

2 كوب كريمة طبخ. طريقة التحضير: نحضر وعاء ونرفعه على نار متوسطة ونضيف إليه الحليب والكريمة ونتركها حتى الغليان ثم يضاف الليمون أو الخل على 3 مرات مع التقليب المستمر. نستمر في التقليب على نار منخفضة حتى يتخثر الحليب نرفع المزيج من النار ونتركه جانبا لمدة 5 دقائق ثم يصفي الحليب في قطعة من الشاش جيدا للتخلص من السوائل. يضاف الملح على الجبنة ثم نضعها في الكبة ونخفق جيدا للحصول على قوام كريمي وبعد ذلك توضع في وعاء محكم الغلق ومعقم داخل الثلاجة. يمكنك الاحتفاظ بالجبنة بهذه الطريقة داخل الثلاجة لمدة أسبوعين والآن يمكنك تناول جبنة كيري أحلى من الجاهز ومضمونة. طريقة عمل جبنة كيري من الجبنة القريش طريقة عمل جبنة كيري من الجبنة القريش المكونات: 2 كوب جبنة قريش.

كوب فلفل.

2 ملعقة من زيت زيتون.

ملعقة كبيرة كمون مطحون. طريقة التحضير: في الكبة الكهربائية نضع الجبنة القريش مع الفلفل ثم نضيف زيت الزيتون مع الكمون ونخفق المكونات جيدا للحصول على قوام كريمي. بعد ذلك توضع الجبنة في عبوة محكمة الغلق وتحفظ داخل الثلاجة لحين الاستخدام ثم تقدم بجانب الطعام وبالهنا والشفا. أسهل طريقة لعمل الجبنة الكيري أسهل طريقة لعمل الجبنة الكيري المكونات: لتر حليب كامل الدسم.

ملعقة كبيرة من الخل.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

2 ملعقة من القشطة.

رشة ملح. طريقة التحضير: نرفع الحليب على نار هادئة حتى الغليان ثم نضيف الخل ونقلب حتى يفصل الحليب ويتكون الماء. عندما تظهر تكتلات في الحليب ويتغير لونه وقوامه ثم نضيف القشطة والزبدة مع الخليط المتكتل ورشة من الملح. نترك الخليط حتى يبرد ثم يخفق جيدا بالمضرب الكهربائي أو الكبة للحصول على قوام كريمي متجانس. نضع الجبنة في وعاء عبوة محكمة الغلق ونحفظها في الثلاجة لحين الاستخدام.

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