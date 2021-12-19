سر ملعقة من النشا لإزالة شعر العانة في المنزل بدون ألم تماماً وصفة سحرية نتيجتها جباااارة

ملعقة من النشا لإزالة شعر العانة، من أصعب المشاكل التي تواجه النساء في إزالة شعر العانة هو الألم الشديد الناتج عن العديد من المزيلات أو الاحمرار الذي يتركه المزيل المستخدم، لذلك تبحث النساء عن أفضل وأسهل الطرق للتخلص من الشعر الزائد، حيث أن مزيج النشا يعد أبسط وأسهل الطرق الطبيعية والتي من خلالها يمكن الاستغناء عن كل الطرق التقليدية، وكلها بمكونات طبيعية ولا يوجد أي مكون كيميائي فيها.

ملعقة من النشا لإزالة شعر العانة

لإزالة الشعر بالنشا يكسب الجلد نعومة، وهذا بمجرد استخدام الوصفة لن يتم ترك أي شعر أو قشرة على الجلد، ويتم تحضير خليط النشا بالمكونات التالية:

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من الليمون.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

ملعقة كبيرة من الترمس المطحون.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من زيت الياسمين.

طريقة تحضير خلطة النشا لإزالة شعر العانة:

نقوم بتحضير الخلطة بسهولة ويسر من خلال المكونات المقدمة كل ما عليك فعله هو إذابة الفازلين ونقوم بوضع النشا عليه وخلطهما حتى يمتزجا معاً، ويتم وضع زيت الزيتون والترميم المطحون وزيت الياسمين وماء الورد حتى يصبح الخليط أخف.

طريقة الاستعمال

يجب أولا غسل المنطقة المراد إزالة الشعر منها جيداً، وتنشيفها، وبعدها يتم استخدام مقشر طبيعي وهو عبارة عن :

ملعقة من السكر الناعم.

ملعقة من العسل.

ملعقة من زيت الزيتون.

ويتم تدليك المنطقة بالمقشر جيدا على شكل دوائر، وبعدها يتم غسل المنطقة جيداً بالماء الدافئ، ويتم استخدام منشفة مبللة بالماء الدافئ لفتح مسام الجلد، وبعدها يتم وضع بودرة حتى تخفف أي ألم قد ينتج عن وضع الخليط، ويتم وضع الخليط ما يقارب ربع ساعة وبعدها يتم ازالته جيداً وغسل المنطقة بالماء البارد، وبعدها يتم وضح مرطب للمنطقة والحفاظ عليها بشكل مستمر من وجود الماء.

فوائد النشا والترمس المطحون على الجلد

يوجد الكثير من الفوائد للنشا عند استخدامها على الجلد، حيث تعمل على نعومة الجلد وإزالة أي رواسب عليه، كما تقلل من نمو الشعر وتعمل على تعزيز الدورة الدموية في الجلد، كما أن للترمس المطحون فوائد كثيرة ومنها يقوم بتفتيح الجلد بصورة ملحوظة ويقلل من الشعر الزائد في الجسم، كما يستخدم في عمل تقشير الجلد ولا يترك أي آثار جانبية له.