طريقة سلطة البيض المسلوق للرجيم

تعتبر سلطة البيض المسلوق من الأطعمة المهمة جداً عند الملتزمين بنظام غذائي يهدف إلى تقليل أوزانهم (الرجيم)، وذلك لأن ذلك النوع من الأطعمة والتي تحتوي على نسب غذائية عالية وسعرات حرارية أقل، حيث يحتوي البيض على الحديد والكالسيوم والبروتينات النباتية، وبالطبع فإن الخضروات التي سنضيفها إلى السلطة سوف تجعله غنياً أكثر بالقيم الغذائية المتنوعة وأيضا سوف تعطي شعوراً بالشبع وعدم الرغبة في تناول المزيد من الطعام، وهذا هو سر الرجيم وهدفه الأسمى، وفي السطور القادمة سوف نتعرف على الطريقة المُثلى لعمل سلطة البيض الخاصة بالرجيم.

كيفية عمل سلطة البيض المسلوق لنظام غذائي مثالي

وحتى لا نتعبك عزيزي القارئ ولا نطيل عليك، فإنه ينبغي قبل البدء في سرد طريقة عمل سلطة البيض المسلوق للرجيم أن نذكر المقادير والمكونات التي سوف نحتاجها لعمل تلك الأكلة المميزة وهذا سيكون على النحو الآتي:

مكونات ومقادير عمل سلطة البيض المسلوق

عدد 4 بيضات مسلوقين بشكل مسبق.

كوب من البقدونس المقطع أو المفروم.

ملعقة كمون مطحون حجم صغير.

مطحون حجم صغير. فلفل أسود قليل.

خس مفروم حسب الكمية المطلوبة.

75جرام زيتون أسود مقطع إلى شرائح.

عدد 2 حبة طماطم مقطعة شرائح.

عدد 2 خيار مخلل شرائح.

رشة ملح خفيفة.

بصلة صغيرة.

حبة ليمون.

زيت زيتون بمقدار ملعقة صغيرة أو تزيد قليلا.

ولكي نقوم بتجهيز وتحضير طبق سلطة معتبر في النظام الغذائي (الرجيم)، نقوم بعمل الآتي:

تضاف جميع الخضروات التي ذكرناها في المكونات بالأعلى في وعاء واحد.

ثم نقوم بالخلط الجيد لهذه المكونات.

نضيف البيض المسلوق (4 بيضات) بعد تقطيعهم إلى شرائح صغيرة.

ثم نضيف البصلة بعد تقطيعها إلى شرائح صغيرة أيضا.

نقوم بعصر الليمون على جميع ما سبق ونقوم بالتقليب جيدا.

على جميع ما سبق ونقوم بالتقليب جيدا. ثم نضع ملعقة زيت زيتون صغيرة.

بعد ذلك نضيف الكمون والفلفل الأسود ورشة الملح الخفيفة، ونقوم بخلط جميع المكونات بعضها البعض.

ثم نضعها في طبق الأكل بعد ذلك لتكون وجبة رئيسية في نظام الرجيم الذي نتبعه.

وبهذا نكون قد انتهينا من طبقة سلطة البيض المسلوق الغني بالفيتامينات والقليل السعرات لنظام غذائي مثالي، وبالهناء والشفاء.