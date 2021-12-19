الطريقة المثالية لصنع كيك البوستن بطريقة سهلة وطعم في منتهى الروعة

الطريقة المثالية لصنع كيكة البوستن بطريقة سهلة وطعم في منتهى الروعة، نقدم لكم من خلال وصفتنا اليوم أسهل طريقة لتحضير البوستن كيك بطعم مثالي لا يقاوم، ولمن لا تعرف كيكة البوستن ندعوك لتجربة طعمها الفريد من نوعه، فهي تمتلك ثلاث من الطبقات عبارة عن خليط بين الكيك والكريمة والشوكولاتة التي تمنحك طعم مدهش سوف يعجب أطفالك وجميع افراد العائلة. إليكي سيدتي طريقة تحضير كيكة البوستن المميزة بأبسط المقادير.

أسهل طريقة لتحضير كيكة البوستن

مقادير الطبقة الأولى من البوستن كيك ويجب أن تكون جميعها بدرجة حرارة الغرفة:

2 حبة بيض + كوب سكر.

نصف كوب زيت + نصف كوب ماء.

رشة ملح + ملعقة صغيرة فانيليا.

135 جرام دقيق + ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

ولتشريب الكيك سنستخدم 2 ملعقة كبيرة حليب مكثف محلى + نصف كوب حليب عادي.

أما مقادير طبقتي الكريمة والشوكولاتة في كيكة البوستن فهي كالتالي:

كوب ونصف حليب مكثف + 3 أكواب حليب بارد..

نصف كوب كريمة.

6 ملاعق كبيرة نشا بمقدار 60 جرام.

ملعقة صغيرة فانيليا.

كوب شوكولاتة بمقدار 180 جرام + كوب كريمة بمقدار 200 جرام.

نبدأ تحضير أول طبقة من كيكة البوستن بتجهيز وعاء ونضيف إليه البيض ثم نخفقه قليلاً بالمضرب اليدوي، وبعد ذلك نضيف السكر ونتابع الخفق بشكل جيد حتى يثقل قوام الخليط نوعاً ما ويصبح فاتح اللون، ثم نضيف الفانيليا والملح مع إضافة الزيت ونخلط جيداً وبعدها نضيف الدقيق والبيكنج بودر، ونتابع الخلط بشكل جيد حتى يختفي الدقيق وبعد ذلك نضيف الماء ونخلط جيداً حتى يتجانس الخليط ويصبح سائل نوعاً ما.

البوستن كيك بطعم مدهش

بعد ذلك نسكب خليط الكيك في قالب مناسب وندخله فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 180 مئوية رف فوق الأوسط لمدة 45 دقيقة، بعد خروج الكيك من الفرن نثقبه بشوكة ونحضر خليط التشريب بإضافة الحليب إلى الحليب المكثف المحلى ونخلطهم جيداً، وبعد ذلك نضع هذا الخليط على الكيك بالكامل ونضعه جانباً. ثم نحضر الطبقة الثانية بإضافة الحليب المكثف في إناء مع إضافة الكريمة والنشا كما نضيف الحليب والفانيليا، ثم نخلط بشكل جيد على البارد وبعدها نرفعه على النار لمدة 5 دقائق مع التقليب المستمر حتى يثقل القوام.

نقوم بتركها لمدة دقيقتين لتهدأ ثم نسكب هذه الكريمة على خلطة الكيك ثم نتركها تبرد بدرجة حرارة الغرفة، وبعد ذلك ندخلها الثلاجة حتى تتماسك لمدة 15 دقيقة، ثم نأخذ مقدار الشوكولاتة ونذوبها على حمام مائي ساخن ثم نضيف إليها الكريمة ونخلط جيداً حتى يتجانس قوام الصوص، وبعد تماسك الطبقة الكريمية نسكب صوص الشوكولاتة مباشرة ونوزعه بالتساوي ثم ندخل القالب للثلاجة مرة أخرى لمدة ساعتين، وبعد ذلك نقطع الكيك ويصبح جاهز للتقديم.