طريقة تحضير النوتيلا الاقتصادية بالمنزل ونفس طعم الجاهزة

النوتيلا هي أكثر أنواع الشكولاتة انتشار في أرجاء العالم العربي والغربي وهي من الأشياء التي لا يختلف على تناولها أحد صغير أو كبير، وبما أن الشكولاتة عموما تدخل السعادة في نفوس الأفراد لذلك أصبح وجودها ضرورة للجميع، لكن سعرها الباهظ يقف عائقا أمام الكثيرين فلا يمكن شرائها بشكل مستمر، كذلك لا يمكن الاستغناء عنها بالمنزل، لذلك سوف نقوم بإعداد ها منزليا بأقل التكاليف ونفس طعم الجاهزة وبأكثر من طريقة.

نوتيلا البندق

هي أكثر الأنواع طلبا بين أنواع النوتيلا الأخرى وتحضيرها لا تطلب إلا توفير التالي

كوب سكر ناعم.

كوب بندق محمص.

ملعقتين كاكاو غير محلي خام.

ملعقة زيت البندق.

رشة فانيليا.

ملعقة زبدة.

ربع كوب حليب مكثف.

نصف كوب حليب طازج.

نحضر وعاء ونضع به الحليب والسكر والكاكاو وندبهم على البارد.

ثم نرفعهم على نار متوسطة ونستمر تقليبهم، ونضيف الزيت بالتدريج.

نضع الحليب المكثف ونقلب للوصول إلي قوام كريمي، ثم نضع زبدة ونستمر بالتقليب لمدة ٣ دقائق.

نرفع الخليط من النار ونتركه ليبرد قليلا ونضيف البندق المهروش ونقلبه حتى يتداخل معا.

نحضر علبة نوتيلا فارغة ونظيفة ونضع بها الخليط بعد أن يبرد تماما.

يحفظ في الثلاجة لحين انتهائه.

اثنين كوب حليب طازج.

اثنين كوب سكر بودرة.

كوب زيت نباتي.

نصف كوب كاكاو خام غير محلى.

الطعم (حسب الرغبة).

نجمع المكونات السابقة في مكان واحد، ثم نحضر بولة ومضرب كهربائي.

نضع السكر مع الحليب ونمزجهم معا بالمضرب.

ثم نقوم بإضافة الكاكاو ونمزجهم لفترة أطول معا.

ثم نضع الزيت ملعقة تلو الأخرى حتى تمام التجانس.

نضع الطعم المرغوب سواء بندق أو نسكافيه.

نحضر علبة زجاج فارغة ونضع بها الخليط في الثلاجة لحين الاستخدام.

طريقة التحضيرمكونات النوتيلا الاقتصاديةطريقة تحضير النوتيلا الاقتصاديةطريقة تقديم النوتيلا

تختلف طرق الاستخدام والتقديم من شخص لآخر حسب رغبتك في ذلك، حيث يستخدم في عمل سندوتش من خلال فردة على خبز التوست أو أي نوع خبز، كذلك تزين الحلويات بمختلف أنواعها وعمل كريب الشكولاته.