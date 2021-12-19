معجزة التفتيح بالفازلين و الصابون حضري أقوي كريم لتفتيح البشرة و تنعيمها مثل بشرة الأطفال

بالفازلين و الصابون حضري أقوي كريم لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد من أول استخدام، مع قدوم فصل الشتاء يكثر مشاكل البشرة من وجود الحساسية التي تؤدي إلى ظهور الحبوب التي تترك أثر احمرار و اسمرار البشرة وهذا ما يزعج الكثير من السيدات و النساء بالأخص إذا ظهر تلك الأسمرار في الوجه أو في اليدين، لذلك يا عزيزتي لا تحزني وجدنا لكي الحل النهائي والفعال للقضاء على اسمرار البشرة و تقليل من ظهور التجاعيد فقط بالفازلين الطبي المتواجد في جميع الصيدليات و بالصابون الذي نقوم باستخدامه كل يوم.

من أكثر الوصفات الفعالة و المضمونة و المجربة هذه الوصفة التي نقدمها لكم سوف تساعد بشرتك على النضارة و الحيوية مهما كان سنك أو عمرك، كما أن مكونات وصفتنا آمنه جداً وغير مكلفة، المكونات هي:

صابونة عادية ويفضل تكون جرسلين.

ربع فنجان من الخل الأبيض.

3 معالق كبار من النشا.

4 معالق كبار من الفازلين.

كما شاهدنا فإن جميع مكونات وصفتنا طبيعية و غير مكلفة أبدًا، كما أنها آمنه وفعالة، بعد استخدام هذه الوصفة ستحصلين على بشرة ناعمة مثل الأطفال، وطريقة تحضيرها هي:

نقوم أولا ببشر صابونة الجلسرين وبفضل ان تكون النوع الأصلي لكي تحصلين على أفضل نتيجة.

ثم قومي بوضع بشر الصابون في طبق كبير و نصيف عليه ربع كوب من الخل الأبيض و نقوم بتقلبه جيداً.

ستلاحظين أن الصابون بدأ يذوب مع الخل والقوام أصبح ناعم.

نضيف عليه معالق النشا مع التقليب بملعقة خشبية حتى تحصلين على قوام ناعم.

بعد ذلك نضيف الفازلين مع الخلط المستمر سوف تلاحظين أن القوام أصبح كريمي، يمكنك إضافة ملعقة صغيرة من النشا لكي تحصلي على قوام كريمي.