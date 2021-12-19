معجزة التفتيح بالفازلين و الصابون حضري أقوي كريم لتفتيح البشرة و تنعيمها مثل بشرة الأطفال

بالفازلين و الصابون حضري أقوي كريم لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد من أول استخدام، مع قدوم فصل الشتاء يكثر مشاكل البشرة من وجود الحساسية التي تؤدي إلى ظهور الحبوب التي تترك أثر احمرار و اسمرار البشرة وهذا ما يزعج الكثير من السيدات و النساء بالأخص إذا ظهر تلك الأسمرار في الوجه أو في اليدين، لذلك يا عزيزتي لا تحزني وجدنا لكي الحل النهائي والفعال للقضاء على اسمرار البشرة و تقليل من ظهور التجاعيد فقط بالفازلين الطبي المتواجد في جميع الصيدليات و بالصابون الذي نقوم باستخدامه كل يوم.مكونات وصفة الفازلين و الصابون لتبييض البشرة
من أكثر الوصفات الفعالة و المضمونة و المجربة هذه الوصفة التي نقدمها لكم سوف تساعد بشرتك على النضارة و الحيوية مهما كان سنك أو عمرك، كما أن مكونات وصفتنا آمنه جداً وغير مكلفة، المكونات هي:
- صابونة عادية ويفضل تكون جرسلين.
- ربع فنجان من الخل الأبيض.
- 3 معالق كبار من النشا.
- 4 معالق كبار من الفازلين.
كما شاهدنا فإن جميع مكونات وصفتنا طبيعية و غير مكلفة أبدًا، كما أنها آمنه وفعالة، بعد استخدام هذه الوصفة ستحصلين على بشرة ناعمة مثل الأطفال، وطريقة تحضيرها هي:
- نقوم أولا ببشر صابونة الجلسرين وبفضل ان تكون النوع الأصلي لكي تحصلين على أفضل نتيجة.
- ثم قومي بوضع بشر الصابون في طبق كبير و نصيف عليه ربع كوب من الخل الأبيض و نقوم بتقلبه جيداً.
- ستلاحظين أن الصابون بدأ يذوب مع الخل والقوام أصبح ناعم.
- نضيف عليه معالق النشا مع التقليب بملعقة خشبية حتى تحصلين على قوام ناعم.
- بعد ذلك نضيف الفازلين مع الخلط المستمر سوف تلاحظين أن القوام أصبح كريمي، يمكنك إضافة ملعقة صغيرة من النشا لكي تحصلي على قوام كريمي.
- قومي الآن بتنظيف البشرة أو الوجه ويمكن إستخدامها على المناطق الحساسه.
- وزعي خليط الكيكة الفازلين والصابون على المكان و نقوم بعمل حركات دائرية لكي تتشرب البشرة.
- اتركيه على البشرة لمدة 7 دقائق ثم نظفيها بالماء.
- ستلاحظين النعومه و التفتيح والتبييض من اول استخدام.
- يمكنك تكرار خليط الفازلين و الصابون 3 مرات في الأسبوع.
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بالفازلين و الصابون حضري أقوي كريم لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد من أول استخدام، مع قدوم فصل الشتاء يكثر مشاكل البشرة من وجود الحساسية التي تؤدي إلى ظهور الحبوب التي تترك أثر احمرار و اسمرار البشرة وهذا ما يزعج الكثير من السيدات و النساء بالأخص إذا ظهر تلك الأسمرار في الوجه أو في اليدين، لذلك يا عزيزتي لا تحزني وجدنا لكي الحل النهائي والفعال للقضاء على اسمرار البشرة و تقليل من ظهور التجاعيد فقط بالفازلين الطبي المتواجد في جميع الصيدليات و بالصابون الذي نقوم باستخدامه كل يوم.مكونات وصفة الفازلين و الصابون لتبييض البشرة
من أكثر الوصفات الفعالة و المضمونة و المجربة هذه الوصفة التي نقدمها لكم سوف تساعد بشرتك على النضارة و الحيوية مهما كان سنك أو عمرك، كما أن مكونات وصفتنا آمنه جداً وغير مكلفة، المكونات هي:
- صابونة عادية ويفضل تكون جرسلين.
- ربع فنجان من الخل الأبيض.
- 3 معالق كبار من النشا.
- 4 معالق كبار من الفازلين.
كما شاهدنا فإن جميع مكونات وصفتنا طبيعية و غير مكلفة أبدًا، كما أنها آمنه وفعالة، بعد استخدام هذه الوصفة ستحصلين على بشرة ناعمة مثل الأطفال، وطريقة تحضيرها هي:
- نقوم أولا ببشر صابونة الجلسرين وبفضل ان تكون النوع الأصلي لكي تحصلين على أفضل نتيجة.
- ثم قومي بوضع بشر الصابون في طبق كبير و نصيف عليه ربع كوب من الخل الأبيض و نقوم بتقلبه جيداً.
- ستلاحظين أن الصابون بدأ يذوب مع الخل والقوام أصبح ناعم.
- نضيف عليه معالق النشا مع التقليب بملعقة خشبية حتى تحصلين على قوام ناعم.
- بعد ذلك نضيف الفازلين مع الخلط المستمر سوف تلاحظين أن القوام أصبح كريمي، يمكنك إضافة ملعقة صغيرة من النشا لكي تحصلي على قوام كريمي.
- قومي الآن بتنظيف البشرة أو الوجه ويمكن إستخدامها على المناطق الحساسه.
- وزعي خليط الكيكة الفازلين والصابون على المكان و نقوم بعمل حركات دائرية لكي تتشرب البشرة.
- اتركيه على البشرة لمدة 7 دقائق ثم نظفيها بالماء.
- ستلاحظين النعومه و التفتيح والتبييض من اول استخدام.
- يمكنك تكرار خليط الفازلين و الصابون 3 مرات في الأسبوع.
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